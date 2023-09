W Polsce rolnicy przesiadają się na coraz większe maszyny już od kilku lat. Szczególnie w dużych gospodarstwach, zwłaszcza warzywniczych, 3-metrowe brony wymieniane są na 7-metrowe. m.in. za sprawą tego, że pojawiły się większe ciągniki i rolnictwo 4.0, w tym ISOBUS.

Naszpikowany czujnikami model Toro o szerokości 7 m, który pojawił się w Bednarach to maszyna przeznaczona do bardzo intensywnej pracy i tym samym dużych ciągników, średnio 400-500 KM.

- To co otrzymujemy, to przede wszystkim dobrze uprawiona gleba i wydajność, gdyż oszczędzamy czas i paliwo. Ciągnik może spalać dużo na godzinę, ale nie na hektar - jeżeli ciągnik 400-KM przejeżdża raz, robiąc tyle co dwa 3-metrowe przejazdy z mniejszymi ciągnikami , to jest on wydajniejszy - tłumaczy Grzegorz Zwierzchowski.