Pięć polskich siewników zbożowych w cenie do 23 tys. zł

Proste, mechaniczne i tanie siewniki cieszą się w Polsce dużym zainteresowaniem. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej 5 krajowym maszynom o szerokości roboczej 3 m i w cenie do 23 tys. zł brutto.

Na warsztat wzięliśmy siewniki 5 krajowych producentów w bazowej specyfikacji. Porównywane maszyny mają szerokość roboczą wynoszącą 3 m i wyposażone są w redlice stopkowe.

Tanio i skutecznie

Podstawowe zadania, które stoją przed siewnikami dotyczą przede wszystkim precyzji wysiewu, jak również utrzymywania stałej głębokości wysiewu. Istotna z punktu widzenia rolnika jest także możliwość wysiewu różnych nasion: od drobnoziarnistych, jak np. rzepak, po gruboziarniste np. groch.

Z wszystkimi tymi wymaganiami powinny poradzić sobie proste i stosunkowo tanie mechaniczne siewniki produkowane w Polsce.

Redlica stopkowa

Chcąc porównać budżetowe wersje siewników zdecydowaliśmy się skonfigurować je z redlicami stopkowymi, które dostępne są w ramach wersji bazowych. Redlica stopkowa będzie sprawdzała się na polu, które zostało dobrze doprawione i mało jest resztek pożniwnych w wierzchniej warstwie gleby. Inaczej może dochodzić do zapychania oraz nierównej pracy.

Zdecydowanie bardziej uniwersalnym wyborem są redlice talerzowe. Takie rozwiązanie w zależności od producenta kosztować będzie od 4 do nawet 12 tys. zł. Co do zasady redlica talerzowa pozwoli na siew, przy stosowaniu technologii uproszczonych, z dużą ilością resztek pożniwnych.

Unia

Popularny siewnik mechaniczny Poznaniak posiada w swojej ofercie Unia. Maszyny te produkowane są w fabryce w Słupsku i występują w szerokościach roboczych 2,5; 2,7 oraz 3 m. Wersja 3 m może zostać skompletowana ze zbiornikiem o pojemności 420 lub 500 l.

W wyposażeniu standardowym Poznaniak 500/3 został wyceniony na 21,5 tys. zł brutto. W tej cenie otrzymamy bezstopniową skrzynię przekładniową, dwuczęściowe i zintegrowane kółka wysiewające, pomost załadunkowy, czy chociażby zagarniacz z indywidualnym dociskiem.

To co charakterystyczne dla Poznaniaka, to szeroki wachlarz opcji dodatkowych. Za sterownik obsługujący elektrycznie ścieżki technologiczne oraz boczne znaczniki hydrauliczne na dwóch siłownikach dopłacimy 4,5 tys. zł brutto. Dopłata do redlic dwutalerzowych wynosi 5,7 tys. zł brutto.

Agro-Masz

Siewnik SR w ofercie Agro-Maszu obejmuje maszyny od szerokości roboczej od 2,5 do 4 m. Wersja 3 m w zależności od preferencji klienta może zostać podzielona na 2 lub trzy rzędy redlic. Klient może również zdecydować się, czy preferuje 23, czy 25 redlic, co skutkuje szerokością międzyrzędzi wynoszącą 12 lub 13 cm.

SR300 to najdroższy siewnik w naszym zestawieniu, jego podstawowa wersja wyceniona została na niespełna 23 tys. zł brutto. Jednak w przeciwieństwie do chociażby Poznaniaka, już w standardzie posiada hydraulicznie sterowane znaczniki. Producent w tej cenie oferuje także bezstopniowo regulowany docisk redlic, oświetlenie, czy chociażby podest załadunkowy.

Klient decydując się na zakup siewnika Agro-Masz może zdecydować się na ścieżki technologiczne zakładanie mechanicznie, bądź elektrycznie (za pomocą włącznika, sterownika lub komputera). Ponadto wśród wyposażenia dodatkowego znajdziemy m.in. znaczniki przedwschodowe, nadstawkę zwiększającą maksymalną pojemność zbiornika o 275 l, czy np. oświetlenie LED wewnątrz skrzyni.

Bomet

Oferta siewników mechanicznych Bometu obejmuje 4 modele od 2,5 do 4 m szerokości roboczej. Maszyna w wersji 3 m posiada 23 redlice, dzięki czemu producent osiągnął nieco szerszy rozstaw międzyrzędzi wynoszący 13 cm.

Scorpius w wersji 3 m został wyceniony na 22 tys. zł brutto, a w tej cenie maszyna posiada hydrauliczne znaczniki śladów, podest ułatwiający zasyp skrzyni oraz zębowe spulchniacze kół ciągnika.

Siewnik w ramach wyposażenia dodatkowego może zostać skonfigurowany zarówno z redlicami jedno-, jak i dwutalerzowymi. Te pierwsze będą wiązały się z kosztem 5,9 tys. zł, a drugie 11,8 tys. zł brutto. Za ścieżki technologiczne sterowane elektrycznie przyjdzie dopłacić niespełna 3,9 tys. zł brutto.

Meprozet

Prosty siewnik mechaniczny oferuje także firma Meprozet z Międzyrzeca Podlaskiego. Model S107 występuje w dwóch szerokościach roboczych: 2,5 oraz 3 m. Wersja szersza posiada 25 redlic stopkowych, co przekłada się rozstaw rzędów wynoszący 12 cm.

Meprozet S107 to zdecydowanie najtańszy siewnik w naszym porównaniu. Wersja podstawowa została wyceniona na 15,1 tys. zł brutto. W tej cenie klient otrzyma maszynę ze zbiornikiem o pojemności 350 l.

W ramach wyposażenia dodatkowego istnieje możliwość doposażenia siewnika w znaczniki hydrauliczne za kwotę 615 zł. Ponadto oferowane są także redlice jednotalerzowe, w tym wypadku należy liczyć się z dopłatą rzędu niespełna 7,4 tys. zł brutto.

Euro-Masz

W swojej ofercie siewnik zbożowy mechaniczny posiada również firma Euro-Masz. Maszyna oferowana jest w szerokościach roboczych 2,5 2,7 oraz 3 m. Wersja najszersza została wyceniona na 21,2 tys. zł brutto.

W ramach wyposażenia standardowego producent oferuje m.in. redlice stopkowe, uniwersalne i dzielone koła wysiewające, hydraulicznie sterowane znaczniki, centralny docisk redlic regulowany bezstopniowo, zagarniacz, czy chociażby mieszadło w skrzyni nasiennej.

Opcjonalnie siewnik może zostać wyposażony w system umożliwiający zakładanie ścieżek technologicznych. Ta opcja jest dostępna w trzech wariantach: mechanicznym, elektrycznym oraz elektrycznym z komputerem sterującym. Kosztują one odpowiednio 1600, 2200 oraz 3700 zł brutto.

Istnieje także możliwość wyboru siewnika posiadającego redlicę dwutalerzową z kołem dociskowym. Wówczas nosi on oznaczenie SRT 30, a za taką maszynę przyjdzie nam zapłacić 32,5 tys. zł brutto.

Dane techniczne:

Producent Unia Agro Masz Bomet Meprozet Euro-Masz Model Poznaniak 500/3 SR300 Scorpius S004/2 S107 SR 30 Szer. robocza [m] 3 3 3 3 3 Liczba redlic [szt.] 25 23/25 23 25 25 Rozstaw międzyrzędzi [cm] 12 12/13 13 12 12 Pojemność skrzyni [l] 500 550 576 350 550 Masa maszyny [kg] 620 620 540 510 640 Cena [zł brutto] 21500 22878 21894 15100 21156