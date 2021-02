Początek roku z dużymi spadkami sprzedaży nowych przyczep

Styczeń br. nie zaczął się zbyt pomyślnie na rynku nowych przyczep rolniczych w Polsce. W ubiegłym miesiącu porównując do stycznia roku poprzedniego zanotowano spadek rejestracji aż o ponad 30 proc.

Dane zebrane na podstawie CEPiK przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych pokazały, iż w styczniu 2021 zarejestrowano 355 szt. nowych przyczep rolniczych. To duży spadek w porównaniu do stycznia 2020 r., kiedy to zarejestrowano 526 przyczep. Zatem mówimy o 171 przyczepach mniej. Oznacza to, że w styczniu 2021 w stosunku do stycznia 2020 r. notujemy spadek o 32,5 proc.

Niezmiennie, tak jak w roku ubiegłym, Pronar nadal pozostaje liderem rynku. Jednakże 127 szt. zarejestrowanych nowych przyczep oznacza spadek o 130 szt. w stosunku do stycznia poprzedniego roku.

Na koniec stycznia br. udziały rynkowe marki Pronar wyniosły 35,8 proc. Na kolejnych pozycjach znalazły się: Metal-Fach z 48 rejestracjami i udziałami 13,5 proc., Metaltech – 25 rejestracji i 7 proc. udziałów rynkowych, Meprozet 17 szt. i 4,8 proc. udziałów oraz Wielton 16 szt. i 4,5 proc. udziałów.

W rankingu najpopularniejszych modeli na czele znajduje się Pronar T653/2 z 19 rejestracjami. Na drugim miejscu również znajduje się model marki Pronar – T606 z wynikiem 10 szt. Z kolei Pronar PT672 zajmuje trzecie miejsce z ilością 9 szt. Kolejne miejsce z ilością 8 szt. zajmują modele: Metal-Fach T710/2, Pronar PT612 i Wielton PRS-2/W12.