Claas Industrietechnik z Paderborn podsumuje 25 lat rozwiju i produkcji własnych napędów jezdnych Terra Trac oraz 35 lat doświadczeń.

Lato 1997 r. było przełomowym okresem nie tylko dla technologii zbioru zbóż, ale także dla rozwiązań chroniących glebę, podwozi gąsienicowych w samobieżnych maszynach żniwnych. Opracowane i gruntownie przetestowane przez Claas Industrietechnik w Paderborn podwozia z napędem gąsienicowym od tego czasu są uznawane jako wzór i punkt odniesienia w branży.

Claas Terra Trac. fot mat. prasowe

W 2004 r. znacznie poprawiono komfort jazdy, wprowadzając gumowe amortyzatory, na osiach dotychczas sztywno zamontowanych podwozi. Wielkim krokiem naprzód było zawieszenie hydropneumatyczne, które w 2011 r. wyróżniło nową generację Terra Trac i do dziś zapewnia wyjątkowy komfort. Umożliwiło ono znaczną poprawę dopasowania do podłoża i po raz pierwszy udało się uzyskać na drodze prędkość 40 km/h.

Kombajn Claas Mega. fot. mat. prasowe

− Po początkowym sceptycyzmie szybko zaczęliśmy przekonywać do zalet technologii Terra Trac coraz więcej rolników i usługodawców – wspomina dr Ulf Leinhäuser, rzecznik Zarządu Claas Industrietechnik Paderborn.

− Podczas gdy początkowo niewiele ponad 10 procent maszyn było wyposażonych w napędy Terra Trac, obecnie udział ten dla samej serii Lexion wynosi ponad 50 proc. W Ameryce Północnej z naszymi gąsienicami dostarczanych jest nawet ponad 70 proc. modeli Lexion , a w Wielkiej Brytanii ponad 90 proc. – dodaje Ulf Leinhäuser.

Claas Lexion. fot. mat. prasowe

Do dziś napędy Terra Trac są stale udoskonalane. W roku 2019 firma Claas rozszerzyła swoją ofertę wysokowydajnych kombajnów z technologią Terra Trac, wprowadzając na rynek serię Lexion 5000/6000/7000/8000. W tym samym roku rozpoczęła się seryjna produkcja dwóch modeli ciągników z serii Axion Terra Trac, która została pokazana jako prototyp na targach Agritechnica w 2017 r.

Ciągnik Claas na podwoziu Terra Trac. fot. mat. prasowe

Do dziś są to jedyne ciągniki półgąsienicowe z pełną amortyzacją dostępne na rynku. Pod koniec 2018 r. firma Claas wzbogaciła również swoją ofertę o dwie sieczkarnie polowe Jaguar ze zintegrowanym podwoziem gąsienicowym. Stosowane tam podwozia mają opatentowany system ochrony na uwrociach, który umożliwia zmniejszenie powierzchni przylegania gąsienic podczas zawracania. Dzięki temu sieczkarnie Jaguar Terra Trac mogą być również wykorzystywane do zbioru na użytkach zielonych i innych wrażliwych terenach.

Claas Jaguar. fot. mat. prasowe

Najnowszym członkiem rodziny Terra Trac w Claas jest zaprezentowana w 2021 r. seria Trion. Tym samym klienci mogą już teraz nabyć wyposażone w 5 wytrząsaczy kombajny zbożowe klasy średniej z podwoziem gąsienicowym.

35 lat doświadczenia: koncepcja Terra Trac ceniona również przez odbiorców zewnętrznych

Doświadczenie Claas w zakresie chroniących glebę podwozi gąsienicowych liczy sobie jednak 10 lat więcej i sięga 1987 r.

− Na targach Farm Progress Show firma Claas zaprezentowała wówczas model Dominator CS z dwoma podwoziami gąsienicowymi firmy Caterpillar – wspomina Robert Obermeier-Hartmann, Senior Manager Product Strategy & Advanced Development.

Ze względu na wynoszącą ponad 4 m szerokość maszyny te były przeznaczone głównie na rynek północnoamerykański. Tylko kilka z nich było używanych w Europie, np. w Wielkiej Brytanii.

− Z perspektywy czasu trzeba przyznać, że komfort jazdy ze względu na brak zawieszenia był bardzo niski – dodaje Robert Obermeier-Hartmann −Z naszymi obecnymi napędami Terra Trac jesteśmy na zupełnie innym poziomie. Podczas jazdy na polu i coraz częściej także w ruchu drogowym nasze podwozia pod wieloma względami przewyższają klasyczne podwozia kołowe – także w zakresie komfortu jazdy.

Claas oferuje podwozia Terra Trac dla serii Axion Terra Trac 930/960, Jaguar Terra Trac 960/990, Lexion 5000/6000/7000/8000 oraz Trion 500/600/700. fot. mat. prasowe

Technologia i doświadczenie od wielu lat są doceniane także przez odbiorców zewnętrznych. I tak napędy gąsienicowe Terra Trac od Claas Industrietechnik można znaleźć w samojezdnych kombajnach do buraków i kombajnach do warzyw, a także zarówno w samojezdnych, jak i ciągnionych kombajnach ziemniaczanych.

Inne obszary zastosowania to wozy asenizacyjne z podwoziem Terra Trac i osią napędową Active Drive. Dzięki dodatkowemu „pchaniu” można je połączyć z lżejszym ciągnikiem o mniejszej sile uciągu, a umieszczona pod beczką oś napędowa pozwala również znacznie ograniczyć poślizg kół ciągnika. Połączenie mniejszej masy, mniejszego poślizgu kół i dużej powierzchni przylegania zapewnia ochronę podłoża w niespotykany dotąd sposób.