Podnośnik koszowy do ciągnika

Podnośniki do pracy na wysokościach to z reguły maszyn osadzone na podwoziu samochodowym lub też ze swoimi własnymi kołami. Firma ze słonecznej Italii wpadła na pomysł, by tego typu podnośnik zawiesić na ciągniku.

Firma D'Amico Officine bo o niej i jej produktach mowa ma w swojej ofercie kilka różnych rodzajów podnośników koszowych. Wszystkie łączy jedna cecha, montuje się je na tylnym TUZ ciągnika. Są one wyposażone we własną hydraulikę napędzaną z WOM traktora, do tego potrzebne są jego obroty na poziomie 540 obr./min. Podczas pracy podnośnik jest opuszczany na podłoże, a szeroko rozstawiona rama zapewnia dużą stabilność.

Zobacz preferencyjne warunki ofert finansowania maszyn!

Jeden z modeli oznaczony symbolem Monolift S1 Super potrzebuje do pracy ciągnika o mocy 60 KM. Waga maszyny wynosi 1080 kg. Kosz pozwala na udźwig 120 kg. Maksymalna wysokość pracy wynosi 10,5 m. Zasięg od środka maszyny to 6,4 m, trzeba jednak pamiętać, że kosz może obracać się w zakresie 90 stopni w lewo i w prawo od środka maszyny.

Kosz jest wyposażony w sterowanie pozwalające na pełną nad nim kontrolę. Maszynę można również wyposażyć w dodatkowe hydraulicznie rozkładane podpory zwiększające jej stabilność oraz w instalację pneumatyczną pozwalająca na napęd narzędzi np. do przycinania gałęzi. Cena tej maszyny to około 86 000 zł brutto, wszystko zależy od kursu euro.