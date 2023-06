Rośliny motylkowe to cenne źródło łatwo przyswajalnego przez bydło białka. Jednym z najczęściej wybieranych przez hodowców gatunków jest lucerna. Jakość paszy z lucerny w dużej mierze zależy od sposobu jej zbioru. Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

Lucerna to cenne źródło białka dla zwierząt hodowlanych. Jest ważnym składnikiem w żywieniu bydła, ponieważ białko jest łatwo strawne i stosunkowo tanie, co pozwala zaoszczędzić na preparatach wysokobiałkowych. Poza tym lucerna nie jest modyfikowana genetycznie, na co zwracają uwagę odbiorcy mleka.

W zależności od intensywności użytkowana z lucernika można pozyskiwać paszę nawet przez 3-4 lata.

Głęboki system korzeniowy pozwala przetrwać niedobory wody

O popularności lucerny decyduje jej fizjologia. Rośliny rozwijają bardzo głęboki system korzeniowy, co pozwala uzyskiwać zadowalający plon paszy nawet przy niedoborach wody. Poza tym bakterie brodawkowe żyjące w symbiozie z korzeniami roślin motylkowych wiążą azot atmosferyczny. Dzięki temu nie trzeba nawozić ich azotem. Lucerna to dobry przedplon, intensywny system korzeniowy korzystnie wpływa na strukturę gleby i zawartość materii organicznej w glebie.

Lucerna może być uprawiana w czystym siewie lub w mieszance np. z jęczmieniem jarym. Rolnicy uprawiają lucernę także w mieszance z trawami, wtedy uzyskują paszę nie tylko bogatą w białko, ale także w cukry, co ułatwia zakiszanie. Lucerna uprawiana w mieszczce powinna być koszona nieco wcześniej co pozwoli rozkrzewić się młodym roślinom.

Układ TurboLift w kosiarkach Fendt Slicer pozwala łatwo regulować nacisk kosiarki na podłoże, fot.Fendt

Koszenie lucerny w zależności od fazy rozwoju

Termin koszenia i ilość zbieranych w roku pokosów decyduje o jakości paszy i kondycji lucernika. Jeśli chcemy lucernik użytkować np. 3 lata zaleca się zbieranie maksymalnie 3 pokosów w roku. Pierwszy w fazie pąkowania, drugi po zakwitnięciu (w drugim i trzecim roku użytkowania) i trzeci wczesną jesienią.

W czasie wzrostu lucerny w roślinie zachodzą liczne zmiany, które bezpośrednio wpływają na jakość paszy. Najlepsza jakość paszy uzyskiwana jest do fazy pąkowania, wtedy zawartość łatwo strawnego białka jest najwyższa. Po tej fazie zawartość białka spada, a rośnie zawartość włókna surowego. Od fazy kwitnienia roślina drewnieje, co bezpośrednio wpływa na gorszą strawność paszy.

Wysokość koszenia - nie za nisko

Lucerny nie można kosić zbyt nisko. Wysokość ścierniska powinna wynosić 6-8 cm ponad szyjkę korzeniową. Zbyt nisko ścięta lucerna będzie powoli odrastać.

Listwa tnąca w kosiarce Fendt Slicer 860 KC, fot.kh

Bardzo ważna jest wysokość ostatniego ściernika jesienią. W ostatnim pokosie zaleca się pozostawienie nieco wyższego ścierniska, roślina w czasie coraz krótszych dni musi zgromadzić w szyjce korzeniowej dużo składników pokarmowych, co pozwoli jej na szybki start wiosną.

Jaka kosiarka do lucerny?

Koszenie to najważniejszy etap zbioru. Korzyścią wyższego koszenia jest mniejsze ryzyko zanieczyszczenia paszy. Poza tym ścięte rośliny leżące na wyższym ściernisku szybciej oddają wodę. Bardzo ważne jest aby kosiarka nie naciskała na ściernisko.

Tutaj najlepiej sprawdzają się kosiarki z centralnie zawieszoną listwą koszącą np. kosiarki Fendt Slicer. Dzięki centralnemu zawieszaniu można regulować nacisk listwy koszącej na podłoże (układ TurboLift w kosiarkach Fendt Slicer), co korzystnie oddziałuje na rośliny. Im równiejsze pole tym nacisk listwy powinien być niższy.

Lucerna najtrudniej oddaje wodę z łodyg. Dlatego do zbioru roślin motylkowych zaleca się stosowanie walcowych zgniataczy pokosu. W kosiarkach Fendt Slicer są one oznaczone symbolem RC. Popularny model kosiarki to Slicer 3670 TLX RC o szerokości koszenia 3,6 m.

Dla dużych hodowców Fendt oferuje zestaw dwóch tylnych kosiarek tzw. motyl Slicer 860 RC, który współpracuje z kosiarką frontową.

Kosiarka typu

W kondycjonerze walcowym standardowo napędzany jest dolny walec, oba walce mają gumowe profile, więc górny napędzany jest od dolnego. Od niedawna w kosiarkach Slicer Fendt oferuje napęd walców DuoDrive, gdzie obie rolki kondycjonera są aktywnie napędzane. Zapewnia to bezproblemowy zbiór i przepływ masy na polach z bardzo wysokim plonem zielonki.

Szybkie oddawanie wody to podstawa

Lucerna i inne rośliny motylkowe najwięcej białka i witamin gromadzą w młodych liściach. Gdy zielonkę przesuszymy zbyt mocno młode liście bardzo łatwo osypują się podczas zbioru, wtedy jakość paszy spada. Dlatego tak ważny jest kondycjoner walcowy, bo zgniecione łodygi szybciej przesychają.

Z lucerną należy postępować bardzo delikatnie, jeśli trzeba ją przetrząsać to najlepiej zrobić to krótko po koszeniu, gdy rośliny są wilgotne. W czasie zgrabiania pośpiech nie jest zalecany. WOM napędzający ramiona zgrabiarki powinien pracować z niskimi obrotami, aby delikatnie przesuwać gotową do zbioru paszę, co ogranicza straty najmłodszych i najbardziej cennych liści.