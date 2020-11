Platforma DataConnect łączy marki Claas, 365 Farmnet i John Deere

Od teraz dzięki rozwiązaniu DataConnect możliwa jest wymiana danych maszynowych pomiędzy rozwiązaniami informatycznymi firm Claas, 365FarmNet i John Deere. Wkrótce do platformy DataConnect dołączą nowi partnerzy.

DataConnect umożliwia wymianę istotnych danych maszynowych pomiędzy platformami i pozwala użytkownikom na dostęp do wszystkich informacji dotyczących floty obejmującej maszyny różnych producentów na jednej, wybranej przez siebie platformie.

DataConnect to nowy wymiar funkcjonalności

Do tej pory dostęp do tych informacji był utrudniony i wymagał korzystania z oddzielnych portali internetowych lub platform udostępnianych przez poszczególnych producentów co wiązało się z koniecznością wielokrotnego wykonywania tych samych czynności.

Struktura rozwiązania opartego na bezpośrednim połączeniu chmur obliczeniowych (cloud computing) umożliwia bezproblemowy i zautomatyzowany przepływ danych bez udziału klienta. Wymiana danych w czasie rzeczywistym pozwala na podgląd na żywo informacji o całej flocie maszyn. Co więcej, DataConnect nie wymaga dodatkowego sprzętu ani dodatkowych składników oprogramowania i zapewnia bezpieczną obsługę danych.

Dzięki nowemu podejściu klienci mogą wyświetlać pięć różnych rodzajów danych maszyn z posiadanej floty:

bieżącą pozycję maszyny,

historyczną pozycję maszyny,

poziom paliwa w zbiorniku,

stan maszyny na polu,

prędkość jazdy maszyny.

Klient może wybrać preferowaną przez siebie firmową platformę cyfrową, na której wyświetlane będą wszystkie dane. Po nawiązaniu połączenia na ekranie automatycznie pojawią się także informacje o maszynach innych producentów.

Pojazdy wyświetlane są z ikonami w kolorach odpowiadającymi poszczególnym markom lub widoczne są w polu informacji ikony. W późniejszym terminie zostaną dodani kolejni partnerzy oraz pojawią się dodatkowe funkcje.