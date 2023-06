O nowej maszynie Sipmy już wspominaliśmy. Na Zielonym Agro Show mieliśmy okazję zobaczyć ją po raz pierwszy w akcji. Prasa zmiennokomorowa Sipma PZ 2780 Supra przeznaczona jest do zbioru słomy, siana oraz zielonki na sianokiszonkę. Maszyna wyróżnia się zmienną komorą zwijania opartą na pięciu bezszwowych pasach, bezkrzywkowym podbieraczem o szerokości 2,2 m wyposażonym w rolkę dogniatającą oraz pneumatyczne koła oraz wysokowydajny zespół podająco-rozdrabniający z systemem uchylnej podłogi, wyposażony w 15 noży.

Drugą maszyną, na którą zwróciliśmy uwagę była prasa Matel-Fach Z514, która wprawdzie nie jest specjalną nowością na rynku, ale jej polskie pochodzenie jest dla wszystkich miłośników mechanizacji ważną cechą.

Maszyna swoją premierę miała w 2018 r. i od tego momentu jest w ciągłej sprzedaży. Jest to pierwsza zmiennokomorowa prasa producenta z Sokółki i choć jest mniej popularna od tańszych pras walcowych i łańcuchowych, to klienci którzy ją kupili raczej na nią nie narzekają.

Według wytwórcy model Z514 to niezawodna, nowoczesna i wydajna maszyna, niezastąpiona w formowaniu bel o rozmiarach 0,9-1,6 m. Sprzęt wyposażono w pasowy zespół zwijający oraz komorę pasową z czterema bezszwowymi pasami oraz rotor. Szeroki podbieracz z 10 ustawieniami pozwala na dokładne dopasowanie maszyny do różnych potrzeb użytkownika.

– Do tej pory w naszej ofercie były prasy stałokomorowe. Teraz wzbogacamy portfolio o stworzoną od podstaw pasową prasę ze zmienną komorą prasowania. Prasę wyposażyliśmy w rotor tnący z 13 nożami. Jest to zupełnie nowa konstrukcja. Prasa dysponuje bardzo dużą wydajnością, jest w stanie stworzyć od 40 do 50 bel na godzinę. Cel jaki przyświecał nam podczas projektowania tej maszyny to osiągnięcie najwyższych wydajności. – powiedział przedstawiciel firmy Metal-Fach podczas premiery maszyny na targach Agritechnica w 2019 r.