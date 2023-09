Co można jeszcze unowocześnić lub zmienić w pługu? Okazuje się, że zawsze są jakieś elementy, które można poprawić lub wymienić. W pługu średniej wielkości Servo 3000 zaadoptowano wiele rozwiązań z większych modeli, co czyni nowy sprzęt bardziej przyjaznym użytkownikowi i wytrzymałym.

Wielu rolników nadal używa pługu i wydaje się, że narzędzie to nie prędko odejdzie do lamusa. Praca z pługiem ma nadal duże znaczenie ze względu na jego zalety agronomiczne w postaci pozytywnego wpływu na zdrowotność roślin i zwalczanie chwastów. Potwierdza to specjalista od uprawy gleby z Austrii, firma Pöttinger, która wprowadza na rynek nowy, obracalny pług zawieszany Servo 3000 przeznaczony do współpracy z ciągnikami mocy do 200 KM.

Dział techniczny konstruując nowy pług przejął wiele rozwiązań z mocniejszego Servo 4000, co może zwiastować dużą wytrzymałość nowej maszyny oraz większą wygodę obsługi.

Jakie są możliwości konfiguracji Servo 3000?

Pługi Servo 3000 są dostępne w wersji od trzech do pięciu skib oraz z różnymi rozstawami korpusów i wysokościami ramy.

Pług Servo 3000 można konfigurować na wiele sposobów, fot. K.pawłowski

Więcej praktycznych rozwiązań

Nowy model tak, jak pozostałe pługi Pöttinger oferowany jest z wyposażeniem Servo 3000 Standard, Servo 3000 N z hydraulicznym zabezpieczeniem przed kamieniami Nova, Servo 3000 P ze zmienną regulacją szerokości cięcia PLUS i Servo 3000 PN, który łączy w sobie hydrauliczne zabezpieczenie przed kamieniami i regulację szerokości cięcia.

Znane z innych produktów Pöttinger centrum regulacji Servomatic z przegubową kinematyką zawieszenia zostało przeprojektowane i umożliwia szybkie oraz prawidłowe ustawienie pługa. Sprzęt można szybciej i łatwiej podłączyć do każdego ciągnika, niezależnie od jego geometrii zaczepu.

Dzięki wygiętemu, odlewanemu wahaczowi przy regulacji cięcia pierwszej skiby istnieje możliwość dopasowania ustawień do wewnętrznego śladu ciągnika w zakresie od 1000 do 1500 mm. Skala pomaga odpowiednio ustawić wrzeciona. Opcjonalnie można to również wygodnie zrobić za pomocą siłownika hydraulicznego.

Ciężkie warunki nie robią na nim wrażenia

Wrzeciono znajduje się w obudowie i jest chronione przed brudem. Punkt ciągu jest ustawiony fabrycznie i generalnie nie wymaga korekty. Jeśli korekta ustawień jest konieczna w specjalnych warunkach takich, jak orka na zboczu, można ją łatwo przeprowadzić za pomocą wrzeciona lub ogranicznika.

Dzięki hydraulicznemu zabezpieczeniu przed kamieniami Nova, modele Servo 3000 N i PN są przystosowane do pracy w najtrudniejszych warunkach, gdy na polu zalega duża ilość kamieni.

Siłowniki zabezpieczenia są chronione przed brudem oraz uszkodzeniami przez tłoczone osłony, które są utrzymywane pod małym ciśnieniem. To skutkuje regulowaną siłą wyzwalania w zakresie od 1200 do 1500 kg, która przy uruchomieniu mechanizmu zwiększa się i zapewnia jednocześnie szybkie ponowne zagłębienie się korpusu. Po wyzwoleniu zabezpieczenia korpusy pługa mogą odchylić się o 42 cm w górę i 20 cm w bok.

Sercem mechanizmu obrotowego jest wałek przelotowy o grubości 110 mm, który jest osadzony w mocnym koźle zawieszenia. Duży korpus zapewnia również łagodny proces obracania i zmniejsza działające siły. Aby zwiększyć wytrzymałość, otwory w ramie o grubości 120 x 120 x 10 mm zostały zmniejszone, a łożyska hydraulicznej regulacji szerokości cięcia znajdują się poza ramą.

Aby optymalnie wykorzystać siłę ciągu ciągnika i zwiększyć efektywność przenoszenia siły, na wieży pługów od 5-skib można zamontować system Traction Cintrol. Siłownik hydrauliczny zapewnia dodatkowe obciążenie tylnej osi ciągnika poprzez przesunięcie ciężaru. Zwiększona przyczepność ogranicza możliwy poślizg tylnych kół ciągnika, co również zmniejsza zużycie paliwa i zwiększa wydajność pracy.

Duży wybór wyposażenia dodatkowego

Pöttinger oferuje na każdy rodzaj gleby i warunki pracy, właściwą odkładnicę. Dostępna jest również szeroka gama wyposażenia dodatkowego, jak przedpłużki i kroje talerzowe.

Optymalne prowadzenie pługa na głębokości zapewnia właściwy dobór kół kopiujących. Do wyboru są wahliwe koła kopiujące, podwójne koła kopiujące i wahliwe koła transportowe w różnych wymiarach. Pług można więc wyposażyć zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

