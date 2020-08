Perseus - brony talerzowe dla niewielkich ciągników i gospodarstw

Właścicielom mniejszych areałów oraz ciągników o niewielkiej mocy firma Bomet proponuje kompaktowe brony talerzowe Perseus o szerokości roboczej od 1,3 do 2,7 m.

Typoszereg obejmuje siedem modeli o szerokości roboczej od 1,3 m do 2,7 m, które przeznaczone są do pracy z ciągnikami o mocy od 40 KM do 85 KM.

Głównym elementem brony Perseus jest rama nośna, do której mocowane są dwie równoległe nośnice wyposażone w talerze uzębione o średnicy 510 mm z kątem natarcia 15˚ oraz wał doprawiający. Talerze są zabezpieczone gumowymi elastomerami.

Sekcja talerzowa standardowo wyposażona jest w piasty bezobsługowe. Rozstaw talerzy w rzędzie wynosi 25 cm. Po obu stronach brony znajdują się ekrany boczne, ograniczające wyrzut gleby poza pas roboczy.

Głębokość robocza wynosi od 6 do 16 cm i jest ustalana poprzez pozycjonowanie wału doprawiającego. Wysokość pracy wału ustalana jest w prosty sposób poprzez amortyzowane łączniki.

Producent oferuje trzy rodzaje wałów: rurowy (Ø500mm), strunowy gładki (Ø280mm) oraz strunowy uzębiony (Ø320mm). Dla łatwiejszego agregatowania z ciągnikiem brona została wyposażona w belkę sprzęgową.