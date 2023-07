Kilka dni temu na naszych kanałach na Facebooku i Instagramie sporą popularność zdobył film, w którym pickup marki Nissan z przyczepą odbiera ok. 8 ton rzepaku z kombajnu Claasa. To dość ekstremalny sposób na używanie pickupa. W czym może jeszcze pomóc tego rodzaju auto na farmie?

Oryginalne nagranie, w którym Nissan Navara czeka aż rzepak zostanie przespany z Lexiona do przyczepy, po czym rusza z 8 tonami towaru otrzymaliśmy od naszego czytelnika z Dolnego Śląska. Pan Marek nagrał to zdarzenie podczas żniw w 2022 r. i była to raczej zabawa i sprawdzenie poczciwego pickupa niż rzeczywista praca. Nikt o zdrowych zmysłach nie używa w taki sposób swojego samochodu, choć z drugiej strony dobrze wiedzieć, że twój kompan pickup jest gotów do ciężkiej pracy.

Choć amerykańskie pickupy z wielkimi silnikami V8 o potężnym momencie obrotowym i sporej mocy mogłyby zastąpić w niektórych momentach ciągnik to jednak sprzedawane w Europie pojazdy tego typu wydają się zbyt słabe do takich zadań.

Jaka jest historia pickupów? Kiedy powstały? Czy zawsze były głównie pojazdami dla rolników i czy poszczególne modele różnią się od siebie w zależności w jakim regionie świata są używane. O tym przeczytacie w poniższym tekście.

Czym jest pickup?

Definicja pickupa jest bardzo prosta. Zazwyczaj jest to lekka ciężarówka z zamkniętą kabiną i tylną paką składającą się ze skrzyni ładunkowej, która otoczona jest trzema niskimi ścianami, bez dachu montowanego w fabryce. Jedna ze ścianek powinna być odchylana w taki sposób by ułatwić załadunek.

Typowy polski pickup, czyli Daewoo-FSO Polonez Truck Plus, który także miał spore zasługi dla polskiego rolnictwa, fot. K.Pawłowski

Niektóre kraje lub nawet kontynenty wyspecjalizowały się w pickupach typowych dla swojego terenu. Dziś pickupy kojarzą się ze Stanami Zjednoczonymi. W USA popularne są duże pojazdy marek takich jak Ford, Dodge RAM czy Chevrolet, choć na rynku nie brakuje japońskiej konkurencji spod znaku Toyoty, Mitsubishi czy Nissana. Przez swych właścicieli nazywane są „truckami”, czyli po prostu ciężarówkami i najczęściej posiadają duże silniki benzynowe V6 i V8, rzadziej diesle (choć w ostatnich latach powoli się to zmienia).

Co ciekawe, mimo nazwy „truck” w Ameryce Północnej pickupy (nawet te największe) uważane są za samochody osobowe i w taki sposób najczęściej są używane. Na prowincji i w małych miastach od lat są to najpopularniejsze wozy na rynku, którymi można zarówno pojechać z rodziną do miasta na zakupy oraz na piwko (bezalkoholowe) do knajpy, ale przy okazji można nimi przewieść także coś ciężkiego i wielkiego - wrzucić na pakę i zapomnieć. Jednak w wielu przypadkach w USA pickupy to bardziej styl życia niż potrzeba posiadania wozu użytkowego do przewozu towarów. Według badań od lat 90. mniej niż 15 proc. właścicieli „trucków” zgłosiło używanie pickupa do pracy jako głównego powodu zakupu.

Takie pojazdy jak Jeep Comanche bazujący na znanym w Europie Jeepie Cherokee XJ to w USA wóz kompaktowy, fot. K.Pawłowski

W innych rejonach świata pickupy także są obecne i mają spore znaczenie w kulturze czy gospodarce. W Australii i Nowej Zelandii modne są standardowe pickupy amerykańskie czy japońskie, ale na rynku jest także nisza dla projektów typowo australijskich nazwanych „ute”, co jest skrótem od słowa „utility”, czyli użyteczny/użytkowy. Zazwyczaj są to mocne wersje pojazdów osobowych z niewielką paką. Kiedyś były to modele australijskich Fordów czy marki Holden należącej do General Motors. W tej chwili „ute” produkowane na Antypodach praktycznie zniknęły z rynku. Dawniej takie pojazdy posiadali rolnicy i rzemieślnicy, dziś używane egzemplarze często bywają zabawką miłośników tuningu i przeróbek.

W Afryce Południowej ludzie ze wszystkich grup językowych używają terminu „bakkie”, które zostało zaadoptowane ze słowa „bak”, w języku afrykanerskim oznaczającym „koszyk”. W RPA typowe „bakkie” dostępne w tej chwili to przede wszystkim marki japońskie takie jak Toyota czy Nissan, ale są też dostępne inne evergreeny jak Ford Ranger czy Volkswagen Amarok. Na rynku południowoafrykańskim występują także pojazdy mniej znane w Europie jak: chińskie JMC Boarding i GWM Steed (skrót marki to Great Wall Wingle), hinduskie Mahindra i Tata, Renault Oroch (Dacia Duster w wersji „bakkie”). Ciekawostką rynku jest Peugeot Landtrek, czyli typowy pickup w stylu japońskich konkurentów, ale produkowany w Chinach.

Kiedyś w RPA nieco bardziej modne były pickupy na bazie popularnych modeli osobowych takich jak Ford P100, czyli Taunus lub Sierra pickup.

Osobnym tematem są pickupy modne w Ameryce Południowej czy w Afryce północnej. Używane są tam różne pojazdy, od małych pojazdów bazujących na osobówkach do wielkich pickupów w stylu amerykańskim. Na tych rynkach coraz większe znaczenie mają marki chińskie.

Isuzu D-Max, fot. KH

W Europie pickupy od jakiegoś czasu nie są już na topie. Rynek zbytu nie jest zbyt duży, a pickupy są głównie używane przez firmy budowalne lub w rolnictwie np. przy badaniach gleby. Do najpopularniejszych wozów należą pojazdy z Japonii takie jak Isuzu D-Max czy Toyota Hilux lub nieliczne europejskie pojazdy takie jak pierwsza seria Volkswagena Amaroka. W przeszłości europejskie marki bazowały na projektach japońskich np. Fiat Fullback był włoską wersją Mitsubishi, a Mercedes klasy X i Renault Alaskan bazowały na Nissanie Navara. Europejską ofertę uzupełniają mniejsze pojazdy z USA takie jak Jeep Gladiator czy Ford Ranger czy koreański Ssangyong Musso Grand.

Nowością na rynku europejskim są pojazdy z Chin z pierwszym elektrycznym pickupem na naszym rynku marki Maxus na czele.

W przeszłości w Europie modne były także małe pickupy na bazie zwykłych osobówek. We Francji przez lata przedstawicielem tego nurtu były Peugeoty 403, 404 i 504, które niezwykłą karierę zrobiły również w północnej Afryce. Oprócz tego warto wymienić Volkswagena Caddy bazujące na Golfie pierwszej serii czy dość egzotycznego Forda P100 bazującego na modelu Sierra, którego produkowano w RPA i oferowano tylko na niektórych europejskich rynkach.

Peugeot 504 Pickup na ulicach Marrakeszu, fot. K.Pawłowki

Największą liczbę pickupów tego typu produkowano w Europie Wschodniej. Między innymi to Polacy mają spory wkład w rozprzestrzenienie się mody na pickupy w niektórych zakątkach świata i Europy. Produkowaliśmy Warszawę, Polskiego Fiata 125p i Poloneza w takiej wersji. Wszystkie były bardzo modne na rynkach eksportowych.

Trzeba przyznać, że Polski Fiat 125p Pickup to bardzo ładny projekt jak na połowę lat 70., fot. K.Pawłowski

Uzupełnieniem polskiej oferty na pickupy był samochód rolniczy Tarpan, którego historię powstania opisujemy w związku z tegorocznym jubileuszem 50-lecia tego pojazdu. Ciekawym epizodem była też próba montażu chińskich pickupów ZX Grand Tiger. Spółka Pol-Mot Warfama pod koniec 2010 r. zawarła umowę na montaż tych pojazdów z chińską spółką Hebei Zhongxing Automobile Co. LTD. Auta miały być montowane w lubelskim oddziale Warfamy. Samochody trafiły do sprzedaży w połowie 2011 r. Najprawdopodobniej zmontowano ich ok. 170 sztuk, a jeden z nich jeździł jako radiowóz w serialu „Ojciec Mateusz”.

W innych krajach socjalistycznych także produkowano małe pickupy na bazie aut osobowych. Warto wymienić choćby Wartburga 353 Trans, Dacię 1302/1304 i pochodne, Zastavę Poly czy Skodę Pickup (zarówno na bazie modelu Favorit, jak i Felicia).

Skoda Pickup na bazie modelu Favorit, fot. K.Pawłowski

Swoje trzy grosze na rynkach, gdzie tego rodzaju pojazdy były modne, dodali Japończycy (m. in. Datsun, Mazda) oraz w niewielkim stopniu Koreańczycy (np. Saehan Max – późniejsze Daewoo).

Europejskie rynki, na których małe pickupy były i są modne to Grecja, Turcja, południowe Włochy. Ostatnimi przedstawicielami tego segmentu w Europie były Dacia Logan pickup i Fiat Strada (bazujący na brazylijskich modelach włoskiego koncernu). Do tej pory w wymienionych wyżej państwach (szczególnie na wyspach) można zobaczyć bardzo ciekawe egzemplarze małych pickupów z lat 70. i 80.

Typowy obrazek z jednej z greckich wysp - japoński mały pickup użytkowany w tym miejscu od lat, fot. Jola

Jaka jest historia pickupów

Pickupy są prawie tak stare jak motoryzacja. W czasach pionierskich samochody były zbyt słabe, by używać je jako ciężarówki, ale każdy kto obserwował ich rozwój wiedział, że wcześniej czy później pojawią się pojazdy do przewożenia towarów i większej liczby ludzi. Takie pojazdy zaczęły powstawać już na przełomie XIX i XX w. Autobusy, ciężarówki, mniejsze, większe. Na początku XX w. wszystkie typy pojazdów były już dostępne.

Peugeot 202 pickup z lat 30. wystawiany w muzeum w Redeczu Krukowym, fot. K.Pawłowski

Do wykonywania różnych wariacji na temat przeznaczenia automobilu predysponowała ich konstrukcja. Producenci w wielu wypadkach produkowali podwozia z ramą i silnikiem, a inne firmy karosowały je według własnych zasad i potrzeb klientów. Powstały wówczas pierwsze firmy specjalizujące się w pojazdach użytkowych. I choć wiele z nich wyglądały jak pickupy to pojęcie takiego nadwozia jeszcze nie istniało – po prostu były to ciężarówki, które często używano także na dużych farmach.

Pierwsze oficjalne pickupy to druga i trzecia dekada XX w. kiedy to różne firmy zaczęły oferować auta osobowe z paką. Najczęściej były one montowane na bazie Forda T i TT. Jedną z takich konstrukcji reklamowano jako "Ford Model T Runabout with Pickup Body".

Ford A pickup z końcówki lat 20., fot. K.Pawłowski

W latach 30. już większość amerykańskich producentów oferowało półciężarówki z nadwoziem przypominającym pojazdy osobowe, ale z tyłu zamiast przedziału pasażerskiego i kufra była po prostu paka. Pickupy dobrze znanej rolnikom marki International Harvester (czyli IH w nazwie Case IH) serii K powstały już w 1940 r. Seria AK Chevroleta to 1941 r., a w podobnym okresie debiutowała słynna seria F Forda.

W 1934 r. australijski oddział Forda stworzył pierwszego „ute”. Według legendy budowa takiego auta była wynikiem listu z 1932 r. napisanego do Ford Australia przez żonę rolnika z prośbą o „pojazd do kościoła w niedzielę, który może wozić też nasze świnie na targ w poniedziałki”. W odpowiedzi projektant Forda Lew Bandt zaprojektował dwudrzwiowe nadwozie z niewielką paką z tyłu na podwoziu Forda A. Model nazwano „utility coupe”, co po latach skrócono do „ute”.

Citroen z lat 30. w wersji pickup w służbie armii jako ambulans, fot. K.Pawłowski

W latach 50. zaczęła się zmiana postrzegania pickupów w USA. Konsumenci bardziej zaczęli kupować pickupy ze względu na styl życia niż z powodów użytkowych. Pickupy zaczęły być wyposażane w elementy zapewniające komfort, takie jak klimatyzacja oraz wersje przedłużane przeznaczone dla więcej niż 2- 3 osób.

W 1963 r. amerykański tzw. podatek od kurczaków ograniczył przede wszystkim import Volkswagena (tzw. ogórka z otwartą paką) dając spore korzyści dla amerykańskich producentów. Podatek od kurczaków to 25-proc. cło na lekkie ciężarówki (pierwotnie także m. in. na skrobię ziemniaczaną i brandy) nałożone w 1964 roku przez Stany Zjednoczone w odpowiedzi na cła nałożone przez Francję i RFN na import amerykańskich kurczaków. Podatek ten trafił także w inne kraje, takie jak Japonia, która wówczas próbowała wejść na rynek małych ciężarówek w USA.

Kariera pickupów w USA trwała dalej, a moda na ich użytkowanie stawała się stylem życia dla ogromnej części społeczeństwa. Od lat 80. Ford F-150 jest najbardziej popularnym wozem w USA i na razie nie zapowiada się by oddał swoją pozycję.

Ford serii F z lat 70. fot. K.Pawłowski

Pickup? Osobówka z paką

Ze względu na gabaryty i spalanie amerykańskie pickupy nie stały się nigdy bardzo modne w Europie. Ale Stary Kontynent także nie próżnował w kwestii własnych pojazdów tego typu. Już w latach 30. obok prostych pickupów powstawały także małe furgony na bazie osobówek. Po latach to właśnie małe furgony wyparły otwarte pickupy, choć przez wiele dekad obie wersje były produkowane równolegle. W tej chwili to pojazdy takie jak Renault Kangoo, Fiat Doblo czy Peugeot Partner są najbardziej popularnym wozem użytkowym w Europie.

Przez lata definicja pickupa ewoluowała. Kiedyś w Europie były to zwykłe pojazdy osobowe z otwartą paką, takie jak stare VW Caddy czy Polski Fiat 125p. Dziś pickup to zazwyczaj samochód zaprojektowany od podstaw jako wóz użytkowy, z dużym prześwitem, sporą mocą pod maską, w Europie zazwyczaj z dieslem o pojemności od 2 do 3,5l pod maską. Bardzo często pojazdy tego typu są wyposażone w napęd na cztery koła.

Pickupy marki RAM (niegdyś model Dodge) oferowane na Agro Show 2022, fot. K.Pawłowski

W tej chwili w Europie, a co za tym idzie także w Polsce, moda na pickupy nieco minęła. Na początku XXI wieku pięcioosobowe Toyoty, Isuzu, Mitsubishi i Nissany stały się w Polsce bardzo modne ze względu na atrakcyjne przepisy. Przedsiębiorcy mogli odliczyć podatek Vat od całego pojazdu, tak jak od ciężarówki, a w rzeczywistości często używali te pojazdy jako limuzyny do codziennej jazdy. Gdy przepisy przestały być aż tak atrakcyjne, pickupy stały się pojazdami specjalistycznymi używanymi głównie przez firmy budowalne oraz farmerów – tam gdzie dokładnie takie pojazdy są niezbędne.

W zeszłym roku zrobiliśmy test porównawczy trzech zupełnie innych pojazdów użytkowych – pickupa, małego panelvana i typowego auta dostawczego. Wszystkie były zupełnie inne i miały swoje plusy oraz minusy. Ale najbardziej wszechstronnym pojazdem w gospodarstwie rolnym okazał się pickup Isuzu, którego można było używać na wielu frontach. Oczywiście nie był tak pakowny jak konkurenci, ale za to był wygodny, wysoko zawieszony, mógł wjechać w każdą dziurę i błoto, był wystarczająco mocny i nieźle wyposażony. No i robił też największe wrażenie jako wóz i do pracy, od święta.

Staromodną Dacię 1304 Pickup bazującą na projekcie Renault 12 z końca lat 60. produkowano aż do 2006 r. Na zdjęciu wersja z silnikiem 1,9D z 2005 r., fot. K.Pawłowski

Wiele firm związanych z rolnictwem nadal używa pickupów. Są to np. przedsiębiorstwa wykonujące mapy, badania glebowe, wypożyczające drony rolnicze itp. Pickupy są w stanie jeździć po polu z dużą prędkością bez uszczerbku na zdrowiu dla samochodu i towaru na pace.

W standardowym gospodarstwie pickup może dowieźć narzędzia i posiłek dla pracowników na polu, zawieźć części zamienne do serwisu i od serwisu do maszyny bezpośrednio na polu. Sprawdza się także jako typowy dostawczak, na pace mieszczą się europalety, część transportową można załadować bezpośrednio z ładowarki teleskopowej czy ładowacza czołowego. Używanie otwartej paki może w gospodarstwie zaoszczędzić kilka minut, a może więcej, w porównaniu z typowym wozem dostawczym.

Toyota Hilux używana przez Interra Scan, fot. K.Pawłowski

Amerykańskie pickupy wyposażone w duże silniki V8 są także obecne na polskim rynku poprzez niezależnych dealerów. Te wozy często używa się jako ciągniki, ale takie bardziej drogowe. Ciągną one przyczepy kempingowe, przyczepy z końmi lub przyczepy wiozące łodzie i inne jednostki pływające.

Chevrolet z początku lat 90., fot. K.Pawłowski