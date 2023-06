Firma Kverneland Polska podczas imprezy Pola Klasy S, organizowanej przez Syngentę pod Płockiem, po raz pierwszy w Polsce pokazała nowe maszyny, wśród których były także pielniki. Po przejęciu francuskiej firmy BC Technique S.A.S. urządzenia od lutego są dostępne w sprzedaży także w Polsce.

O przejęciu przez Kverneland Group francuskiej firmy produkującej pielniki już informowaliśmy. Maszyny znad Sekwany są już na polskim rynku i można je zamawiać. Pielniki są produkowane w barwach norweskiej firmy, w katalogu znajdują się dwa podstawowe modele, ale oferta będzie się rozszerzać i zapewne w okolicach Agritechniki zobaczymy kolejne maszyny.

Kverneland wszedł w rynek pielników, ponieważ firma należąca do Kuboty zauważyła, że zainteresowanie nowoczesnymi pielnikami, dzięki którym znacznie ograniczymy stosowanie środków chemicznych jest coraz większe.

Pielnik rotacyjny Helios

W tej chwili u dealerów Kvernelanda można zamawiać pielnik rotacyjny Helios, który wykonuje selektywne pielenie mechaniczne, z prędkością od 6 do 12 km/h przy niewielkim wpływie na rosnące rośliny. Maszynę można użyć do wszystkich roślin.

Pielnik Kverneland Helios, fot. K.Pawlowski

Helios jest dostępny w szerokościach roboczych 3m i 6m.

Kultywator międzyrzędowy Onyx

Drugą maszyną pokazaną na imprezie Syngenty był kultywator międzyrzędowy Onyx, który służy oczywiście do odchwaszczania między rzędami. Ponadto, poprzez rozbijanie górnej warstwy gleby, Onyx przywraca przepływ wody i powietrza, co sprzyja reakcjom fizyko-chemicznym i życiu gleby.

Pielnik Kverneland Onyx, fot. K.Pawłowski

Warstwa stworzona przez kultywator międzyrzędowy powstrzymuje działanie kapilarne i parowanie wody, zachowując jej zapas.

Kultywator wyposażony jest w interfejs prowadzenia – maszyna ma dwie kamery, dzięki którym jest w stanie sczytać rządek, dzięki czemu może prowadzić urządzenie w sposób bezpieczny dla roślin.

Warto podkreślić, że dzięki konstrukcji modułowej maszynę można dostosować do wielu upraw w zakresie od zaledwie 12,5 cm do aż 80 cm odległości między rzędami. W tej chwili zakres szerokości roboczej Onyxa wynosi od 2,84 do 12,12 m.