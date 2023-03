Zobacz galerię

Tłumy zwiedzających w sobotę, jeszcze więcej ludzi w niedzielę. Wszyscy byli zainteresowani tym co pokazało 450 firm z 15 krajów na Agrotech Kielce. Chyba wracamy do czasów sprzed pandemii.

28. edycję targów techniki rolniczej Agrotech oraz 22. edycję targów gospodarki leśnej Las - Expo odwiedziło blisko 70 tysięcy osób

Firma Landini zaprezentowała w Kielcach światową premierę swojego największego ciągnika

W piątek targi zostały przykryte przez protesty rolników

Na Agrotechu 2023 pojawiło się 450 firm z 15 krajów

Oczywiście nie wszyscy odwiedzający targi są potencjalnymi kupcami. Jedni to uczniowie szkół, inni to dziennikarze, youtuberzy i ludzie mediów, są też osoby lubiący maszyny, mimo że gospodarstwa nie mają i mieć nie będą. Jednak, co by nie mówić, większość gości targów to rolnicy pełną gębą, którzy czymś pracować muszą, a na takich imprezach jak Agrotech sprawdzają co w nowoczesnym rolnictwie piszczy. To dobrze i tak powinno być.

Mamy słabość do zabytkowych maszyn. Na stoisku Case IH pojawił się klasyczny International Farmall Cub, który, wraz z młodszym kolegą, świętował 100-lecie serii Farmall, fot. K.Pawłowski

Oczywiście wiele osób przyjeżdżających na targi to rolnicy mocno zdenerwowani sytuacją w kraju. Wkurzeni przedstawiciele stowarzyszenia Oszukana wieś przyszli w piątek na targi m. in. po to by pokazać ministrowi i jego świcie swoje niezadowolenie.

Skończyło się ucieczką polityka z targów i sporą zadymą, z której zwycięską ręką wyszli rolnicy – wreszcie ich głos został zauważony w mediach głównego nurtu.

Jeśli ktoś twierdzi, że rolnicy z Oszukanej wsi przyszli zrobić tylko zadymę to jest w błędzie. Po całej akcji z ministrem Kowalczykiem rolnicy w charakterystycznych kamizelkach odblaskowych poszli zobaczyć co dzieje się na targach. Oglądali maszyny, rozmawiali z przedstawicielami prasy i firm oraz ze zwykłymi ludźmi, którym mogli przekazać o co walczą i jaki jest ich cel. Zamieszenie na stoisku jednej z firm wyszło spontanicznie i nie było celem protestujących farmerów.

Światowo w Kielcach

Piątek minął pod znakiem protestów, ale jeśli ktoś się tym nie interesował to nawet mógł nie zauważyć, że coś „z zupełnie innej beczki” dzieje się w jednej z hal i pod głównym budynkiem targów.

Protestujący rolnicy też chcieli zobaczyć co w polu piszczy, fot. K.Pawlowski

A w piątek sporo się działo. Jednym z ważniejszych wydarzeń była światowa premiera ciągnika Landini 8-310 VS o mocy ponad 300 KM. Włoski ciągnik imponuje wymiarami i możliwościami.

W tym samym czasie zaprezentowano po raz pierwszy na polskim rynku Solisy S75 i S90. Nie są to nie jedyne premiery na Agrotechu, ale w tych wypadkach było dużo szumu, goście z zagranicy i odkrywanie plandeki jak przy premierach najnowszych limuzyn.

Inne nowe ciągniki to m. in. Case IH 260 CVX Drive, New Holland T7.300, Steyr Absolut CVT 6280, Kioti serii HX, Irum Tagro 102, Zetor serii Compax, Basak 5120 z silnikiem Stage V czy Case IH Quantum.

Światowa premiera na Agrotechu - Landini 8-310 VS, fot. Targi Kielce

Oczywiście były także nowości typowych maszyn uprawowych jak nowe siewniki Novag t-Force, Agrisem Zebra czy zmodernizowany Horsch Maestro.

W niedzielę na stoisku Farmera zorganizowaliśmy spotkanie z Mariuszem Zdanowskim - twórcą Zduntrca, Ursusa XXI wieku. Mechanik z miejscowości Borki-Kosy opowiedział o projekcie i firmach zaangażowanych w budowę ciągnika. Odpowiadał także na pytania widzów, w tym także na temat maszyn używanych, które naprawia w swoim warsztacie.

Firmy z 15 krajów

Na targach pojawiły się firmy m. in. z Finlandii, Francji, Grecji, Indii, Irlandii, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Niemiec, a także z Ukrainy.

Spotkanie z Mariuszem Zdanowskim poprowadził Karol Hołownia, fot. K.Pawłowski

– Przyjechaliśmy z Zachodniopomorskiego i Wielkopolskiego. Szukamy nowych technologii, rozwiązań rolnictwa precyzyjnego. Interesują nas nawigacje, mapowanie terenu. Jest sporo takich ofert, warto było przejechać te 500 kilometrów – mówili rolnicy spotkani przez organizatorów targów.

Oczywiście najwięcej firm pochodziło z Polski. Jak zwykle od nadmiaru agregatów, siewników, bron i kultywatorów mogła rozboleć głowa. Były te tańsze i całkiem drogie. Do wyboru do koloru. Z polskim firm największe stoiska należały do firm: Bomet, Mandam, Landstal, Euromilk, Unia, Metal-Tech, Pronar, Bury, Jar-Met, Akpil czy Krukowiak. Pojawił się także tacy producenci jak Rolland, Dexwal, Zasław, Zuptor, Orkan, Agrosped, Dziekan czy Brastal.

– Targi Agrotech są dla nas bardzo ważne, to największa wystawa w kraju w halach. Ta edycja jest fantastyczna, przyszło bardzo dużo osób, spotykamy nowych i potencjalnych klientów, są składane zamówienia. Jesteśmy zadowoleni - mówi Piotr Stanek, dyrektor sprzedaży krajowej w firmie Unia.

Wielu z wystawców jeszcze w czasie wydarzenia zamawiali powierzchnię na przyszły rok.

Nawozy i środki ochrony też były obecne

Zainteresowaniem cieszyły się też stoiska w 10 halach przygotowanych specjalnie na to wydarzenie oraz na terenie zewnętrznym. Byli producenci urządzeń do obsługi gospodarstw, do pracy ze zwierzętami, a nawet maszyn do pakowania produktów. Sporo osób pytało o nawozy, środki ochrony roślin, zwłaszcza te ekologiczne.

– Rolnicy chcą produkować jak najzdrowiej, więc oczekują naturalnego produktu. Zamówienia mieliśmy przez trzy dni – przekazywali specjaliści na stoisku kieleckiej Industrii.

Gospodarze wybierali także w ofercie nasion, materiału siewnego, pasz i preparatów dla zwierząt.

Las – Expo dwa razy większe

Pogoda zdecydowanie sprzyjała branży leśnej, której stoiska ulokowane były przede wszystkim na terenie zewnętrznym. Wiele osób oglądało nie tylko potężne pojazdy do załadunku i przewozu drzewa, takich marek jak MHS, czy Scania, ale i pokazy na żywo pracy traków przedsiębiorstwa Wirex, Wood - Mizer i Amix.

fot. Targi Kielce

Nagrody i wyróżnienia za innowacyjność dla wystawców Agrotechu

Łuparki Krpan przykuwały uwagę nawet „amatorów”, którzy w swoich gospodarstwach wykorzystują drewno do opału. Widzów miały też pokazy pracy pilarek. Fachowcy Stihl i Husqvarny z pełną precyzją rzeźbili w drewnie kwiaty, sowy i wilki. Powierzchnia, na jakiej odbywały się targi Las – Expo była rekordowa, dwa razy większa niż ubiegłoroczna. Zajęła cały przeznaczony jej teren.

Nowoczesne rozwiązania, tak wśród maszyn, jak i nawozów, zostały zgłoszone przez wystawców do konkursu o Złoty Medal Targów Kielce. Gala, podczas której laureaci zostali nagrodzeni, miała miejsce pierwszego dnia targów Agrotech. Prestiżowe nagrody zostały przyznane za produkty zgłoszone przez firmy Case IH, New Holland, Claas, Merlo, Fendt, Vantage, Hardi, Poznańska Hodowla Roślin i GoudenKorrel.

Nagrodzony Case IH, fot. K.Pawłowski

Zaś w ramach wystawy branży leśnej Złotymi Medalami doceniono firmy Wirex oraz Steyr.

Przedsiębiorstwo Jar-Met podczas gali otrzymało Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za trzydziestoletnie doświadczenie w produkcji szerokiego asortymentu maszyn rolniczych charakteryzujących się nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, trwałością i funkcjonalnością.

Podczas gali Targi Kielce doceniły Adama Nowaka, Prezesa Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej podziękowaniem za 15-letnią współpracę w organizacji Finału Krajowego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Zarząd docenił również Leszka Weremczuka, Dyrektora ds. rozwoju sieci dealerskich w firmie Unia, Grupa Kapitałowa Chemirol, za 25-letnią współpracę, wkład w rozwój polskiego rolnictwa, branżowy profesjonalizm oraz zaangażowanie w promocję targów Agrotech w kraju i za granicą.

Instytucje z poradami i atrakcjami w czasie targów rolniczych

Rolnicy przez wszystkie trzy dni korzystali z porad specjalistów na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz instytucji podległych – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Obecna także tu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przygotowała ciekawy sposób na edukacje. Były konkursy dla dzieci i dorosłych oraz specjalny pokaz. Tomasz Klimkowski, popularny tiktoker branży agro, prezentował trzy rodzaje ubiorów do różnych prac w gospodarstwie.

fot. Targi Kielce

- Na starcie w nowy sezon przypominamy rolnikom zasady bezpiecznej pracy. Forma przekazu spodobała się zwiedzającym – mówił Tadeusz Jakubowski, dyrektor kieleckiego oddziału regionalnego KRUS.

Konkretnie o dopłatach i ekoschematach w Targach Kielce

Kolejni eksperci – z firm doradczych, udzielali informacji o dopłatach i nowej Wspólnej Polityce Rolnej. Wiele osób wzięło udział w konferencji „Precyzyjnie o rolnictwie”, podczas której specjaliści mówili o możliwościach dofinansowań do nowych technologii i korzyściach, jakie przynosi używanie rozwiązań rolnictwa 4.0.

Salę licznie wypełniali rolnicy w czasie warsztatów „Ekoschematy dla producenta rolnego”. Fachowcy z firmy Pro Invest Doradztwo Inwestycyjne wyliczali dokładnie, jakie pieniądze rolnik może uzyskać w zależności od rodzaju upraw i hodowli.

Influencerzy też byli w Kielcach

Atrakcją targów była możliwość rozmowy i zrobienia sobie zdjęcia ze znanymi w sieci. Tłum przyszedł na spotkanie organizowane przez Targi Kielce, w którym udział wzięli Magda Urbaniak, czyli Magda Tractormania, Tomasz Klimkowski - swietokrzyskirolnik oraz Sebastian Staniewski – Fit Farmer. Sala wypełniona była po brzegi, padło wiele pytań, a najtrudniejszym okazało się to o marzenia. Fit Farmer zdradził, że chciałby wygrać zawodową walkę MMA.

– Niezależność od pogody… Wiem, że nie do wykonania, ale zawsze warto pomarzyć – mówił Tomasz Klimkowski.

Po spotkaniu liczni słuchacze robili pamiątkowe zdjęcia z idolami.

fot. Targi Kielce

Popularnych influencerów można było też spotkać w halach – zwiedzali wystawę, a także na stoiskach wielu firm. W każdym miejscu, w którym się pojawiali, robili furorę.

Samozwańczy Sołtys Lubelszczyzny uczył tańca, z którego zasłynął w portalu TikTok. Weronika i Marlena z GR Załoga udowadniały, że Agrotech to nie tylko maszyny, ale i świetna zabawa. Ze zwiedzającymi spotkali się m.in. Grzegorz Bardowski, Rolnik NieProfesjonalny, Rolnik Szuka, Rolnik na czasie i Agro.Lovers.

Polecamy Maszynownię

Podsumowanie targów okiem Farmera możecie zobaczyć w programie Maszynownia, do którego obejrzenia gorąco namawiamy.