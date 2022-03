Pilarka – ten sprzęt przyda się w każdym gospodarstwie. Co wybrać?

Prace w ogrodzie, lesie czy ciesielskie – nie obędą się bez odpowiedniej pilarki. Przyglądamy się ofertom Giełdy rolnej i doradzamy przy wyborze tego typu narzędzia.

Trudno aby dzisiaj jakiekolwiek gospodarstwo rolne mogło się obyć bez pilarki. Narzędzie przydają się w pracach ogrodowych – przy przycinaniu gałęzi, usuwaniu drzewek, pracach leśnych i przygotowaniu opału, czy w ciesielstwie – np. przygotowaniu tarcicy wykorzystywanej w różnego rodzaju małej i dużej architekturze.

Jeśli chodzi o wybór pilarki, to rynek jest przebogaty i mnóstwo ofert na Gieldarolna.pl. Jest sporo renomowanych producentów i wielokrotnie więcej rożnych takich marek. Na co zatem postawić?

Przede wszystkim należy skupić się na określeniu, do jakich głównie prac będzie narzędzie wykorzystywane i z jaką intensywnością. W naszym zestawieniu skupiamy się na urządzeniach do użytku przydomowego i o charakterze uniwersalnym.

Pilarki lekkie i poręczne

Jeśli w większości mają być wykonywane lekkie prace ogrodowe, nie ma sensu pchać się w zakup ciężkiej piły o dużej mocy, która będzie nie tylko nieporęczna, lecz także znacząco droższa w zakupie. Najczęściej wystarczy tutaj pilarka spalinowa, której silnik generuje moc 1,5-2 KM, a prowadnica będzie miała 30-35 cm długości.

Ciekawostką są piły tzw. gałęziówki do wydajnej pracy przy okrzesywaniu gałęzi. Ich konstrukcja umożliwia obsługiwanie ich jedną ręką, przez co są bardzo poręczne.

Pilarka tzw. gałęziówka

Jeśli natomiast praca ma polegać głównie na przygotowywaniu drewna na opał tuż przy domu czy szopie, a nie gdzieś „w terenie”, warto zastanowić się nad zakupem pilarki elektrycznej. Takie urządzenie ma wiele zalet, przede wszystkim eliminuje się obsługę silnika spalinowego, jest banalnie proste w uruchamianiu, charakteryzuje się wysoką bezawaryjnością i jest zdecydowanie cichsze od spalinówki. Tego typu piły mają też atrakcyjne ceny, które zaczynają się już od 250-300 zł

Przykładem taniej piły elektrycznej może być chociażby Wuber lub nieco droższa Yato o mocy 2000 W z prowadnicą 40 cm.

Piła elektryczna Yato

A może pilarka akumulatorowa?

Niezwykle wygodnym i użytecznym narzędziem może się okazać pilarka akumulatorowa. W tym zakresie w ostatnim czasie dokonuje się prawdziwa rewolucja – urządzenia są coraz bardziej wydajne, a akumulatory charakteryzują się coraz większymi pojemnościami przy stosunkowo małych gabarytach i masie.

Tutaj ceny tego typu urządzeń też wydają się atrakcyjne. Ale uwaga – zwróćmy uwagę, czy w zestawie jest akumulator i ładowarka. To może bowiem wygenerować koszt większy niż sama pilarka. Pocieszające w tym jest to, że producenci oferują tutaj najczęściej rozwiązania systemowe, a więc jeden akumulator będzie pasowała np. do pilarki, podkaszarki czy klucza udarowego, dzięki czemu można zaoszczędzić na zakupie kolejnych narzędzie – już bez akumulatorów.

Akumulatorowa pilarka Ryobi

Pilarka do wielu zadań

Jeśli urządzenie ma pomóc również w przygotowaniu drewna na opał i chcemy nią ciąć kloce niezbyt twardego drewna o średnicy od kilkunastu do maks. 40-50 cm, warto postawić na mocniejsze urządzenie, o mocy co najmniej 2-2,5 KM.

Tanie pilarki. Czy warto?

Na rynku pełno jest również ofert budżetowych pilarek chińskich, oferowanych pod takimi markami jak: Nac, Harder, Demon, Victus, Lider, Faworyt, Texas, Sterwins, Flora, Steel, Bass Polska, czy Eurotec. Czy są wartymi uwagi? Naszym zdaniem tak, jeśli praca tego typu urządzeniem nie będzie zbyt intensywna. I nie chodzi tu nawet o trwałość urządzenia, bo z tym często bywa naprawdę nieźle, ale o ergonomię i komfort pracy.

Przy tego typu sprzętach najczęściej sporo do życzenia pozostawia jakość wykonania elementów zewnętrznych i co się z tym wiąże np. niezbyt wygodny chwyt, wysoki poziom wibracji, brak elementów wspomagających rozruch nawet przy większych silnikach, a więc potrzeba użycia większej siły i szarpania podczas uruchamiania.

Jak już jednak wspomniano, nie są to jednak przeszkody, które muszą wyeliminować zakup. Oczywiście największym plusem „chińczyków” jest ich cena – często nawet trzykrotnie niższa od porównywalnej mocy produktów renomowanych firm. Ważna jest jeszcze obsługa w okresie gwarancji i po nim – warto na to zwrócić uwagę. Jednakże jeśli nawet minie gwarancja, a ktoś ma odrobinę smykałki do mechaniki i trochę czasu, z naprawami – nawet tymi poważniejszymi – powinien poradzić sobie sam.