Pierwszy Xerion Trac TS już pracuje w Polsce

Są maszyny rolnicze obok których trudno przejść obojętnie. Do takich z pewnością należy Claas Xerion 5000 Trac TS o mocy ponad 500 KM.

Seria Xerion firmy Claas kontynuuje tradycje ciągników systemowych, swoistych nośników narzędzi, którą zapoczątkowały takie maszyny jak Deutz INtrac czy MB Trac. Nie licząc prymitywnego i produkowanego na małą skalę nośnika narzędzi Huckepack wytwarzanego od 1957 r. debiutująca w latach 90. seria Xerion była pierwszym poważnym traktorem niemieckiej firmy i od początku była konstrukcją własną Claasa.

W Xerionie liczy się moc

W tej chwili w ofercie jest kilka wersji o mocach od 462 do 530 KM, wyposażonych w standardowe koła lub gąsienice, jak również w kabiny zamontowane z przodu pojazdu (zamiast pośrodku).

W lutym w firmie Agrimasz sprzedano pierwszego w Polsce Claasa Xerion 5000 Trac TS wyposażonego w cztery trójkątne gąsienice Zuidberg o szerokości 30” /762 mm.

Więcej o tym pojeździe i zakupie opowie Łukasz Trawiński, menedżer serwisu w firmie Agrimasz:

Dzięki gąsienicom powierzchnia przylegania maszyny, w porównaniu z największymi oponami w układzie pojedynczym, zwiększa się o 25 procent. Zawieszenie wahliwe podwozia gąsienicowego gwarantuje optymalne dopasowanie gąsienicy do podłoża.

W połączeniu z aktywnie amortyzowaną kabiną pozwala to osiągnąć wysoki poziom komfortu jazdy. W efekcie dzięki takiemu rozwiązaniu głęboka uprawa polowa, mozaikowatość gleb oraz pagórkowatość terenu nie stanowią dla operatora wyzwań.

Maszyna została sprzedana do dużego gospodarstwa ekologicznego w woj. warmińsko-mazurskim, fot. Dawid Kazanowski / Agrimasz

Nie wszystkie modele Xeriona można wyposażyć w gąsienice. Podwozia tego typu są dostępne dla modeli 5000 i 4500.

Oczywiście nie możemy zdradzić kto dokładnie kupił nietypowy sprzęt, ale wiadomo, że maszyna pracuje w województwie warmińsko-mazurskim, a gospodarstwo ma kilka tysięcy hektarów.

O egzemplarzu sprzedanym w Polsce w filmie mówimy "terra trac", gdyż tak nazywano podwozia gąsienicowe w Claasie stosowane do tej pory. Jednak cztery trójkątne gąsienice zastosowane w Xerionie to nowszy typ tego rozwiązania, ale jak to często bywa "terra trac" pozostało w mowie potocznej jako określenie pewnej gamy pojazdów.