Po roku przerwy powraca Agro Show

Po rocznej przerwie, targi Agro Show znowu powracają. Impreza organizowana w Bednarach pod Poznaniem w dniach 24-26 września zapowiada się ciekawie - przyniesie sporo atrakcji i nowości.

Tegoroczna impreza została zaplanowania ostatecznie na 3 dni: 24-26.09.2021 r. (piątek-niedziela), a więc nieco inaczej niż w ostatnich latach, gdzie były to 4 dni (czwartek-niedziela).

Organizator: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, przygotował sprawdzone już w poprzednich edycjach atrakcje oraz nowości. Formuła otwartej wystawy sprawdza się od lat, bo daje doskonałe możliwości prezentacji każdemu wystawcy.

Wystawców będzie ponad 500, co można uznać za bardzo wysoki wynik w obecnym czasie, choć oczywiście do rekordowych nie należy, bo bywało, że ta liczba oscylowała nawet w graniach ok. 800.

Wśród wystawców znajdą się najważniejsi gracze rynku maszyn i urządzeń rolniczych, środków produkcji i wyposażenia gospodarstw. Pojawi się kilkudziesięciu wystawców z zagranicy: m.in. z Niemiec, Francji, Holandii, Ukrainy, Finlandii, Włoch, czy Skandynawii.

Targi Agro Show to oczywiście nie tylko stoiska, ale również imprezy i wydarzenia towarzyszące, w tym m.in. finał konkursu Mechanik na Medal, wykłady nt. wykorzystania nawigacji satelitarnej w rolnictwie precyzyjnym, wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych czy wdrażaniu innowacji w sektorze rolno-spożywczym.

Jak podczas każdej edycji codziennie odbywać się będą pokazy maszyn podczas pracy. W tym roku tak jak w poprzedniej edycji rolnicy będą mogli obserwować pokazy w komfortowych warunkach na specjalnie przygotowanych trybunach.

Tegoroczne AGRO SHOW odbywać się będzie w specyficznych warunkach. Przy każdym wejściu zamieszczone będą informacje dotyczące zaleceń związanych z pandemią. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jedynym obostrzeniem dotyczącym organizacji wystawy jest limit 1 osoby na 10 m2 powierzchni, co jak zapewniają organizatorzy nie będzie problemem ze względu na to iż wydarzenie odbywa się na powietrzu i na bardzo dużej przestrzeni,

Dla chętnych zorganizowany będzie punkt szczepień przeciw COVID-19, gdzie będzie można zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson.

Wstęp na wystawę o raz parkingi tradycyjnie będą bezpłatne. Organizator, jak zawsze, przygotował program dofinansowanie przyjazdów grupowych.

Nowością tegorocznej wystawy będzie to, że plany wystawy oraz katalog dostępny będzie tylko w formie online. Dostępna jest też aplikacja Agro Show, która można pobrać za darmo ze sklepu Google Play i App Store. W niej dostępne będą katalog i plan, a także wiele innych informacji dotyczących wydarzenia.

Podczas imprezy nie zabraknie Farmera. Już dziś zapraszamy Was na nasze stoisko nr 288 sektor E (droga zwiedzania 3).

Przygotowaliśmy wiele atrakcji. Szczegóły już wkrótce!