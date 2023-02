Firma Bomet uzupełnia ofertę maszyn do mechanicznego zwalczania chwastów o pielnik Nembus z prowadzeniem ręcznym. Jak twierdzi producent, zastosowana prowadnica pozwala na kontrolowanie toru jazdy maszyny niezależnie od ciągnika oraz umożliwia pracę jak najbliżej roślin.

Maszyna przeznaczona jest do mechanicznego zwalczania chwastów w uprawie warzyw, truskawek i kukurydzy. Z informacji przekazanych przez firmę Bomet wynika, iż pielnik sprawdzi się w pracy na wszystkich rodzajach gleb i jest przystosowany do pracy z ciągnikami wyposażonymi w układ zawieszenia kat. II i III.

Pielenie o wysokiej precyzji

Precyzyjny układ prowadzenia ręcznego pozwala na kontrolowanie toru jazdy pielnika niezależnie od ciągnika. Umożliwia to przemieszczanie boczne pielnika i pracę jak najbliższego roślin, bez ich uszkadzania.

- Pielenie ma wiele zalet, zarówno pod względem ekonomicznym, agronomicznym, jak i środowiskowym. Duża grupa rolników świadomie i dobrowolnie rezygnuje z używania środków chemicznych. Dlatego odpowiadając na potrzeby rynku, uzupełniamy ofertę maszyn do mechanicznego zwalczania chwastów o pielnik Nembus z prowadzeniem ręcznym - wyjaśnia Andrzej Sińczuk, Prezes Bomet.

Ręczne prowadzenie pielnika pozwala na kontrolowanie jego toru jazdy niezależnie od ciągnika fot. mat. prasowe

Możliwość personalizacji maszyny

Podstawowym elementem pielnika jest solidna rama, do której mocowane są sekcje robocze. Pozwala ona na uzyskanie rozstawów międzyrzędzi od 65 cm do 90 cm, przy obrabianej szerokości międzyrzędzia 55 cm. Duży prześwit pod ramą (do 60 cm) umożliwia pielenie w późnym okresie rozwoju upraw, a także przy wysokich roślinach.

Producent proponuje pięć sekcji pielących: z zębami sprężynowymi, wałami strunowymi, zgrzebłem, zgarniaczem oraz z gęsiostopą i nożami kątowymi. Dodatkowo maszyna może być wyposażona w ekrany boczne, talerze osłaniające i gwiazdy pielące.

Pielnik Nembus występuje w czterech wariantach o liczbie sekcji roboczych od 2 do 5, co przekłada się na liczbę obrabianych rzędów odpowiednio w zakresie od jednego do czterech. Warto dodać iż głębokość robocza maszyny wynosi do 12 cm, a zapotrzebowanie mocy ciągnika współpracującego dla najszerszej wersji sięga 80 KM.

Przykładowo ceny modelu P470/1, a więc z pięcioma sekcjami roboczymi, startują od 13,5 tys. zł netto. Pielniki Nembus z prowadzeniem ręcznym są już dostępne w sprzedaży.