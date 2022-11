Czy to kosmici? Nie, to pola na pustynnych terenach w Arabii Saudyjskiej, fot. NASA Earth Observatory

Pokonali Argentynę, ale czy są w stanie wygrać z Polską? Oby nie sprawili kolejnej mundialowej sensacji. A czy w saudyjskim rolnictwie też kryją się jakieś niespodzianki?

Arabia Saudyjska to kraj znacznie, znacznie większy od sąsiedniego Kataru. Jest to zdecydowanie największa gospodarka w krajach arabskich, co widać po PKB, które stanowi 25 proc. całego świata arabskiego.

Największym bogactwem tego kraju są oczywiście złoża ropy naftowej, co czyni Saudyjczyków bardzo bogatym i ważnym krajem na światowej mapie. Oprócz tego Arabia Saudyjska to niezwykle istotny kraj dla wszystkich muzułmanów, bowiem w granicach tego kraju pozostają meczety w Mekce i Medinie. Ma to też swoje odbicie w gospodarcze – rocznie miejsca związane z religią odwiedza ok. 10 mln wiernych. Oprócz branży wydobywczej i rafineryjnej dużą rolę odgrywa tu przemysł logistyczny i chemiczny (często powiązany z ropą naftową) oraz energetyczny i medyczny. A co z rolnictwem?

Chcemy być samowystarczalni

Podobnie jak Katar, również i Arabia Saudyjska, jest krajem pustynnym, gdzie tylko 1,5 proc. powierzchni stanowią grunty orne. Oczywiście w porównaniu do małego Kataru w wartościach bezwzględnych terenów przeznaczonych pod działalność rolniczą mamy tutaj zdecydowanie więcej. Niestety podobnie jak u sąsiadów, w tym wypadku również nie ma rzek stałych, a woda jest dostarczana przez liczne odsalarnie wody morskiej.

W latach 70. i 80. saudyjski rząd podjął wiele uchwał, ustaw i akcji w celu restrukturyzacji rolnictwa w kraju. Celem, podobnie jak w sąsiednim Katarze, było bezpieczeństwo żywnościowe poprzez samowystarczalność i poprawę dochodów na wsi. Udało się znacznie zwiększyć krajową produkcję kilku ważnych upraw i innych produktów spożywczych m. in. poprzez wprowadzenie nowoczesnych technik rolniczych, ale program rozwoju rolnictwa nie osiągnął wszystkich celów, a niektóre obszary działalności zniszczył.

Efektem ubocznym tych działań były regiony cały czas gospodarujące w sposób tradycyjny, które nie korzystały z programu rozwoju i pozostały na tym samym, słabym poziomie oraz wielkie jednostki produkcyjne, które otrzymały potężne rządowe wsparcie finansowe. Niestety wielkie gospodarstwa były zarządzane i obsługiwane przez podmioty zagraniczne, co też z czasem było kłopotliwe. Największym problemem z dzisiejszego punktu widzenia było niszczenie środowiska. Pojawił się poważny drenaż zasobów wodnych królestwa, czerpiący głównie z nieodnawialnych warstw wodonośnych. Ponad to w tych czasach użyto ogromnych ilości nawozów chemicznych w celu zwiększenia plonów.

Plusem tych działań, oprócz zwiększenia produkcji i ilości gruntów rolnych, były wydatki na infrastrukturę, która obejmowała dostawy energii elektrycznej, nawadnianie, drenaż, systemy dróg i promocja lokalnych produktów.

Po kryzysie cen ropy z pierwszej połowy drugiej dekady XXI w. w 2016 r. w Królestwie Arabii Saudyjskiej ogłoszono plan reform pod nazwą Vision 2030. Zmiany miały na celu zabezpieczenie gospodarki przed wahaniami cen ropy. W związku z czym rząd skupił się także na innych branżach, ale rolnictwa wówczas to nie dotyczyło. W 2018 r. saudyjskie Ministerstwo Środowiska, Wody i Rolnictwa przyjęło nowy plan, którego celem było pobudzenie rolnictwa ekologicznego w kraju, a przeznaczony budżet wynosił 200 mln dolarów.

Mimo wydatków i inwestycji, w związku z brakiem wody i pustynnym charakterem większości gruntów, Arabia Saudyjska nadal nie jest w pełni samowystarczalna pod względem produkcji rolnej, choć są produkty, gdzie pełna wystarczalność została osiągnięta – chodzi tu o daktyle, mleko i jaja. Około 75-80 proc. żywności nadal jest importowana z innych krajów.

Co ciekawe ze względu na duże koszty upraw ograniczono rośliny potrzebujące duże ilości wody, np. pszenicę. Jeszcze w latach 70. i 80. największym osiągnięciem rolniczym królestwa była jego szybka przemiana z importera w eksportera pszenicy. W 1978 r. w kraju zbudowano pierwsze silosy zbożowe, a w 1984 r. Arabia Saudyjska stała się samowystarczalna pod tym względem. Wkrótce potem pustynny kraj zaczął eksportować pszenicę do około trzydziestu krajów, w tym do Chin i byłego Związku Radzieckiego. W XXI w. znaczenie zbóż zmalało ze względu na zbyt wysokie koszty środowiskowe tychże upraw. Ze zbóż w niewielkich ilościach nadal uprawia się pszenicę, ale także kukurydzę, sorgo i jęczmień.

O wiele większe znaczenie dla saudyjskiej gospodarki ma w tej chwili sektor mleczarski, produkcja owoców morza oraz owoców i warzyw odpowiednich dla klimatu tego terenu. Oprócz daktyli w Arabii Saudyjskiej uprawia się: arbuzy, winogrona, cytrusy (grejpfruty, pomarańcze, ananasy, banany, mango), cebulę, pomidory, asyminę i gujawę. Podobnie jak w Katarze w tym wypadku także ważna jest uprawa hydroponiczna oraz w szklarniach. Rząd chętnie inwestuje w technologie szklarniowe wykorzystujące wodę morską przy terenach nadbrzeżnych.

Ważnym elementem sektora rolniczego jest także hodowla zwierząt, wśród których dominują: owce, kozy, wielbłądy, bydło mięsne i mleczne oraz drób. Aż połowa zakupów produktów mięsnych w Arabii Saudyjskiej jest zaspokajana dzięki lokalnej hodowli.

Największym problemem tego wielkiego i bogatego kraju w dalszym ciągu jest brak wody (również w podziemnych warstwach wodonośnych). W wyniku tego Arabia Saudyjska postanowiła uprawiać ziemie poza swoim terytorium i kupiła grunty rolne m. in. w Stanach Zjednoczonych, Argentynie, Indonezji, Tajlandii i Afryce. W efekcie Arabia Saudyjska jest głównym nabywcą gruntów rolnych poza swoimi granicami na świecie.

Obraz abstrakcyjny namalowany przez Saudyjczyków na ziemi, fot. NASA Earth Observatory

Czym jeżdżą saudyjscy farmerzy?

Kilka lat temu hitem internetu stały się zdjęcia satelitarne saudyjskich pustynnych pól, które składają się z ogromnej ilości okręgów, które powstają od około 30-35 lat. Z daleka wygląda to zjawiskowo, niemal jak rysunek czy malowidło eksperymentalnego artysty. Pola są niestety nawadniane za pomocą wody pompowanej z podziemnych warstw wodonośnych, którą rozprowadza się obrotowo wokół punktu środkowego, trochę jak promień radaru lotniczego. Nietypowy kształt pomaga w rozsądnym kontrowaniu utraty wody i łatwiejszym rozprowadzeniu nawozu. Na takich polach pracowały mocne i duże maszyny marek Versatile czy John Deere, często należące do zagranicznych podwykonawców. Często spotyka się na nich także zapomniane u nas samojezdne kosiarki pokosowe.

Niestety Bank Światowy nie ma aktualnych statystyk na temat liczby traktorów na 100 km2 w Arabii Saudyjskiej. W 1998 r. wynosił on zaledwie 27 maszyn, a w 1979 r. 9. Zatem przypuszczalnie teraz liczba jest większa, ale i tak niewielka w porównaniu do Europy. Dla przypomnienia w Katarze na 100 km2 przypada prawie 63 ciągników rolniczych (dane z 2005 r.), a w Polsce suma ta wynosi ponad 1 307 ciągników (2009 r.).

Większość maszyn, podobnie jak w Katarze, może pochwalić się mocą między 40, a 110 KM, zaś w dużych gospodarstwach zarządzanych kiedyś przez obcokrajowców pozostało wiele sprzętu o wysokiej mocy takich marek jak Ford, John Deere czy Versatile. Popularne nowe marki to AECO (pakistański Millat, czyli starsze modele Massey Fergusona produkowane na licencji), New Holland, Kubota, Sonalika (Solis), Landini oraz mniej znane marki chińskie. Jeśli chodzi o maszyny uprawowe, kombajny i inne sprzęty polowe to przodują w tym wypadku marki hinduskie i tureckie.

W Arabii Saudyjskiej nie istnieje żadna licząca się fabryka traktorów czy kombajnów. Swój zakład posiada firma Kubota Saudi Arabia Company LLC, ale produkuje ona ognioodporne rury stalowe do transportu gazu i ropy naftowej przeznaczone do montażu w zakładach petrochemicznych. Jeśli chodzi o produkcję Arabia Saudyjska jest jednym z największych (po Chinach i Rosji) producentem i eksporterem nawozów sztucznych na świecie.