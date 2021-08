Pierwszy w Polsce Steyr Absolut CVT sprzedany!

Kilka miesięcy po oficjalnej premierze, pierwszy w kraju Steyr 6240 Absolut CVT trafił do klienta. Maszyna będzie pracowała w 150-ha gospodarstwie położonym w powiacie biłgorajskim, na terenie województwa lubelskiego.

Steyr Absolut 6240 CVT to największy przedstawiciel tej serii ciągników. Wraz z systemem zarządzania mocą generuje on aż 270 KM mocy maksymalnej oraz maksymalny moment obrotowy na poziomie 1100 Nm.

Steyr Absolut CVT

Seria ciągników Absolut CVT obejmuje obecnie 4 modele o mocach maksymalnych od 200 do 261 KM (z systemem zarządzania mocą odpowiednio od 224 do 271 KM). Są one zasilane silnikiem 6-cylindrowym o pojemności 6,7 l oraz spełniają normy emisji spalin Stage V.

Jak sama nazwa modelu wskazuje, standardem w kwestii przeniesienia napędu jest bezstopniowa przekładnia S-Control CVT, która już w wersji podstawowej oferuje rozwinięcie prędkości 40 km/h przy zredukowanych obrotach silnika, w opcji zaś możliwe jest osiągnięcie prędkości 50 km/h również w trybie eco.

Komfort na pierwszym miejscu

Pierwszy egzemplarz Steyr Absolut CVT sprzedany w Polsce został wyposażony m.in. w pełen pakiet nawigacji satelitarnej RTK, automatyczną klimatyzację, elektryczną regulację podłokietnika, pompę hydrauliczną o wydatku 170 l/min., pięć par wyjść hydrauliki zewnętrznej, czy ogumienie Michelin o rozmiarze 710/60 R42 z tyłu oraz 600/60 R30 z przodu.

Jak twierdzi sam rolnik, do takiej decyzji zakupowej przekonało go kilka czynników: po pierwsze pozytywne doświadczenia w czasie pokazów polowych, pochlebne opinie okolicznych farmerów na temat tych maszyn, komfort pracy ciągnikiem z przekładnią bezstopniową, czy wreszcie bliskość dealera oraz 3 letnia gwarancja producenta.