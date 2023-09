Pokazy, które tradycyjnie towarzyszą wystawie w Bednarach były okazją do porównania sprzętu rolnictwa 4.0 oraz przyszłych trendów, które w rolnictwie będą panowały: robotów, dronów i maszyn autonomicznych, które już są dostępne na rynku. Nie mogło zabraknąć precyzyjnych opryskiwaczy i rozsiewaczy nawozów.

Tegoroczne pokazy na poletkach w Bednarach, które przebiegło pod hasłem rolnictwa precyzyjnego, było okazją do przekonania się , co na polskim rynku udostępniają producenci i porównania sposobów na redukcję oprysków oraz mechanicznego odchwaszczania.

Duże opryskiwacze wykonywały przejazdy na specjalnie przygotowanym terenie, który eksponował pozycjonowanie belki na nierównym terenie.

Na poletku została również przygotowana uprawa do oprysku punktowego. Opryskiwacz wykonywał przejazd i na podstawie wcześniej przygotowanej mapy maszyna włączała i wyłączała sekcje.

Opryskiwacze zaczepiane

Przedstawicielem maszyn zaczepianych był m. in. opryskiwacz Krukowiak Goliat - bardzo precyzyjny, nowoczesny, w pełni wykorzystujący możliwości GPS. Polska maszyna została wyposażona w system pneumatycznego rozłączania głowic. W odróżnieniu od tradycyjnego rozwiązania wykorzystującego elektrozawory i podział belki na sekcje kilkumetrowe, rozłączanie głowic oferuje rozłączanie oprysku co 50cm niezależnie od wielkości belki.

Prezentowany opryskiwacz został wyposażony w BoomLevel System Plus. Na belce opryskiwacza zostały zamontowane 3 czujniki odczytujące na jakiej wysokości znajduje się belka i w razie potrzeby komputer koryguje jej wysokość, ale również pochylenia każdego ramienia z osobna.

Na poletkach w Bednarach mogliśmy również zobaczyć wydajny, samojedny opryskiwacz Dammann 2800h. Maszyna może mieć pojemność zbiornika nawet do 12 tys. l. Producent zastosował w tych maszynach zmienny rozstaw kół i wysokość - system dostosowuje się do uprawy, bez konieczności wysiadania z maszyny.

Pelikan Max, z którym pojawiła się firma Bury - Maszyny Rolnicze, to seria największych opryskiwaczy polowych produkowanych przez polską firmę. Prezentowana 6000 llitrowa maszyna ma belkę z samopoziomowaniem wraz z blokadą i hydraulicznym dopasowaniem do skłonów, pneumatyczną amortyzację belki opryskowej, nowoczesny komputer oraz System Air Control.

W opryskiwaczach Pelikan Max montowane są pompy Annovi Reverberi Twin Top - dwie pompy połączone razem, z których jedna obsługuje układ opryskowy, gdzie zazwyczaj są niskie ciśnienia, druga używana jest do systemu mieszadeł hydraulicznych i rozwadniacza, gdzie przydatne są dużo wyższe ciśnienia.

W pokazach brała udział również Unia, która zaprezentowała opryskiwacz Egret, który na rynku pojawił się w 2022 r. Znajdziemy w nim system nawigacyjny Matrix z funkcją automatycznej kontroli sekcji oraz prowadzenia równoległego. Podstawowym sterownikiem opryskiwacza jest znany z innych modeli Unii - komputer Spray.

Mogliśmy również porównać opryskiwacz Hardi Navigator z pojemnością 6000. Maszyna także ma sporo rozwiązań rolnictwa inteligentnego – system, który automatycznie oblicza dane i prostuje dyszel, zdalne zarządzanie urządzeniem przez dział serwisu oraz 5 czujników, które zapewniają dynamikę oprysku, zaś otwieranie i zamykanie dysz może być kontrolowane od 30 do 100 proc.

Oprysk punktowy

W pokazach oprysku punktowego brał udział John Deere R975i z 7500-litrowym zbiornikiem. Z najważniejszych elementów maszyny warto wymienić dwie pompy wirnikowe, szybkie napełnianie, układ opryskowy PowrSpray i 98 proc. precyzją aplikacji. W opryskiwaczu wybór odpowiedniej dyszy w zależności od prędkości aplikacji dokonuje się przy pomocy TwinSelect - ta funkcja indywidualnego sterowania dyszami umożliwia skuteczną, ukierunkowaną aplikację.

W opryskiwaczu zastosowano poziomowanie belki oraz na nierównym terenie oraz nad uprawami oraz systemy zminimalizowanego znoszenia. W tym opryskiwaczu rozstaw belki jest co 30 cm. W systemie JDLink można przechowywać receptury, dawki i informację o tym, kto pracował z opryskiwaczem.

Samojezdny Agrifac Condor

Holenderski producent, który zajmuje się tylko i wyłącznie produkcją opryskiwaczy samojezdnych, pokazał w pracy 5 generację maszyny serii Condor. Pierwsze urządzenie o tej nazwie zadebiutowało 40 lat temu, teraz pojazd wyposażono w najnowsze rozwiązania cyfrowe.

Condor także wykonywał oprysk punktowy. Prezentowany egzemplarz to maszyna o pojemności zbiornika 5000 l wyposażona w belkę J-boom o szerokości 36 m. Maszyna naszpikowana jest wieloma systemami dających wydajność, precyzję i trwałość i stabilność podczas pracy.

Dodatkowo maszyna ma rozwiązania, które powodują mniejsze znoszenie, brak konieczności zmiany dyszy, czy takie, które pilnują wysokości od uprawy, aby zawsze był taki sam.

W opryskiwaczu są 144 dysze rozstawione co 25 cm. Każda z nich działa jak osobna sekcja, wykonując oprysk pulsacyjnie i selektywnie.

Pokaz rozsiewaczy

Unia zaprezentowała również rozsiewacz do różnego rodzaju nawozów, jak i wapna, które było wysiewane podczas pokazów.

Model RCW 100 PLUS H ma skrzynię nawozową o maksymalnej ładowności aż 13 ton, a w standardzie ma adapter tarczowy, umożliwiający wysiew granulatu na szerokość aż 36 m oraz wapna na szerokość do 16 m.

Składana hydraulicznie plandeka skrzyni, zasuwki hydrauliczne umożliwiające pracę wyłącznie lewą, lub prawą stroną, czyli połową szerokości roboczej, czy też sterowany hydraulicznie ogranicznik do wysiewu skrajnego, który umożliwia równomierny i dokładny wysiew nawozów granulowanych od miedz i granic pól.

Prezentowany model został doposażony w system sterujący Isobus wraz z oprogramowaniem VRC, które umożliwia zmienne dawkowanie nawozów w oparciu o wykonane wcześniej mapy aplikacyjne. Rozsiewacz RCW 100 PLUS H możemy również doposażyć w system, który pozwala na precyzyjną aplikację nawozów pylistych, przy pomocy specjalnej belki o szerokości 9 m.

Rozsiewacz w kolorze Mazdy

Drugi pokaz należał do firmy Pomot. Jest to rozsiewacz z systemem GPS oraz hydraulicznym napędem podojonego łańcucha. Producent wyposażył go w komputer TeeJet IC38 Isobus, który pozwala m. in. na zmienne dawkowanie w oparciu o mapę zasobności pola, wytyczanie ścieżek technologicznych, automatyczne sterowanie prędkością talerzy i przenośników łańcuchowych, które pozwalają na automatyczną regulację dawki nawozu i szerokości rozsiewania do 40 metrów (osobno dla prawej i lewej strony) z kabiny ciągnika.

Moduł IC38 obsługuje cztery sekcje, co pozwala na zwiększenie precyzji rozsiewu oraz unikanie przenawożenia zwłaszcza na uwrociach. Indywidualna regulacja prędkości talerzy rozsiewających oraz przenośników łańcuchowych powoduje, że praca jednej strony rozsiewacza jest niezależna od drugiej a przez to dokładniejsza.

Co ciekawe produkt na wjeździe na targi był reklamowany jako rozsiewacz w kolorze Mazdy. Ciekawy pomysł na reklamę.