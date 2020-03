Pierwszy samojezdny opryskiwacz Horsch na Podlasiu

Pierwszy na Podlasiu i drugi w Polsce - kilka dni temu w firmie Roltoma miało miejsce przekazanie najnowszego modelu opryskiwacza firmy Horsch: Leeb 8300 PT. Nowoczesna maszyna jest wyposażona w zbiornik o pojemności 8000 l oraz belkę 36 m z systemem zawieszenia BoomControl.

- Jest to pierwszy, samojezdny opryskiwacz Horscha sprzedany na Podlasiu – mówi Tomasz Stypułkowski, właściciel firmy Roltoma z główną siedzibą w m. Sokoły.

Horsch Leeb 8300 PT pojechał do wielkopowierzchniowego gospodarstwa Państwa Jarmocików z Waniewa położonego niedaleko Białegostoku, gdzie prowadzona jest produkcja roślinna jak i zwierzęca – chów bydła mlecznego.

– U państwa Jarmocików, były też testowane inne opryskiwacze samojezdne, jednak po wypróbowaniu naszego opryskiwacza, zdecydowali się na zakup samojezdnego Horscha – dodaje Stypułkowski.

Dlaczego akurat ten?

Oficjalne przekazanie opryskiwacza odbyło się 3 marca 2020 r. w siedzibie firmy Roltoma w Sokołach. Po maszynę do Roltomy stawili się we troje: Pan Mirosław z żoną Agnieszką oraz synem Wojciechem. Powód decyzji wyboru opryskiwacza przedstawił Pan Mirosław.

- Idziemy w jakość, co jest podstawą rozwoju naszego gospodarstwa. Uważamy że ta marka reprezentuje najwyższą jakość jeśli chodzi o opryskiwacze. Wybraliśmy maszynę samojezdną m.in. ze względu na dużą powierzchnię gospodarstwa. Trzeba przyznać, że i firma Roltoma stanęła na wysokości zadania umożliwiając nam wypróbowanie opryskiwacza.

Opryskiwacz był testowany w gospodarstwie wraz z innymi. Co przechyliło szalę decyzji o zakupie właśnie Horscha?

- Opryskiwacz ten ma wiele innowacyjnych rozwiązań. Dużym atutem jest wysoki prześwit, który jest zdecydowanie większy w stosunku do konkurencji. Jeśli chodzi o zbiornik – został wykonany ze stali nierdzewnej, co uważam za korzystne bo stosujemy RSM, więc z biegiem czasu na pewno będzie to działało na plus – wymienia Wojciech Jarmocik.

- Kolejnym atutem jest rozstaw dysz co 25 cm. Takie rozwiązanie posiada mało która z konkurencyjnych firm. Ogólnie rzecz biorąc opryskiwacze Horscha są już od dłuższego czasu na rynku i są to maszyny klasy premium, co myślę że z czasem, w trakcie użytkowania będzie procentowało – dodaje. Jednocześnie mówi o trzech cechach, jakie według nich powinien spełniać dobry opryskiwacz: efektywności oprysku, skuteczności pokrycia roślin i niezawodność.

- Poważnie braliśmy pod uwagę opryskiwacz innej marki, jednak po testach postawiliśmy na Horscha – uzupełnia Pan Mirosław.

Dysze co 25 cm i 25 cm nad ziemią

Horsch Leeb 8300 PT dysponuje zbiornikiem o pojemności 8000 l, a belka polowa może mieć szerokość od 24 do 32 m (w tym przypadku 36 m). Ważną cechą tej belki jest to, że jako jedyna na rynku może być prowadzona na wysokości 25 cm nad ziemią.

- Wtedy też automatycznie załączają się dysze rozstawione co 25 cm. Dzięki temu można przeprowadzić oprysk kiedy wzmaga się wiatr. Tak duża precyzja prowadzenia belki nad łanem jest zawdzięczana m.in. pneumatycznemu układowi jej zawieszenia, które charakteryzuje duża czułość i bardzo szybki czas reakcji na potrzebę zmiany położenia. Atutem takiego rozwiązania jest również to, że przy niższym położeniu belki naszym opryskiwaczem można jeździć nawet do 18 km/h – wyjaśnia Radosław Sorokosz, kierownik sprzedaży maszyn Horsch w firmie Roltoma.

Ważną cechą jest również regulowany prześwit w zakresie 0,9-1,3 m. Wszystkie koła w opryskiwaczu są skrętne, a napęd na nie jest przenoszony hydraulicznie. Rozkład masy na przednią oś jest w stosunku 50:50.

Maszyna jest wyposażona m.in. w automatyczne sterowanie sekcjami, co ma generować oszczędności podczas wykonywania zabiegów (sekcje są co 1,5 m). Gospodarstwo idzie w kierunku rolnictwa precyzyjnego – m.in. właśnie pod kątem precyzji opryskiwania i nawożenia mineralnego.

Maszyna kosztuje ok. 1,5 mln zł netto.

Marka Horsch jest w ofercie Roltomy od ok. 2 lat. Do tej pory wśród opryskiwaczy sprzedawały się maszyny zaczepiane, głównie seria AX i LT. Samojezdny Horsch Leeb 8300 PT to pierwsza taka maszyna sprzedana przez firmę, ale jak mówi Radosław Sorokosz, zainteresowanie tymi maszynami jest dość duże i są prowadzone rozmowy odnośnie zakupu kolejnych tego typu maszyn.