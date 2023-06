Pan Grzegorz, rolnik prowadzący gospodarstwo w woj. mazowieckim, szukał rozwiązania na skuteczne zwalczenie chwastów w uprawie buraka oraz soi. Zdecydował się na przetestowanie pielnika optycznego, który automatycznie prowadzi sekcje w rzędach.

Gospodarstwo odwiedziliśmy w połowie czerwca, kiedy firma Kverneland dostarczyła panu Grzegorzowi maszynę Onyx do testów. Jak możecie zobaczyć na filmie, tego dnia wystąpiły lekkie opady – na szczęście nie miało to wpływu na pracę na polu i testy przebiegły sprawnie.

Powrót do tradycyjnego odchwaszczania mechanicznego

Pan Grzegorz tłumaczy, że zdecydował się przetestować to rozwiązanie, kiedy zawiodły chemiczne metody, zwłaszcza w uprawie soi, gdzie podczas suszy chwasty były szczególnie trudne do zwalczenia.

Drugim powodem było napowietrzenie ziemi i systemu korzeniowego. Pielnik rozbijając górną warstwę gleby przywraca przepływ wody i powietrza. Jednocześnie powstała w wyniku tego warstwa międzyrzędowa, zatrzymuje parowanie wody tworząc jej zapasy.

O maszynie i tym, jak przebiegły testy opowiada specjalista z Kverneland oraz gospodarz:

Kultywator międzyrzędowy Kverneland Onyx

Testowany model pielnika to dokładnie Onyx 3064. Ma on system Lynx 2000 do prowadzenia sekcji sterowanych hydraulicznie. W pielniku są dwie kamery, które przesyłają obraz na terminal w czasie rzeczywistym w kabinie ciągnika. Testy wykonywała maszyna z 13 sekcjami.

Onyx oferowany jest w szerokości roboczej od 2,84 do 12,12 m. Dzięki modułowej konstrukcji można go dostosować do wielu upraw w zakresie od 12,5 do 80 cm odległości między rzędami. Onyx produkowany jest w szerokości roboczej od 2,84 do 12,12 m.