Pierwsza rosyjska ładowarka teleskopowa wchodzi do produkcji

Firma BDM-Agro z miasta Krasnodar (położonego nad rzeką Kubań, ok. 100 km od Morza Azowskiego), która specjalizuje się głównie w wytwarzaniu maszyn uprawowych, opracowała i wdrożyła do produkcji ładowarkę samojezdną PST.

Po raz pierwszy prototyp maszyny PST (skrót rosyjskiego określenia ładowarka samobieżna teleskopowa) został zaprezentowany na międzynarodowej wystawie Agrosalon-2018 w Moskwie. Pierwsze 20 sztuk wyjedzie z fabryki natomiast już w pierwszym kwartale br. Po drodze ładowarka była jeszcze wystawiana na ubiegłorocznej wystawie Agritechnica, gdzie wg producenta wzbudziła szerokie zainteresowanie,

BDM-Agro PST to wszechstronna, zwrotna maszyna (promień skrętu 3,4 m) dysponująca stałym napędem na cztery kierowane koła w rozmiarze 460/70 R24 oraz wyposażona w przekładnię hydromechaniczną. Dostępna będzie w dwóch wersjach: 4071 (waga pojazdu 7,6 t, udźwig 4 t i wysokość podnoszenie 7,1 m) oraz 3396 (8,2 t, 3,3 t i 9,6 m).

Silniki zastosowane w premierowej ładowarce to jednostki YaMZ-534 lub CAT o pojemnościach skokowych 4,4 l i mocach od 110 do 150 KM. Samobieżna maszyna posiada układ hydrauliczny dysponujący wydajnością 140 l/min, zbiorniki oleju 140 l oraz paliwa 170 l. Maksymalna prędkość transportowa to 40 km/h.

Ładowarka BDM-Agro została opracowana przy wsparciu Ministerstwa Przemysłu i Handlu Federacji Rosyjskiej i co ciekawe ma być sprzedawana również za granicą. O cenach na razie sza.