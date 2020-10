Płyta ślizgowa zamiast kół w zgrabiarce Pöttinger Top 842 C

Czystość zbieranych pasz ma kluczowe znaczenie, stąd też nowe rozwiązanie jakie Pöttinger zastosował w dwukaruzelowej zgrabiarce Top 842 C ma w wydatny sposób się do tego przyczynić.

Zgrabiarka Top 842 C to maszyna z centralnym odkładaniem pokosu, która pracuje na szerokości 7,7 do 8,4 m. Pöttinger wyposażył ten model w ciekawe rozwiązanie jakim jest nowa płoza ślizgowa montowana na życzenie w miejsce podwozia kopiującego, która ma zapewniać stuprocentowe kopiowanie nierówności terenu, blisko palców zgrabiających. Rozwiązania to, nazwane Flowtast, bez problemu przemieszcza się po mokrych czy bagiennych łąkach o nierównej powierzchni.

Pierwszy raz tę innowację można było zobaczyć w zeszłym roku na targach Agritechnica w Hanowerze . Wczesną wiosną bieżącego roku Flowtast przeszedł pomyślnie testy w pracy na polu. Jam mówią przedstawiciele austriackiego producenta temat ,,czystej paszy" ma wyjątkowe znaczenie. Z tego powodu konstruktorzy firmy postanowili znaleźć rozwiązanie techniczne, które pozwoli zgrabiarce czysto pracować w szczególnie trudnych warunkach.

Przykładami takich warunków są mokre, bagniste łąki z głębokimi śladami po kołach, polach z niewykształconą do końca darnią, czy powierzchnie zbuchtowane przez dziki. Gdy koła podwozia kopiującego maszyny zapadają się na trudnym terenie, palce zgrabiarki zgarniają glebę i zanieczyszczają paszę.

Wyposażona w Flowtast zgrabiarka w ślizgu pokonuje problematyczne fragmenty łąki. Duża powierzchnia podparcia zwiększa nośność na mokrych, bagnistych glebach.

Siłownik hydrauliczny odciąża karuzelę Top 842 C i zapewnia mniejszy nacisk na podłoże, ok. 200 kg. To chroni glebę i płozę ślizgową. Mniejsze zużycie eksploatacyjne i mniejsze obciążenie ramy zgrabiarki, redukują z kolei ilość napraw i przestojów.

Inżynierowie Pöttingera testowali różne materiały i przy tym natknęli się na specjalne tworzywo sztuczne (PE 1000). Materiał ten charakteryzuje się dużą odpornością na zużycie i przetarcia. Każda płoza składa się z pięciu pojedynczych, wymienialnych płyt o grubości 15 mm.

Dla zapewnienia perfekcyjnego kopiowania nierówności i dokładnego prowadzenia palców, płoza jest zamontowana blisko palców. Dzięki temu kopiuje na całej szerokości roboczej karuzeli. Również przy ściągnięciu maszyny w bok, sierpowata forma zapewnia najlepsze właściwości ślizgu.

W celu wzmocnienia efektu kopiowania, oprócz Flowtast zgrabiarka na życzenie może być wyposażona dodatkowo w cenione i wielokrotnie nagradzane koło Multitast.