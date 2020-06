Pierwszy Horsch Leeb PT 330 sprzedany w Rosji

Horsch Leeb to pierwsza liga opryskiwaczy jeśli chodzi o parametry techniczne, ale również jeśli chodzi o cenę. W Rosji został niedawno sprzedany pierwszy egzemplarz samojezdnej maszyny tego niemieckiego producenta o oznaczeniu PT 330.

Ciekawym jest fakt, że opryskiwacz samojezdny o wysokim prześwicie Horsch Leeb PT 330 to maszyna poprzedniej generacji. W ubiegłym roku bowiem typoszereg PT 330/350 został zastąpiony modelami PT 6.300/8.300.

Opryskiwacz Horsch Leeb PT 330 o pojemności zbiornika cieczy 5 000 l i belce o szerokości 36 m został zaprezentowany rosyjskim rolnikom przez lokalnego dilera AgroCentr pod koniec kwietnia. Niedługo później trafił na farmę Krutishinskoye w obwodzie nowosybirskim.

Maszyna już w pierwszym tygodniu swojej pracy opryskała 3 000 ha, a szacowany całkowity areał jaki powinna obrobić w tym sezonie to około 20 000 ha. Samojezdny opryskiwacz pracuje tam z prędkością 20 km/h, ale przeprowadzono próby przy 28 km/h i jak twierdzi kierownictwo gospodarstwa - wypadły one pozytywnie.

Horsch Leeb PT 330 mimo iż jest urządzeniem starszej generacji posiada charakterystyczny dla tego producenta system sterowania belką BoomControl, który wyróżnia niemieckie opryskiwacze spośród mnogiej konkurencji. Dzięki temu rozwiązaniu belka, która w tym modelu ma wspomnianą szerokość 36 metrów może pracować nisko na łanem (25 – 30 cm) co powoduje, że oprysk jest jeszcze bardziej precyzyjny i mniej zależny od niekorzystnych warunków pogodowych, a w szczególności od niekorzystnych podmuchów wiatru. Kolejnym czynnikiem polepszającym wspomnianą precyzję zabiegu, a także zapewniającym maksymalną ochronę przed szkodnikami jest rozmieszczenie dysz co 25 cm.

Pozostałe parametry pierwszego opryskiwacza Horsch Leeb PT 330 pracującego na rosyjskich polach to 6-cylindrowy silnik MTU o mocy 326 KM z 7,2 litra pojemności, bezstopniowy hydrostatyczny napęd na cztery sterowane koła pozwalający rozwijać prędkość transportową do 60 km/h, hydrauliczne niezależne zawieszenie kół, bezstopniowa regulacja rozstawu w zakresie od 2,25 do 3 m oraz prześwitu od 1,4 do 1,6 m.

Horsch Leeb PT 330 posiada ponadto pompę o wydajności 1000 l/min. i system automatycznego czyszczenia wnętrza zbiornika CCS (Continuous Cleaning System). Maszyna z farmy Krutishinskoye wyposażona jest także w system nawigacji amerykańskiej firmy Trimble.

Na zakończenie warto napisać, że firmy Horsch i Leeb współpracowały ze sobą od połowy lat 90. ubiegłego wieku. W 2011 roku współpraca została zacieśniona czego efektem było powstanie spółki Horsch Leeb Application Systems GmbH z siedzibą w Oberpöring.