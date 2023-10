Ciągniki koreańskiej marki Kioti z serii HX, które swoją polską premierę miały w marcu na kieleckim Agrotechu są już dostępne w kraju. W Bednarach najmocniejszy HX 1201 był gwiazdą stoiska Kioti Polska. Czy rolnicy interesowali się koreańskim ciągnikiem?

Na Agro Show w Bednarach Kioti przedstawił prawie wszystkie swoje ciągniki oraz pojazd UTV. Spore zainteresowanie dotyczyło nie tylko nowej maszyny serii HX, ale także modelu RX 7330 o mocy ok. 73 KM.

Kioti wzbudza zainteresowanie

Gdy prezentowaliśmy nowy model koreańskiego ciągnika na łamach Farmera podczas przejażdżki testowej w okolicy siedziby Kioti Polska, pojazd nie był jeszcze w pełni dostępny. Można było składać zamówienia, ale traktory pojawiły się na placu importera kilka miesięcy później.

- Potwierdzam, że zainteresowanie ciągnikiem jest naprawdę duże. Zresztą widać to na naszym stoisku, gdzie cały czas ktoś wchodzi do ciągnika, przymierza się, chwali za design, przestronność i dobrą jakość – powiedział nam Michał Kałamarz z Kioti Polska.

Kioti w Agropol Zakrzewo

W tej chwili nowe ciągniki można już oglądać u niektórych dealerów marki. Jednego HX 1201 zarejestrował już przedstawiciel marki Kioti, firma Agropol Zakrzewo z województwa kujawsko-pomorskiego.

- Na razie jesteśmy po pierwszych testach naszego Kioti HX 1201, który pracował z agregatem bezorkowym Porto 2.5 firmy AMJ Agro. Musimy przyznać, że ciągnik pozytywnie nas zaskoczył, mamy bardzo dobre wrażenia z pracy tym sprzętem, ale żeby w pełni wypowiedzieć się na temat możliwości Kioti musimy wykonać kolejne testy. Będziemy je wykonywać w przyszłym tygodniu i w kolejnych wolnych terminach – powiedział prezes firmy Agropol Zakrzewo, Marcin Kowalczyk.

AMJ Agro Porto 2.5 (250), fot. AMJ Agro

Przy okazji warto wspomnieć o agregacie AMJ Agro o nazwie Porto 2.5, bo to także pewna nowość na rynku. Jest to sprzęt o szerokości roboczej 2,5 m wyposażony w 8 zębów typu Delta Flex oraz komplet 6 talerzy zagarniających (fi 460mm). Agregat posiada hydrauliczne zabezpieczenie non-stop z regulowanym hydraulicznie dociskiem oraz głębokością pracy maszyny.

Pozostałe modele Kioti z RX 7330 na czele, fot. K.Pawłowski

Trochę danych technicznych Kioti HX 1201

Testy Agropolu Zakrzewo z Kioti w roli głównej odbyły się na glebie klasy IIIa, IIIb. Agregat bezorkowy Porto 2.5 pracował na głębokości 25 cm. Pole wcześniej było dwukrotnie talerzowane w celu przygotowania do uprawy bezorkowcem i późniejszego siewu zbóż. Traktor pracował z prędkością od 8 do 12 km/h od 1800 do 2200 obrotów. Spalanie wyszło ok 10 l na hektar wg. komputera pokładowego.

Koreański ciągnik wyposażono w czterocylindrową jednostkę o oznaczeniu 4JTA-TP5A produkcji koncernu Daedong, w którego skład wchodzi marka Kioti. Oczywiście motor spełnia wszelkie normy Stage V, posiada turbosprężarkę oraz funkcję boost, chwilowo podnoszącą moc, przydatną podczas ciężkich prac na polu oraz przy robocie wymagającej włączenia tylnego WOM-u. Motor posiada pojemność skokową 3833 cm3, a maksymalną moc uzyskuje przy 2200 obr./min

Kioti HX 1201 na Agro Show 2023, fot. K.Pawłowski

Ile kosztuje Kioti HX 1201

Kioti HX 1201 wyposażony jest w przekładnię Power Shuttle 32/32 z funkcją E-shift umożliwiającą zmianę biegów bez wciskania sprzęgła, z tyłu pojazd posiada podnośnik kategorii 2 o udźwigu 4,41 t, dwa zawory hydrauliczne i wałek odbioru mocy o prędkościach 540, 750 i 1000 obr./min, zaś na tylnym błotniku znajdziemy wygodny przycisk sterowania EHR. Wydajność układu hydraulicznego wynosi 121,3 l/min, co w tej klasie ciągników jest wynikiem bardzo dobrym. Rozstaw osi to 2410 mm, a waga ciągnika wynosi niecałe 4,5 t.

W Bednarach pokazano model HX 1201 o mocy maksymalnej 127 KM z boostem (115 KM mocy podstawowej), który w tej chwili kosztuje 273,75 tys. zł netto. W ofercie znajdują się jeszcze modele HX 9010 o maksymalnej mocy 100 KM (90 KM mocy podstawowej), którego można kupić za niecałe 252,5 tys. zł netto oraz HX 1001 o mocy 111KM (100 KM mocy podstawowej).

Czym Kioti jeszcze czymś zaskoczy?

Zapewne HX 1201 to nie ostatnie słowo Koreańczyków. Czekamy na Agritechnikę, bo nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że koreańska firma planuje w Hanowerze premierę dwóch mocniejszych modeli (o mocach 130 i 140 KM).