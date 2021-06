Pług Lemken Titan 18 o długości 15,2 m w akcji!

Olbrzymi, przegubowy pług Lemken Titan 18 został zaprezentowany światu w 2019 r. W największej wersji posiada 13 korpusów płużnych o maksymalnej szerokości orki 6,5 m.

Niebieskie maszyny obracalne Lemnken Titan 18 ze zintegrowanym wałem ugniatającym FlexPack standardowo produkowane są w wersji on-land, czyli do orki po caliźnie. Wysokiej jakości stali drobnoziarnista użyta do ich budowy oraz mocowana śrubami konstrukcja ramy o profilu 180 x 180 x 10 mm predysponują je do pracy przy bardzo dużych szerokościach, a co za tym idzie przy najwyższych obciążeniach stałych.

Mega parametry w mega pługu Lemken Titan 18

Lemken Titan 18 wyposażony może być w 9-13 korpusów płużnych, co daje maksymalną szerokość pracy 6,5 m przy długości maszyny ponad 15 metrów! Aby ułatwić manewrowanie tym kolosem – nawet z ciągnikiem gąsienicowym – konstruktorzy zastosowali koncepcje przegubową, dużą odległość pomiędzy obrotnicą a zaczepem, sterowanie tylnym elementem pługa za pomocą złącza krzyżowego oraz opcjonalnie wspomaganie trakcji.

Pług można zamawiać także w konfiguracji vario, czyli z hydrauliczną regulacją szerokości orki, Pozostałe jego parametry oraz wyposażenie standardowe to: prześwit pod ramą 80 cm, oświetlenie robocze w postaci czterech reflektorów LED, kompletne wyposażenie hydrauliczne, elektroniczna kontrola obrotu, hydraulicznie podnoszenie oraz opancerzone lemiesze – dzielone lub jednoczęściowe.

Mega pług Lemken Titan 18 w wersji 12-skibowej przez kilka tygodni pracował w Holandii, gdzie osiągał wydajność około 3 ha na godzinę.

Zapraszamy do obejrzenia filmików (pierwszy ze wspomnianych Niderlandów) z wyjątkowym Lemkenem Titan 18 w akcji. Jest na co popatrzeć!