Jakiś czas temu do naszej redakcji na testy trafił pług dłutowy Kappa oferowany przez KFMR Krukowiak. Jakie pierwsze wrażenie wywarła na nas ta maszyna?

Pług dłutowy to kolejna maszyna obok kultywatorów do uprawy bezorkowej, która w ostatnim czasie mocno zyskuje na popularności. Czy Kappa spełnia postawione jej oczekiwania?

Bardziej spulchnia, mniej miesza

Co do zasady pług dłutowy jest skonstruowany w taki sposób, by móc zapewnić głębokie spulchnienie gleby nawet do 55 cm i to jest podstawowy cel wykorzystania tej maszyny.

Dlatego też należy mieć na uwadze, iż przy pracy pługiem dłutowym mieszanie gleby będzie dużo mniej intensywne, aniżeli w przypadku kultywatora do uprawy bezorkowej.

Dwie opcje zabezpieczenia łap

Nasza 3-metrowa maszyna wyposażona była w 7 zębów o zabezpieczeniu kołkowym, dlatego też dużym jej atutem jest stosunkowo niewielka masa własna wynosząca ok. 1,4 t. Co ciekawe, Kappa 7H a więc posiadająca zabezpieczenie hydrauliczne waży prawie 2 t więcej!

Taka konfiguracja miała doskonale sprawdzić się w naszych testowych warunkach, gdzie nie występują kamienie. To się w pełni potwierdziło, bowiem przepracowawszy ok. 50 ha zerwaliśmy zaledwie jedno zabezpieczenie śrubowe.

Zabezpieczenie śrubowe to świetna opcja na gleby bez kamieni fot. Tomasz Kuchta

Jak się jednak okazało, wymiana śruby była niemożliwa w warunkach polowych, bowiem druga śruba, na której w razie zerwania kołka, łapa miała się wywinąć ku tyłowi by ominąć przeszkodę, była na tyle mocno dokręcona fabrycznie, iż do jej poluzowania, a następnie ustawienia łapy w pozycji roboczej potrzebny był klucz udarowy.

Podoba nam się jednak to, iż producent daje rolnikom do wyboru dwa warianty zabezpieczenia łap, co pozwala na skompletowanie maszyny w sposób odpowiadający preferencjom szerokiej grupy klientów.

Z pługiem na podeszwę płużną

Głównym zamierzeniem przy pracy pługiem dłutowym Krukowiak Kappa było zerwanie podeszwy płużnej, która w naszych warunkach zaczynała się już od głębokości 25 cm.

Stanowisko po przejeździe maszyny jest dobrze wyrównane, przydałoby się nieco lepsze jego zagęszczenie fot. Tomasz Kuchta

Biorąc pod uwagę fakt, iż według producenta minimalna moc ciągnika współpracującego z maszyną wynosi 140 KM, mieliśmy nadzieję, iż dysponując ciągnikiem o mocy 170 KM uda nam się wykonać uprawę na głębokości ok. 30-35 cm.

Założenia te udało nam się spełnić na lekkich stanowiskach, gdzie ciągnik bez problemu osiągał prędkość 6,5-7 km/h. Okazało się także, iż taka uprawa pozwoliła na częściowe zlikwidowanie podeszwy płużnej, a penetrometr glebowy bez problemu wchodził w glebę na ponad 40 cm.

Pole po przejeździe maszyny jest dobrze wyrównane - momentami widoczny był kopiec ziemi usypujący się poza wały zagęszczające fot. Tomasz Kuchta

Niestety, na glebach ciężkich odczuwalny był deficyt mocy traktora i to przy głębokości roboczej 27-28 cm. Sama prędkość robocza również nieco spadła i na ogół oscylowała w granicach 6 km/h. Wydaje nam się, że chcąc z uprawą zejść jeszcze o kilka centymetrów w głąb gleby należałoby przygotować ciągnik o mocy co najmniej 200 KM.

Pozostałe spostrzeżenia

Pług dłutowy bardzo dobrze poradził sobie z uciążliwymi chwastami dysponującymi głębokim systemem korzeniowym. W naszych warunkach były to chociażby ostrożeń, czy skrzyp polny – po przejeździe maszyną zdecydowana większość chwastów była głęboko ucięta, co rodzi nadzieje na skuteczne ich zwalczenie. Prawdopodobnie efekt ten byłby jeszcze lepszy, gdybyśmy uprawę wykonywali nieco głębiej.

Pług dłutowy Krukowiak Kappa okazał się bezwględny dla uciążliwych chwastów jak oset, czy skrzyp polny fot. Tomasz Kuchta

Pole po przejeździe maszyną było dobrze wyrównane, jednak momentami poza wały dogniatające usypywał się zauważalny kopiec ziemi – sytuacja miała miejsce głównie na glebach zwięzłych. Kilkukrotnie zdarzyło nam się także zapchać maszynę ziemią, jednak warto dodać iż najczęściej miało to miejsce jedynie w rejonie uwroci.

Kilkukrotnie w czasie testu zdarzyło nam się zapchać maszynę - działo się to jednak na ogół przy uwrociach fot. Tomasz Kuchta

W przypadku uprawy wykonywanej na glebach lekkich mamy drobne zastrzeżenie, iż pole po przejeździe było nieco zbyt słabo zagęszczone. Być może nieco większa średnica wałów dogniatających pozwoliłaby na ograniczenie obu opisanych zjawisk.

Pora na podsumowanie

Na ten moment mamy za sobą bardzo pozytywne doświadczenia związane z uprawą gleby pługiem dłutowym Krukowiak Kappa. Jego podstawowe zadanie, a więc głębokie spulchnianie gleby zostało wykonane w sposób skuteczny, a podeszwa płużna została ograniczona.

Do w pełni satysfakcjonującej pracy maszyną w naszych warunkach należałoby wykorzystać ciągnik o mocy co najmniej 200 KM fot. Tomasz Kuchta

Do pełni szczęścia zabrakło nam nieco koni mechanicznych, jednak sama konstrukcja maszyny jest udana i godna polecenia.

Aby stać się właścicielem takiego pługa dłutowego należy przygotować niespełna 40 tys. zł netto. Wersja z zabezpieczeniem hydraulicznym została wyceniona na 66 tys. zł netto.

Pełny test z pracy pługiem dłutowym Krukowiak Kappa opublikujemy już niebawem.