Brona pieląca Tinecare V Master to absolutna nowość w ofercie Pottingera, fot. K.Pawłowski

Podczas niedawnych pokazów nowych maszyn uprawowych marki Pöttinger mieliśmy okazję zobaczyć w akcji także brony i kultywatory do pielęgnacji upraw. Totalną nowością jest brona pieląca Tinecare V 12200 Master, ale inne maszyny nie zostały w tyle i otrzymały swoje pakiety modernizacyjne.

Pisaliśmy już o siewnikach i pługu teraz przyszła pora na nowości w maszynach do pielęgnacji, w tym całkowitą nowość, czyli bronę pielącą Tinecare V 12200 Master o szerokości roboczej 12,20 m, która świetnie się sprawdzi np. przy ziemniakach.

Tinecare – nowość w rodzinie Pöttingera

W wypadku Tinecare V 12200 hydrauliczna, bezstopniowa regulacja docisku zębów umożliwia precyzyjne dopasowanie metody pracy do warunków na polu. Dodatkowo intensywność pracy zabiegu regulowana jest przez prędkość roboczą oraz kąt zagłębienia zębów w glebie. Brona z serii Tinecare posiada unikalny system sprężyn dociskowych. Wstępnie naprężone zęby zapobiegają wahaniom ciśnienia, a docisk zębów pozostaje taki sam na całej szerokości roboczej - niezależnie od nierówności podłoża.

Pottinger Tinecare V Master, fot. K.Pawłowski

Tinecare zadba nie tylko o rośliny okopowe

System jest sterowany hydraulicznie i regulacja docisku zębów odbywa się płynnie z kabiny ciągnika w zakresie od 500 do 5 000 g. Przy zróżnicowanych warunkach ciśnienie można zmieniać podczas jazdy.

Brona może być używana nie tylko przy ziemniakach czy burakach. Producent poleca ją także w uprawie zbóż, w uprawach rzędowych i w uprawach specjalnych. Rozstaw belek wynosi 330 mm, a rozstaw śladu 30 mm. Szybki system wymiany zębów zwiększa produktywność – końcówka zęba jest umiejscowiona w uchwycie i jest przymocowana jedną śrubą. Wymiana trwa kilka sekund.

Pottinger Tinecare, fot. K.Pawłowski

Modernizacje Rotocare i Flexcare

Dzięki 12,20 m szerokości roboczej Tinecare V 12200 Master zapewnia wysoką wydajność na hektar. Podniesienie maszyny odbywa się wyłącznie za pomocą dolnych cięgieł ciągnika. Dodatkowo dzięki ramie składanej w kilku częściach można zmniejszyć szerokość roboczą z 12,20 do 9,00 m. Pozwala to na bardziej elastyczną pracę i unikanie podwójnych przejazdów na uwrociu lub w klinach pola.

Oprócz Tinecare pokazano także zmodernizowane maszyny do mechanicznej pielęgnacji roślin Rotocare i Flexcare, które zostaną wyposażone jeszcze w tym roku w możliwość kombinacji pielników rotacyjnych Rotocare V 6600 i V 8000 z agregatem Tegosem, dzięki któremu będzie można łączyć uprawę gleby, wysiew międzyplonów, mikrogranulatu lub podsiewu w jednym przejeździe roboczym oszczędzając w ten sposób czas i koszty.

Pottinger Flexcare, fot. K.Pawłowski

Z drugiej strony wszystkie kultywatory pielące serii Flexcare o szerokościach roboczych 4,7 - 9,2 m, będą dostępne (w opcji) z automatycznym sterowaniem elementów pielących poprzez Section Control.

Sterowanie tego typu umożliwia precyzyjne sterowanie włączeniem i wyłączaniem elementów pielących za pomocą GPS. Odbywa się to automatycznie podczas przejeżdżania przez granicę pola. Pozwala to na ochronę uprawianych roślin na klinach pola, przy nakładających się zasiewie lub na granicy pola. Każdy element pielący posiada siłownik hydrauliczny podwójnego działania, dzięki czemu elementy pielące mogą być podnoszone na klinach pól i uwrociach oraz ustawione z powrotem w pozycji do pracy.

Rotocare V 6600 i V 8000 jeszcze w tym roku będzie dostępne z agregatem Tegosem, dzięki któremu będzie można łączyć uprawę gleby, wysiew międzyplonów, mikrogranulatu lub podsiewu w jednym przejeździe, fot K.Pawłowski