Początek roku dobry w handlu nowymi ciągnikami

W lutym br. zarejestrowano 804 szt. nowych ciągników. Co prawda to gorszy wynik niż przed rokiem o 44 szt., ale sam początek roku - styczeń i luty - jest lepszy pod tym względem o ponad 4 proc.

804 szt. nowych ciągników zarejestrowanych w lutym 2022 - to wynik gorszy wynik niż przed rokiem o 44 szt. Jednak w sumie w styczniu i lutym br. zarejestrowano 1523 szt. nowych ciągników, co daje rezultat lepszy o 4,2 proc. od analogicznego z ubiegłego roku - podaje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Podium: New Holland, John Deere i Kubota

W rankingu marek na pierwszym miejscu jest ciągle New Holland z 286 rejestracjami. To tylko o 3 szt. więcej niż rok wcześniej. Udziały marki New Holland w okresie styczeń-luty br. to 18,8 proc.

Za liderem jest John Deere z ilością 201 szt. To aż o 75 szt. więcej niż w 2021 r. Udziały rynkowe John Deere to 13,2 proc. (wzrost o 4,6 pp w stosunku do zeszłego roku).

Na trzecim miejscu jest Kubota. 176 szt. zarejestrowanych ciągników od początku roku to 10 szt. więcej niż przed rokiem. Kubota osiąga 11,6 proc. udziałów rynkowych.

Case IH zajmuje czwartą pozycję z ilością 141 szt. (9 szt. więcej niż w 2021 r). Udziały tej marki w lutym 2022 roku to 9,3 proc.

Zetor – zajmuje piąte miejsce z ilością 103 szt. zarejestrowanych maszyn. Marka ta notuje jednak spadek ilości rejestracji aż o 71 szt. w stosunku do zeszłego roku. Udziały tej marki w lutym br. to 6,8 proc.

Marka Deutz-Fahr zajmuje szóste miejsce i notuje 97 szt. zarejestrowanych maszyn. To 16 szt. mniej niż rok wcześniej. Udziały tej marki po dwóch miesiącach roku wynoszą 6,4 proc.

Po dwóch miesiącach 2022 roku liderem w najniższej kategoriach mocy do 50 KM jest marka Kubota. W kat. 51-140 KM liderem jest New Holland. W kategorii powyżej 141 KM pierwsze miejsce zajmuje marka John Deere.

Ponad 200 traktorów z Białorusi

Wśród nowych ciągników pochodzenia zagranicznego - oczywiście ciągle prym wiedzie Belarus. W styczniu i lutym br. zarejestrowano 201 ciągników tej marki.

Co ciekawe - w tym samym okresie w 2021 r. - zarejestrowano tylko 97 ciągników tej marki! Jak widać, ani kryzys na granicy polsko-białoruskiej, ani póki co agresja Rosji na Ukrainę ze wsparciem Łukaszenki nie przeszkodziły polskim rolnikom w zakupie tanich ciągników.

"Według przyjętych założeń ciągnik nowy to ten, który po raz pierwszy został zarejestrowany w kraju i wyprodukowany w ciągu ostatnich dwóch lat. Ciągniki Belarus, jako że rejestrowane są po raz pierwszy za granicą, traktowane są jako używane, choć w wynikach ciągników używanych również się nie pojawiają, bo tam z kolei mamy do czynienia z załażeniem, że ciągnik używany to ten, w wieku powyżej 3 lat" - podaje PIGMiUR w raporcie rejestracji ciągników.