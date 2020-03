Piasty talerzówki: wymieniać czy naprawiać?

Trudno już dziś wyobrazić sobie gospodarstwo bez uprawy z wykorzystaniem talerzy; jeżeli nie w samych talerzówkach, to w agregatach talerzowych bądź uprawowo-siewnych. Sekcje talerzowe nie należą do skomplikowanych, jednak i one od czasu do czasu wymagają przeglądu i remontu. Dotyczy to nie tylko talerzy, ale także piast.

Jeśli chodzi o współcześnie produkowane brony talerzowe, trudno już dzisiaj spotkać się z elementami roboczymi zamontowanymi na osiach; rozwiązanie to miało swoje wady szczególnie w kontekście eksploatacji; wymiana jednego uszkodzonego talerza często wymagała demontażu wielu elementów roboczych (chociaż takie rozwiązanie nadal spotkamy w bardzo budżetowych konstrukcjach, jak np. brona talerzowa Alfa V2 firmy Strumyk; tutaj elementy robocze osadzone są na osi przymocowanej do ramy na sztywno, a obsługa ogranicza się regularnego korzystania z punktów smarnych przy jej dwóch mocowaniach). Jeżeli zaś dojdzie do uszkodzenia tulei łożyskowej, na której pracuje talerz, koszt zwykle nie przekracza 50-70 zł/szt.

Obecnie znacznie częściej talerze osadzone są na ramach indywidualnie za pośrednictwem specjalnych korpusów amortyzowanych elastomerami (rzadziej sprężynami) i pracują na bezobsługowych piastach. "Bezobsługowych nie oznacza jednak bezawaryjnych.

Konstrukcja piast składa się zwykle z osi, korpusu uszczelnionego oringami i podkładkami uszczelniającymi, mającymi za zadanie chronić pracujące w nim łożysko (najczęściej dwurzędowe) przed wilgocią i zanieczyszczeniami; szczególnie pyłem, który dla łożysk jest po prostu zabójczy. Zazwyczaj to właśnie uszkodzenie uszczelnienia i dostający się do piasty pył jest przyczyną uszkodzenia łożyska w piaście. Jednocześnie trudno takim uszkodzeniom przeciwdziałać, bo nie tak łatwo na bieżąco kontrolować stan piast w gorączce prac polowych.

Jeżeli jednak uda nam się zlokalizować takie uszkodzenie, chociażby po wyciekającym z piasty oleju, może okazać się, że wystarczy wymiana uszczelnień po uprzednim rozebraniu i wyczyszczeniu łożyska i korpusu; wtedy koszt naprawy zazwyczaj nie przekroczy 30 zł w przypadku piast do polskich maszyn. Nieco gorzej wygląda sytuacja w przypadku maszyn zagranicznych, przykładowo zestaw uszczelnień do brony Amazone Catros to koszt 240 zł.

Sytuacja wygląda gorzej, kiedy mamy do czynienia z uszkodzonym łożyskiem, co rozpoznamy po luzach na piaście. W takim przypadku zasadniczo mamy dwa wyjścia: zakup nowej piasty lub, jeżeli taki jest dostępny, zakup zestawu naprawczego. To drugie wyjście jest o tyle niekorzystne, że nigdy nie mamy pewności, że złożymy podzespół tak, jak złożony jest on fabrycznie, jednak w przypadku droższych podzespołów czasem takie rozwiązanie może przynieść duże oszczędności; kompletna piasta do wspomnianej brony Catros (oryginał) to koszt ok. 1 tys. zł, podczas gdy za łożysko i zestaw uszczelnień wraz z olejem (również oryginalne) zapłacimy łącznie ok. 400 zł.

Ceny piast do zachodnich maszyn są zresztą bardzo zróżnicowane i wahają się od ok. 400 do nawet 1000 zł za produkty oryginalne, zatem niekiedy opłacalne jest naprawienie piasty. Weźmy jednak pod uwagę ceny zestawów naprawczych, koszty własnej pracy i ryzyko, że piasta może nie zostać złożona tak, jak zostałoby to zrobione w fabryce.

Nieco inaczej rzecz się ma z zamiennikami; te kupimy już za ok. 150 zł, a zestawy do samodzielnego montażu będą jeszcze tańsze. Podobnie kształtują się ceny kompletnych piast do polskich talerzówek; za piasty do talerzówki Unia TX lub maszyn Agro-Maszu zapłacimy ok 150-180 zł/szt, zatem naprawa w tych przypadkach jest raczej nieopłacalna.