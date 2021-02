PIdS Online: Kto jest właścicielem danych gromadzonych przez maszyny rolnicze?

- Podczas swego wykładu na konferencji Przez Innowacyjność do Sukcesu, będę chciał się skupić na systemach telemetrycznych stosowanych w maszynach rolniczych -deklaruje dr Mirosław Czechlowski z UP w Poznaniu. Nasz ekspert opowie także o tym, jak te potencjalne dane, które są pozyskiwane z tych systemów mogą być wykorzystane przez właścicieli maszyn.

Jak podkreśla dr Czechlowski, telemetria zaczyna oferować coraz więcej nowych rozwiązań. Obecnie te dane są nie tylko pozyskiwane. Producenci maszyn na ich podstawie tych danych zaczynają bowiem przewidywać przyszłe awarie sprzętu. W przyszłości będziemy mogli przewidzieć te awarie z 2-3 tygodniowym wyprzedzeniem. Tym samym będzie można je usunąć zanim zatrzymają maszynę podczas pracy.

Dane są pozyskiwane i przechowywane na serwerach producentów, ale należą one do właściciela maszyny. I to jest problem z którym zarówno właściciele maszyn i ich producenci muszą się zmierzyć w najbliższej przyszłości.

Jak podkreśla nasz prelegent, na chwilę obecną nie ma możliwości korzystania z usług telematycznych bez zgody na udostępnianie zgromadzonych danych. Warto więc wiedzieć komu i na jakich zasadach udostępniamy nasze dane.

Systemy telemetryczne sprawdzą się szczególnie w gospodarstwach, gdzie mamy dużą liczbę maszyn, obsługiwanych przez wynajętych operatorów. Wtedy telemetria jest bardzo dobrym narzędziem. Z jednej strony do kontrolowania operatorów, a z drugiej do gromadzenia danych o zabiegach wykonywanych przez te maszyny. Tak pozyskane dane mogą być wykorzystane do sporządzania karty pola i wykonanych na nim zabiegów.

Zapraszamy na sesję poświęconą technice rolniczej, która odbędzie się 26 lutego 2021 r. Przypominamy, że udział w konferencji „Farmera” jest bezpłatny.

Zobacz pełną agendę Wydarzenia. Zachęcamy do rejestracji.