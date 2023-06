Podczas imprezy Pola Klasy S firma Syngenta spotkała się z rolnikami, by pokazać nowości i innowacje. Jedną z takich innowacji jest szeroko zakrojone doświadczenie przeprowadzane wraz firmą Kverneland i ich nowym systemem w siewnikach o nazwie Pudama.

Podczas imprezy Syngenty po raz pierwszy w Polsce pokazano rolnikom na żywo maszynę Kverneland z systemem Pudama

W miejscowości Kostrogaj, w której odbywała się impreza Pola Klasy S, znajduje się jedno z pięciu doświadczalnych pól Kvenelanda i partnerów

Na razie za wcześnie na konkrety i większe różnice między roślinami zasianymi przez siewnik Kvernelanda - szczegóły na filmie na dole artykułu.

W pięciu miejscach w Polsce siewnik marki Kverneland wyposażony w nowy system Pudama wysiał kukurydzę w kilku wariantach podsiewu nawozu, by sprawdzić czy przypuszczenia inżynierów i naukowców się sprawdzą. Chodzi o to, że dzięki Pudamie i precyzyjnemu dawkowaniu nawozu startowego, dokładnie tam gdzie jest on naprawdę potrzebny, możemy zaoszczędzić nawet 25 proc. materiału.

Liczby mają to do siebie, że można je sprawdzić. Tak też zrobili specjaliści z Kverneland Polska, którzy dzięki testom w różnych miejscach sprawdzą jak Pudama działa w praktyce.

Kverneland testuje z Syngentą

Firma Kverneland do współpracy w teście zaprosiła m. in. Syngentę, która do większości lokalizacji dostarczyła nasiona kukurydzy.

- Test przeprowadzony na tak szeroką skalę jest bardzo ciekawy. Zawsze staramy się być innowacyjni, jesteśmy ciekawi nowych rzeczy, takich które mogą zainteresować rolników. Dzięki temu zdobywamy doświadczenie i możemy dobrze doradzić klientom, którzy szukają nowych rozwiązań, oszczędności, innowacji. Poza tym sami jesteśmy ciekawi czy przy mniejszym nawożeniu uzyskamy takie same plony – powiedział Wojciech Łączny, specjalista do spraw nasion słonecznika i kukurydzy w Syngenta Polska, podczas siewu z systemem Pudama

Jedną z lokalizacji wybranych przez specjalistów z firmy Kverneland było gospodarstwo Macieja Gralewskiego w miejscowości Kostrogaj w okolicy Płocka.

Ten pasek pola będziemy dla testu najważniejszy - tutaj zastosowano o 25 proc. mniej nawozu, zatem plon ma być taki sam jak przy siewie konwencjonalnym, fot. K.Pawłowski

Jeszcze za wcześnie na konkrety

Dokładnie w tym samym miejscu Syngenta zorganizowała imprezę Pola Klasy S. Była zatem okazja do pokazania siewnika Kverneland Optima TFprofi SX z systemem Pudama. Była to pierwsza prezentacja maszyny na imprezie rolniczej w Polsce. Wcześniej siewnik z Pudamą tylko pracował na polu.

Zatem była okazja do rozmowy ze specjalistami z Kvernelanda oraz firmy Yara, która odpowiedzialna była w tym miejscu za nawozy.

Na razie jest za wcześnie na wnioski i konkrety. Rośliny rozwijają się dobrze, test idzie w dobrą stronę, ale nic więcej powiedzieć jeszcze nie można.

Rolnicy byli bardzo zainteresowani testem Pudamy, fot. K.Pawłowski

Rolnicy mogli na własne oczy zobaczyć poletko doświadczalne i porównać pierwsze wschody. Wieku z nich było mocno zainteresowanych siewnikiem, pytali jak to działa i na czym polega różnica między Pudamą, a siewem tradycyjnym.