Pokosówki na targach Agrotech 2022

Kosiarki pokosowe wracają, ale wciąż nieśmiało. Na tegorocznych targach Agrotech jedyną firmą oferującą popularne niegdyś pokosówki było przedsiębiorstwo Lupus z Ciechanowa.

Na stoisku mazowieckiej firmy można było znaleźć wiele maszyn, nie tylko kosiarki pokosowe i podbieracz do pokosów.

Duże zainteresowanie wzbudziła także brona 7 polowa z wałem strunowym produkcji firmy Lupus. Maszyna zawieszana, zębowa, jedna z najcięższych na rynku, ważąca do 2200 kg w wersji wystawionej na targach zrobiła na rolnikach spore wrażenie.

Brona Lupusa, fot. Lupus

Sprzęt przeznaczony jest do wyrównywania powierzchni po orce, przykrywania nasion, rozbijania i kruszenia brył, niszczenia wschodzących chwastów, rozłogów perzu i innych prac polowych, idealnie wpisujące się zatem w aktualną porę roku.

Rozkładanie brony następuje poprzez jeden siłownik hydrauliczny, który został wyposażony w zawór do regulacji ciśnienia, dzięki czemu rozkładanie i zamykanie bron odbywa się bardzo płynnie i precyzyjnie.

Kupuj nowe maszyny na preferencyjnych warunkach

Wały daszkowe i nożowe

Oprócz brony zaprezentowano całą gamę wałów na przedni TUZ, m. in.: nożowy z włóką oraz daszkowy z włóką.

- Jako jedna z nielicznych firm na rynku mamy w ofercie ramę uniwersalną, dzięki której możemy zamienić urządzenie z nożowego na daszkowy. Oprócz tego jako jedni z nielicznych mamy w ciągłej sprzedaży kosiarki pokosowe. I to własnej produkcji – powiedział nam Kamil Wilk z działu handlowego firmy Lupus.

Pokosówki wyjeżdżają w pole

Do żniw jeszcze daleko, ale o sprzęt warto zadbać już teraz. Dla większości rolników dwuetapowe zbieranie pokosu to dawno zapomniana przeszłość, ale takie rośliny jak facelia, gryka, różnego rodzaju trawy, lucerna czy koniczyna nadal wymagają pozostawienia pokosu i dokończenia pracy po wyschnięciu upraw. Poza tym przy uprawie ekologicznej znów należy wracać do dawnych technologii, w tym właśnie do dwuetapowego zbioru.

Kiedyś na polach pracowały samobieżne kosiarki pokosowe marki Fortschritt. Niestety tak samo jak nie ma kraju, który je produkował, tak nie ma nowych pokosówek samobieżnych na rynku. W swoich krajach tego rodzaju maszyny produkują m. in. Case IH, John Deere, MacDon, Gomselmash czy Rostselmash, ale trudno je szukać w ofercie polskich importerów.

Zostają zatem kosiarki zawieszane lub ciągane. Taki sprzęt jako jedna z nielicznych w kraju (jak niejedyna) oferuje właśnie firma Lupus.

Pokosówka od Lupusa

Na targach zaprezentowano kosiarkę zawieszaną na TUZ-ie produkowaną na miejscu na białoruskiej licencji. Jedynym ograniczeniem urządzenia jest moc i wielkość ciągnika, który ją używa. Przy hederze o szerokości 7 m warto, aby traktor miał przynajmniej 5 t masy własnej i moc około 200 KM lub wyższą.

Do napędu maszyny potrzebny będzie WOM i trzy pary wyjść hydraulicznych. Dla wygody rolników można dokupić specjalne kosy rozszerzające sprzęt, jeśli jest taka potrzeba i możliwość.

Przed ciągnikiem stoi pokosówka Lupusa, fot. Lupus

Jako uzupełnienie oferty na stoisku Lupusa pokazano jeszcze podbieracz pokosu - tym razem już nie własnej produkcji, ale również znajdujący się w ciągłej sprzedaży.

Maszyny są dostępne

- Wszystkie urządzenia zaprezentowane na stoisku Lupusa są dostępne w czasie od jednego do czterech tygodni, w zależności od konkretnej maszyny i jej wyposażenia. Przerw w dostawach nie przewidujemy, a ceny trzeba uzgadniać indywidualnie – zapewnił Kamil Wilk z firmy Lupus.

Jeśli ktoś wciąż używa maszyn marki Fortschritt prosimy o kontakt - chętnie opiszemy na łamach Farmera pracę wykonywaną za pomocą wiekowego, a wciąż dobrego sprzętu.