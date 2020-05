Pierwszy Fendt 942 Vario został sprzedany na Ukrainie

Transakcja sprzedaży ciągnika Fendt 942 Vario odbyła się za pośrednictwem firmy Zeppelin Ukraina, która jest oficjalnym dystrybutorem niemieckiej marki na tamtejszym terenie. Maszyna będzie pracowała na polach obwodu charkowskiego.

Ukraina ze swoimi ogromnymi połaciami pól stawia cały czas na ciągniki produkowane przez firmy z tamtego rejonu świata. Popularne są tam niezmiennie marki rosyjskie (Kirowiec) i ukraińskie (HTZ) – niejednokrotnie konstrukcyjnie pamiętające jeszcze czasy Związku Radzieckiego. Coraz śmielej pojawiają się tam też chińscy producenci Lovol, YTO itp.

Koncerny zachodnioeuropejskie i amerykańskie również mają chrapkę na ten stosunkowo duży rynek, ale sprzedawanie tam drogich lub bardzo drogich i skomplikowanych technicznie ciągników do łatwych zadań raczej nie należy. Świadczyć może o tym szum medialny za naszą wschodnią granicą związany ze sprzedażą „pierwszego Fendt’a”. Dla ukraińskich rolników nadal liczy się cena i prostota konstrukcji oraz wynikające z niej niższe koszty eksploatacji maszyn rolniczych.

Wróćmy jednak do bohatera tego krótkiego tekstu. Fendt 942 Vario jest zwycięzcą konkursu Tractor of the Year 2020. Wyposażony jest w 6-cylindrowy silnik MAN o mocy 415 KM (305 kW) z pojemności 9 l i maksymalny moment obrotowy w granicach 1970 Nm osiągany przy 1100 obr/min.. Silnik ma układ wtryskowy Common-Rail o ciśnieniu roboczym 2500 barów.

Z silnikiem zestawiono „specjalność zakładu”, czyli przekładnię bezstopniową Vario o maksymalnej prędkości transportowej 60 km/h.

Pierwszy sprzedany na Ukrainie Frndt 642 Vario oprócz standardowego ogumienia (przód 650/60R38 i tył 750/70R44) został doposażony także w bliźniaki z ukraińskim systemem montażu Soyuz Diagen po raz pierwszy wyprodukowany do średnicy R44. Żeby jednak jeszcze bardziej ograniczyć ugniatanie gleby (masa tego ogromnego ciągnika to około 11,7 tony) zastosowano w nim również zintegrowany system kontroli ciśnienia w oponach VarioGrip.