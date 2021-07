Jęczmień do koszenia, więc żniwa właśnie ruszają i kombajny wjeżdżają na pole. Sprawdziliśmy, czy serwisy producentów maszyn są gotowe na pogotowie żniwne.





Przygotowanie sprzętu przed żniwami na pewno w większości przypadków mamy już za sobą. Pogoda na razie dopisuje i zatankowane pod korek kombajny powoli ruszają w pola. Przez najbliższe tygodnie będzie, i to dosłownie, gorąco na polach, bo maszyny pracować będą nieraz przez całą dobę.

Intensywna praca kombajnów często w granicznie wysokich temperaturach może skutkować awariami i to mimo najlepszego przedżniwnego przeglądu maszyny. Czasem jest to drobnostka, jak pasek czy łożysko, którą można we własnym zakresie szybko usunąć. Czasem jednak nieodzowna jest pomoc wykwalifikowanego serwisu producenta.

Serwisy dealerów deklarują przygotowanie do akcji żniwnej. fot. Farmer

Pogotowie żniwne - czy serwisy są gotowe na żniwa?

Z tym pytaniem zwróciliśmy się do kilku serwisów świadczących usługi dla rolnictwa znajdujących przy punktach dealerskich czołowych producentów kombajnów. Wygląda na to, że nie jest źle i serwisy są przygotowane na pogotowie żniwne.

Case IH - Agro Rami, Kościelna Wieś

Jak nas poinformował szef serwisu Jacek Mądry, w okresie żniwnym dyżur pod telefonem trwa siedem dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Przed akcją żniwną zostały zwiększone zapasy magazynowe najważniejszych części zamiennych, które dostępne są na miejscu. W gotowości serwisu jest także siedem zespołów wyjazdowych, które w razie potrzeby dojeżdżają do maszyny.

Claas - AgroAs, Grodków

- Serwisy firmy AgroAs, dealera Claasa, są przygotowane do akcji żniwnej - mówi nam Jakub Maćkowiak, kierownik serwisu AgroAs..

- Mamy 12 zespołów wyjazdowych, a nasze magazyny są zatowarowane i przygotowane do akcji. W razie potrzeby korzystamy z magazynu głównego Claas Polska i magazynów niemieckich. Jesteśmy do dyspozycji od rana do późnych godzin wieczornych - dodaje.

New Holland - Agrohandel, Legnica

Paweł Baranowski szef serwisu Agrohandel w Marcinowicach podkreśla, że ewentualną awarię można zgłosić zarówno telefonicznie pod specjalnymi alarmowymi numerami telefonów serwisu New Holland, jak i online.

- Jesteśmy gotowi służyć pomocą dzięki flocie dziewięciu jednostek wyjazdowych. Zadbaliśmy także o zatowarowanie naszych punktów serwisowych.

Przygotowanie przed sezonem kombajnu pozwala na bezproblemową pracę w czasie żniw. fot. Farmer



Deutz-Fahr - Agromarket Jaryszki

- Jesteśmy wspólnie z Deutz-Fahrem przygotowani na akcję żniwną i możemy w każdej chwili wysłać 15 zespołów serwisowych w teren - mówi nam Jan Skrzypczak, dyrektor zarządzający firmy Agromarket Jaryszki. Dodaje, że dyżur trwa siedem dni w tygodniu od godz. 10.00 do 23.00, a magazyn części zamiennych posiada wystarczające zapasy części i podzespołów.

Massey Ferguson - Agropol Jarych, Baranów

Jacek Wróbel, kierownik serwisu firmy Agropol Jarych, autoryzowanego dealera Massey Ferguson, mówi nam, że w czasie akcji żniwnej serwis pełni dyżur od godz. 7.00 do 22.00. W tych godzinach czynny jest także magazyn części zamiennych, który firma zatowarowała na czas żniw.

- Naszych 17 mechaników i 7 zespołów wyjazdowych jest gotowych na akcję żniwną - dodaje kierownik serwisu.

John Deere - Agro-Efekt, Syców

- W naszych sześciu oddziałach w gotowości czeka 46 wyjazdowych jednostek serwisowych pełniących dyżur od godz. 8.00 do 20.00 przez siedem dni w tygodniu - mówi Mirosław Krawiec, dyrektor działu serwisu Agro-Efekt, dealera firmy John Deere.

Dodaje, że już wcześniej przygotowując kombajny do sezonu, magazyny firmy zostały zaopatrzone w części eksploatacyjne niezbędne w czasie akcji żniwnej.

Wszystkie autoryzowane serwisy producentów maszyn, z którymi rozmawialiśmy, deklarują dobre przygotowanie do pogotowia żniwnego oraz gruntowne zaopatrzenie w części eksploatacyjne. Co istotne, zwiększa się także ilość mobilnych jednostek serwisowych, których zadaniem jest szybkie zdiagnozowanie usterki i jej szybka naprawa. Trzeba wspomnieć, że producenci i serwisy już od wiosny prowadzili intensywne szkolenia dla pracowników i operatorów kombajnów. Mamy nadzieję, że serwisy w czasie tych żniw nie będą zapracowane, a ilość nieprzewidzianych awarii będzie niewielka.