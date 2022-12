Tak jak niektóre domy mają coraz bardziej popularny system Smart Home, tak gospodarstwa doczekały się Smart Farming – dzięki któremu coraz więcej maszyn i urządzeń jest ze sobą połączonych i obsługiwanych w czasie rzeczywistym. Zarządzanie nimi właśnie wchodzi na nowy etap.

Pokrycie kraju siecią nowej generacji 5G ma pozwolić na nieporównywalnie lepszy transfer danych, szybszy czas reakcji łączy, a do tego przesył danych ma być stabilny i mniej zawodny od rozpowszechnionego do tej pory 4G. Można dorzucić do tego jeszcze jedną cechę z listy superlatyw, jakie wymieniają dostawcy sieci 5G, a mianowicie obsługę bardzo dużej ilości urządzeń połączonych z Internetem. – 5G zostało opracowane z myślą o trzech kluczowych obszarach zastosowań, jakimi są wysoka przepustowość, małe opóźnienia i łączenie milionów urządzeń. Używanie dronów w połączeniu ze sztuczną inteligencją i siecią 5G pomoże w monitorowaniu upraw i może być rozwiązaniem na prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych – powiedział Erich Manzer, zastępca dyrektora generalnego firmy Huawei Austria, która nawiązała współpracę z Dronetech Elevate, austriackim producentem dronów. To partnerstwo ma pokazać, w jaki sposób ich technologie 5G i IoT (Internet Rzeczy) mogą przyspieszyć zrównoważony rozwój w rolnictwie, a jego celem jest wdrożenie tego projektu do codziennego życia gospodarstw.

Do czego potrzebujemy 5G w rolnictwie?

Przede wszystkim chodzi o zarządzanie ogromnym zbiorem danych. Przykładowo, jeżeli gospodarstwo generuje z 10 ha zawartość stanowiącą obrazy wielospektralne lub wysokiej rozdzielczości RGB o wielkości 70 GB, w dużej mierze jakość ich analizy lub transferu zależy od łącza.