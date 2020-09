Pokazy polowe Agros Wrońscy w Stojanowie [GALERIA]

Obecny rok z wiadomych względów nie obfituje w zbyt wiele wydarzeń w branży rolniczej. Z tym większym zainteresowaniem uczestniczyliśmy w pokazie polowym jaki wspólnie zorganizowały firmy Agros Wrońscy i PHU Kubiccy w Stojanowie w powiecie sieradzkim.

Wydarzenie, które miało miejsce 2 września br. w Stojanowie zgromadziło całkiem liczne grono rolników zainteresowanych zarówno maszynami jak i środkami do produkcji.

Największą uwagę przykuwały z pewnością maszyny ze stajni New Holland czyli ciągniki T5, T6 oraz T7 wraz z maszynami towarzyszącymi. W pracy zaprezentowano m.in. agregat New Holland STC oraz pług New Holland PX51080.

Zwolennicy technologii bezorkowych mieli z kolei okazję bliżej przyjrzeć się budowie agregatu Vaderstad Top Down 3000, którego możliwości omówili przedstawiciele z firmy Vaderstad Polska.

Z racji, że pokazy skupiały się głównie na technologii zbioru kukurydzy na kiszonkę, nie mogło zbraknąć pokazu zbioru. W prezentacji uczestniczyła sieczkarnia polowa New Holland należąca do gospodarstwa państwa Woźniaków, na polach których odbywał się pokaz. Ponadto do odwozu skoszonej masy zaprzęgnięto przyczepy Strautmann Giga Vitesse.

Zgromadzeni goście mieli również okazję zapoznać się z odmianami kukurydzy z palety m.in. firmy Maisadour , wynikami zbiorów oraz zabiegami herbicydowymi jakie przeprowadzono na pokazowej plantacji.