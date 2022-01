Pionierzy ze Strzelec Opolskich, czyli historia Agrometu

Za Bieruta Nowa Huta, a za Gierka m. in. licencyjne kombajny do zbioru ziemniaków w Agromecie Pionier. W latach 70. zakład z Opolszczyzny stał się swoistą potęgą. Zatrudniał ponad 2 tys. pracowników, a połowa miasta należała do fabryki.

Teraz po wszystkim zostały tylko gruzy, kilka magazynów i markety na terenie pofabrycznym. Z pewnością nikt w czasach gierkowskiego boomu nie przypuszczał, że za około dwie dekady największy zakład Strzelec będzie miał problemy, które zakończą się całkowitym wygaszeniem produkcji.

Agromet Pionier – eksperci od zbioru ziemniaków

Historia fabryki sięga aż XIX wieku. W 1872r. bracia Ludwik i Rudolf Prankel zakładają firmę „Gebrüder Prankel Groβ Strehlitz” (Bracia Prankel Strzelce Wielkie), w której działa odlewnia metali oraz zbudowany kilka lat później tartak parowy. Zakład produkuje proste narzędzia rolnicze.

Wszystko doskonale działa do 1945r. Wówczas do miasta przybywają oddziały armii radzieckiej, które w ramach reparacji wojennych wywożą maszyny fabryczne w głąb Rosji. W niemalże pustych halach, po kilku zmianach nazw, władze PRL postanawiają ulokować w tym miejscu fabrykę maszyn rolniczych ze specjalizacją w zbiorze ziemniaków.

PRL inwestuje w Pioniera

Fabryka Sprzętu Rolniczego „Pionier” produkuje mechaniczne kopaczki do ziemniaków (m. in. KCE-2 Śląsk na radzieckiej licencji), do 1955r. zajmuje się także wytwarzaniem sieczkarni BW-2. W tym czasie rząd mocno inwestuje w zakład – powstaje kilka hal produkcyjnych, biurowiec, kotłownia, odlewnia, magazyn żelaza, budynki socjalne.

W 1950r. zlikwidowano jedną z ważniejszych maszyn, której nie udało się wywieźć sowietom – maszynę parową, która poprzez pas transmisyjny napędzała większość strzeleckich urządzeń.

W kolejnych latach wybudowano następne hale, bocznicę kolejową, a Pionier stał się największym zakładem w powiecie.

Kombajn Anna na niemieckiej licencji

Największy rozkwit przedsiębiorstwa to epoka Edwarda Gierka. W 1973r. podpisano umowę licencyjną na produkcję kombajnów do zbioru ziemniaków z niemiecką firmą Niewöhner Wühlmaus z Gütersloh. Głównym produktem firmy stał się kombajn do zbioru ziemniaków Anna Z-644, ale zakład produkował o wiele więcej maszyn, zarówno licencyjnych, jak i własnej konstrukcji.

W tym samym roku Fabryka Sprzętu Rolniczego „Pionier” w Strzelcach Opolskich oraz Fabryka Siewników „Brzeg” w Brzegu i Brzeska Fabryka Obrabiarek tworzą jeden kombinat pod nazwą Fabryka Maszyn Rolniczych „Agromet”.

Mamy osiedle, kino i stadion

Oprócz rozbudowy zakładu w latach 70. nastąpił szybki rozwój miasta za pomocą pieniędzy Agrometu. Powstało 21 przyzakładowych bloków, w których znajdowało się dokładnie 999 mieszkań. Przy ulicy Opolskiej postawiono efektowny hotel robotniczy, a w mieście pojawiły się przyzakładowe przedszkole, ambulatorium i kino.

Do fabryki należał także stadion wraz z klubem sportowym "Pionier". W zakładzie pracowało w tym czasie ponad 2 tys. osób, a życie miasta toczyło się wokół Pioniera.

Wolny rynek zmienia wszystko

W latach 80. było jeszcze nieźle, ale kłopoty zaczęły się wraz z pojawieniem się gospodarki wolnorynkowej. Załoga się kurczyła, zamówienia również. Główny odbiorca czyli PGR-y, po 1990r. padały jak muchy. Rolnicy indywidualni woleli używane maszyny sprowadzane z zachodu. Pojawili się także mniejsi, prywatni, krajowi producenci.

Z produkcji na poziomie kilku tysięcy maszyn rocznie sprzedaż spadła do kilkuset sztuk. W 1999r. ogłoszono bankructwo.

Zakładem byli zainteresowani potencjalni inwestorzy, ale przerażała ich kubatura fabryki i liczba pracowników. Na zmiany i zwolnienia nie chciały zgodzić się związki zawodowe. Dyrekcja miała związane ręce.

Na początku XXI w. firma Krukowiak nabyła od syndyka Agrometu prawa do produkcji maszyn, urządzenia, obrabiarki, wyposażenie oraz jedną z hal. W samych Strzelcach produkcja już się nie odrodziła.