Prasy zwijające New Holland Pro-Belt 190 i 165 to wciąż gorąca nowość w ofercie tego producenta. Maszyny należą do tych topowych jeśli chodzi o zastosowane w nich rozwiązania. Na pokazy polowe do Agros-Wrońskich przyjechał, już z gospodarstwa, pierwszy sprzedany w Polsce egzemplarz tej prasy, model Pro-Belt 190.

Nowe prasy zwijające New Holland Pro-Belt 190 I 165 to bardzo ciekawe maszyny charakteryzujące się jeszcze większą wytrzymałością i wyższym stopniem zgniotu oraz ciekawymi rozwiązaniami, m.in. opcjonalnym czujnikiem wilgotności.

– Generalnie w ubiegłym roku mieliśmy pierwsze pokazy polowe i była to prasa Pro-Belt 165, a do sprzedaży nowe prasy weszły na sezon 2023 – informował na wstępie Jarosław Łusiak, regionalny kierownik sprzedaży maszyn żniwnych New Holland.

Pierwszy sprzedany egzemplarz prasy New Holland Pro-Belt 190 przyjechał na pokazy już od klienta

Prasa New Holland Pro-Belt 190 pokazana została na pokazie polowym u Agros-Wrońskich w miejscowości Antonina. Niestety ze względu na wcześniejsze opady nie została ona zaprezentowana w trakcie pracy.

– Prezentujemy tutaj jedną z naszych nowości, czyli prasę Pro-Belt 190, w której średnica beli regulowana jest od 0,9 do 1,9 metra. Drugim modelem jest Pro-Belt 165, gdzie mamy średnicę beli regulowaną od 0,9 do 1,6 metra. Ta prasa, którą tutaj przedstawiamy jest to pierwsza maszyna fizycznie dostarczone do klienta, już po uruchomieniu. Klient pracował nią już przy zbiorze siana, sianokiszonki. prasa wyposażona jest w noże – tak nowa maszynę anonsował specjalista z New Holland.

– Generalnie prasy te mogą występować w wersji ActiveSweep jak i CropCutter. która ma 13 albo 25 noży. Tak jak w poprzedniej wersji pras podłoga opuszczana jest hydraulicznie, dodatkowo opcjonalne wyposażenie to czujnik wilgotności, o który w tej chwili szczególne zapytania płyną od firm usługowych, które zajmują się prasowaniem słomy i jej sprzedażą – kontynuował Łusiak.

Dopiszmy, że wersja ActiveSweep to maszyna z rotorem bez noży – podbieracz chwyta materiał i podrzuca go, następnie przemieszcza się on za pomocą rotoru nasiębiernego (górą wirnika), a CropCutter, czyli taka jaką oglądaliśmy, to tak jak zostało wyżej powiedziane ma rotor i noże docinające.

Jak wygląda cenowo nowa prasa New Holland Pro-Belt i co z zainteresowaniem klientów?

– Powiem tak, w stosunku do tego co oferuje rynek pras, nie jest to może jeden z tańszych modeli, ale to co oferujemy w tym nowym produkcie wydaje mi się, że będzie to naprawdę konkurencyjne i klienci docenią charakterystykę pracy tej prasy i jej rozwiązania. Prasa została przebudowana pod względem przekładni, które są powzmacniane, przez co cała konstrukcja charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, co plus wysoki zgniot daje jeszcze lepsze parametry bel – tak na pytanie o poziom cenowy pras New Holland Pro-Belt odpowiedział Jarosław Łusiak.

Jarosław Łusiak, regionalny kierownik sprzedaży maszyn żniwnych New Holland (pierwszy z lewej) prezentuje prasę Pro-Belt 190 na pokazie u Agros-Wrońskich we wsi Antonina, fot. Art Tłustochowicz

Tak więc, jak zostało ustalone, prasa Pro-Belt to najtańszych nie należy, ale ze względu na swoją konstrukcję skierowana jest też głównie do określonej grupy klientów. Firma Agros-Wrońscy dostarczyła kolejną taką prasę Pro-Belt 190, ale w wersji ActiveSweep i z czujnikiem wilgotności, bo klient tę prasę wykorzystuje tylko i wyłącznie do zbioru słomy. Ponadto została ona wyposażona w Isobus, dzięki czemu prasa może w razie potrzeby zatrzymać ciągnik. Prasa została spięta i skonfigurowana z ciągnikiem klienta na placu u dilera ze Strzelec Wielkich.

– Tak naprawdę kiedy klient decydował się na tę prasę musieliśmy się posiłkować magazynem innego rynku i tak naprawdę prasa została przyjęta z innego rynku. My jako rynek polski nie mieliśmy tej prasy w zamówieniach, bo tak naprawdę prasy w wersjach „190” na naszym rynku są mało popularne, a pojawiające się zapytania mamy właśnie od firm, które trudnią się usługowym zbiorem słomy i jej handlem – wyjaśniał Łusiak.

Specjalista z New Holland dodał jeszcze, że jak rozmawia z klientami zainteresowanymi zakupem nowych pras New Holland Pro-Belt to firmy, które trudnią się właśnie skupem słomy, jako bardzo ważną i istotną rzecz dla nich wymieniają właśnie wysoki zgniot.

– Wiadomo, przy wyższym zgniocie bela jest cięższa, więc z każdym transportem niech usługodawcy są w stanie nawet te 500 – 700 kg więcej zawieść do kontrahenta to jest to dla nich duży plus – informował.

Dowiedzieliśmy się jeszcze, że zaawansowane rozmowy w sprawie sprzedaży prasy New Holland Pro-Belt prowadzone na Lubelszczyźnie 165.

– Myślę, że kiedy jedna nowa prasa pojawi się w danym regionie to będzie wzbudzała tam jakieś zainteresowanie i łatwiej będzie wprowadzić kolejne maszyny – zakończył Łusiak.