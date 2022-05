Powoli zaczynają się sianokosy. Przyda się zatem dobra siatka do owijania bel. Za ile ją kupimy?

W przypadku najpopularniejszych na rynku pras rolujących, od kilku lat widoczna jest tendencja (zauważają to i potwierdzają także producenci maszyn jak np. Claas) spadającej sprzedaży sznurka a rosnącej siatki rolniczej. Zasadniczym plusem użycia siatki w procesie belowania jest bowiem to, że praca jest dużo bardziej wydajna, a bele nią owinięte mają gładszą powierzchnię, przez co są np. bardziej odporne na wilgoć.

Ile zatem zapłacimy za siatkę?

Powiedzieć, że oferta siatek jest ogromna to jak nic nie powiedzieć. Na rynku obecni są bowiem potentaci w jej produkcji, jak przykładowo Tama, ale można kupić także siatki brandowane i oferowane przez dilerów, np. firmę Korbanek, czy też tanie produkty dostępne na internetowych platformach sprzedażowych. W dzisiejszym tekście skupimy się na siatkach uniwersalnych o najpopularniejszej szerokości 123 cm, przeznaczonych do pras czołowych producentów. Podawane ceny są cenami brutto.

I tak uniwersalne siatki Tama CoverNet o minimalnej zrywalności 250 kg na popularnym serwisie internetowym kupimy odpowiednio za: 520 zł (2000 m długości), 780 zł (3000 m) oraz 936 zł (3600 m). Z kolei za siatki TamaNet+ z innowacyjną technologią „Edge to Edge”, która gwarantuje pełne pokrycie na szerokości beli wraz z jej krawędziami i minimalnej zrywalności 290kg zapłacimy: 860 zł (2800 m), 1100 zł (3600 m) i 1360 zł (4500 m).

Siatki Korbanek Maxicover – produkowane przez portugalską firmę Cotesi – o szerokości 123 cm i wytrzymałość na zrywanie 270 kg, kupimy za 530,76 zł (2000 m długości) oraz 913,16 zł (3000 m). Ich odpowiedniki, ale już pod matczyną marką Cotesi Maxicover odpowiednio za 532,61 zł (2000 m) oraz 936,12 zł (3000m i szerokość 125 cm).

Z tańszych propozycji możemy wybrać polskie siatki Goldnet Stronger (wytrzymałość min. 275 kg) w cenach: 465 – 500 zł (2000 m) i 691 – 759 (3000 m) oraz czeskie Juta za 450 zł (2000 m) oraz 650 zł (3000 m).

Do podanych cen należy doliczyć koszty dostawy.

Diametralnie wzrosły koszty produkcji siatki

O komentarz w kwestii poziomu cen siatki rolniczej – w odniesieniu do coraz trudniejszej sytuacji geopolitycznej na Świecie – poprosiliśmy Pana Wiesława Wasilewskiego z firmy Tama Polska.

– Problem leży w cenach tworzyw sztucznych (polietylenu) i materiałów z których powstaje siatka rolnicza. Ich cena rośnie i niestety odczuwamy to wszyscy. Jeśli porównalibyśmy sobie rok 2020, 2021 i obecny 2022 to mamy taka sytuację, że w roku 2020, kiedy mieliśmy pandemię ceny surowca były na stałym poziomie a nawet od marca zaczęły lekko dołować, była lekka niepewność, ale im było bliżej końca roku zaczęły one zwyżkować i doszło do takiej sytuacji, że w kwietniu-maju 2021 roku mieliśmy podwyżki surowca rzędu 80 proc. w stosunku rok do roku – zaczyna Wiesław Wasilewski.

– W tym roku mamy z kolei kolejny skok surowca i zaczęło się to już w lutym, jak wybuchła wojna w Ukrainie. Aby zobrazować skale podwyżek to aktualnie cena surowca do produkcji siatki to jakieś 2180 euro netto za tonę, a w tym samym okresie sprzed dwóch lat było to 1100 euro netto. I jak w związku z tym policzyliśmy wzrost cen siatki w omawianym zakresie czasowym, to wyszło jakieś 46 proc. Natomiast to nie wszystko, bo na maj tego roku cena siatki już wzrosła, a w czerwcu będzie najprawdopodobniej kolejna podwyżka. Do tego dochodzi również wysoki kurs euro. Niestety nikt z nas nie wiem, gdzie jest „szczyt” tego wszystkiego i zaczynamy się bardzo martwić czy to wszystko są w stanie wytrzymać nasi rolnicy, bo praktycznie wszystkie środki produkcji bardzo podrożały – podsumowuje Wasilewski.

Siatka - na co zwrócić uwagę?

Na rynku znajdziemy siatki o różnej wytrzymałości, długości, a także kolorze. O ile kolor to rzecz mniej znacząca, o tyle jej wytrzymałość na zrywanie (punkt krytyczny naciągu przy jakim siatka zaczyna się rwać wyrażony w kilogramach) i długość to dwa najważniejsze parametry siatki. O wytrzymałości decydują grubsze nitki siatki, czyli tak zwane osnowy, a połączenia pomiędzy nimi (wątki), które występować mogą w różnych kształtach, decydują o równomiernym (od brzegu do brzegu) naciągnięciu siatki na belę.

Wytrzymałość na zrywanie tak zwanych siatek standardowych – jak wskazują testy, gdyż nie ma ujednoliconego systemu oceny wytrzymałości siatek rolniczych i w gruncie rzeczy nie wiadomo jak dany producent siatki mierzy jej wytrzymałość – powinna wynosić 250 kg, co jest wystarczającym parametrem do bel o najpopularniejszej w naszym kraju średnicy 1,2 m. Niektórzy producenci jak np. Tama oferują siatki premium, gdzie wytrzymałość na zrywanie to min. 270 kg, która jest wystarczająca do bel o średnicy 1,8 m. Żeby zaoszczędzić sobie nerwów i pieniędzy w trakcie prac polowych, przy zakupie należy na ten parametr zwracać baczną uwagę, gdyż na naszym rynku występuje dużo tanich siatek z wytrzymałością na poziomie 170-180 kg.

Przy wyborze siatki należy też dobrać odpowiednią szerokość siatki. W Polsce standardem jest szerokość beli 123 cm, chociaż w ofertach producentów i dystrybutorów znaleźć można również siatki o szerokościach 125 i 132 cm.