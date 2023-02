Agrihandler jako pierwsza firma na świecie sprzedała autonomicznego robota Orio marki Naio. Sprzęt został przekazany Nadleśnictwu Podanin w grudniu 2022 r. Autonomiczny ciągnik elektryczny będzie pracował m.in. z siewnikami, pielnikami i rozsiewaczem nawozów.

Autonomiczny ciągnik rolniczy Orio, który został zakupiony przez Lasy Państwowe, wyposażony został m.in. w pielnik do uprawy międzyrzędowej dostosowanej pod szkółkę leśną, a także w siewnik do wysiewu nasion brzozy, sosny czy dębu.

Robot będzie integrowany ze szparownikiem, czyli urządzeniem do układania szpar pod sadzone drzewka. Do jego zadań należeć będzie również formowanie zagonów przed wysiewem nasion oraz podcinanie korzeni.

Pierwsza prezentacja robota i jego możliwości odbyła się jesienią 2022 roku na Szkółce Leśnej Nadleśnictwa Podanin w Margoninie. Na zamówienie nowy właściciel musiał poczekać niespełna 2 miesiące. fot. mat. prasowe

Autonomiczny ciągnik elektryczny Orio

Orio jest nośnikiem narzędzi napędzanym akumulatorami, które standardowo pozwalają na 10 h nieprzerwanej pracy. Maszyna pracuje z maksymalną prędkością do 5 km/h i waży 1,2 t bez podpiętych narzędzi.

Praca robota odbywa się w oparciu o sygnał nawigacyjny z dokładnością GNSS RTK i przeznaczony jest do prac z wysoką dokładnością m.in w warzywnictwie czy uprawie buraków.

Kamery zamontowane na robocie pozwalają na pielenie zarówno w rzędach jak i między roślinami. Do upraw robot dostosowywany jest poprzez regulowany rozstaw kół.

Model robota Orio Naio Technologies to nowoczesna, w pełni zautomatyzowana maszyna , która umożliwi prowadzenie dotychczasowej gospodarki przy minimalnym wykorzystaniu pracy rąk ludzkich. fot. mat. prasowe

Robot polowy w leśnictwie

Zanim nowy nabywca zdecydował się na zakup robota, w szkółce odbyły się testy i pokazy zorganizowane przez głównego dystrybutora Naio na Polskę – firmę Agrihandler. Do elektrycznego ciągnika zostały podpięte urządzenia i maszyny, które dotychczas pracowały w szkółce (nawet tych, które liczyły po kilkadziesiąt lat).

− Na testach w uprawie międzyrzędowej, sprawdzaliśmy czy narzędzia i maszyny jakie są na stanie szkółki, będą nadawać się do integracji z robotem. Okazało się, że praktycznie wszystkie z nich z powodzeniem współpracowały z Orio – powiedział Konrad Kot z Agrihandler.

Jak mówi Korad Kot z firmy Agrihandler, zaletą Orio jest to, że można go adoptować do posiadanych już narzędzi oraz wyeliminować problem niedoboru pracowników. fot. mat. prasowe

To, że robota można adoptować do już istniejącej technologii, bez konieczności reorganizacji parku maszynowego, było jedną z przesłanek, która przekonał Lasy państwowe do słuszności zakupu robota. Ale nie tylko.

− Potencjał wykorzystania robota Orio w leśnictwie polega na tym, że eliminuje on praktycznie do zera prace rąk ludzkich. Szkółki leśne (zwłaszcza na Zachodzie Polski), tak samo jak rolnictwo, boryka się z niedoborem pracowników – szczególnie do ręcznego plewienia, które jest pracą żmudną i monotonną – dodał Konrad Kot.

Szkółka ma nadzieję, że praca bezemisyjnego robota będzie proekologiczna również za sprawą niższego zużycia nawozów i środków ochrony roślin.