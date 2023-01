Nowy rok zaczął się od wiosennej pogody oraz... niezmienionych cen paliw, mimo że Vat wzrósł z 8 proc. na 23 proc. Czy to oznacza, że przez ostatnie miesiące marża producentów paliwa była niezwykle wysoka?

Ostatniego dnia roku 2022 Orlen obniżył ceny paliw i w ten cudowny sposób klienci nie odczuli zmiany stawki podatku Vat z 8 proc. na 23 proc. Tzw. tarcza antyinflacyjna, czyli zmniejszony na czas zwiększonej inflacji Vat okazał się fikcją i okazją do większego zarobku dla m. in Orlenu.

Oburzeni tym faktem są nie tylko politycy opozycji, ale także przedsiębiorcy, rolnicy i zwykli obywatele. Jedni zastanawiają się czy skoro podwyżka podatku nie spowodowała zwiększenia ceny na stacjach to czy paliwo nie mogło być tańsze dużo wcześniej? Inni idą o krok dalej i zgładzają sprawę do UOKiK, NiK i prokuratury.

AgroUnia zamierza oddać sprawę cudu na stacjach do UOKiK, NiK i prokuratury. Podobne zamiary ma także Konfederacja, Lewica oraz inne podmioty, m. in. MPK Wrocław.

- Dziś Daniel Obajtek pokazał ile My wszyscy traciliśmy przez jego oszustwo. Opuszczenie ceny netto paliwa o prawie 1zł w ciągu dnia pokazuje ile nas zarabiali. Okazuje się, że PKN Orlen zarabiał około 1,5zł na 1 litrze paliwa przez kilka miesięcy! Nadal pytacie skąd inflacja? - komentował zmianę ceny ostatniego dnia roku lider AgroUnii Michał Kołodziejczak.

Politycy Lewicy zwracają uwagę, że posłowie Partii Razem już w maju 2022 r. dokonali dokonali kontroli poselskiej w Orlenie, by wyjaśnić dlaczego ceny benzyny na stacjach rosną szybciej niż ceny ropy. Przyczyna była prosta: chciwość.

- Orlen odnotował rekordowe zyski kosztem chudnących portfeli Polek i Polaków. Noworoczna „cudowna” obniżka cen pokazuje, że mieliśmy rację! Przez wszystkie te miesiące, za przyzwoleniem rządu, Orlen cenami paliwa podkręcał inflację i obciążał budżety domowe polskich rodzin - podsumowano na profilu Partii Razem.

Sprawę skomentował także Rolnik NIEprofesjonalny, który jeszcze w grudniu sprawdził ceny hurtowe na Orlenie.

- Mam dla Was dobre wieści! Na koniec roku dzieją się takie cuda... Paliwo (ON) w jeden dzień w hurcie potaniało o 0.85zł! Wróciło do poziomu z początku marca 😉 A już jutro wraca na paliwo 23% VATu. Przy cenie netto 6.05 cena brutto przy jutrzejszej stawce 23% VAT wyniesie 7,44zł... Przy dzisiejszej stawce 8% VAT i cenie netto 6.90, cena brutto wyniesie 7.45zł...

W skrócie - jak Państwo doi ludzi w białych rękawiczkach - można przeczytać na profilu Rolnika NIEprofesjonalnego.

Memy podążają za absurdem

Oczywiście w związku z takim obrotem sprawy w mediach społecznościowych pojawiły się już memy i żarty z Orlenu i Daniela Obajtka.

Co mówią w Orlenie?

Główny ekonomista PKN Orlen Adam B. Czyżewski w wypowiedzi dla PAP podkreślał, że "poziom cen detalicznych paliw musi odzwierciedlać ich podaż"

- Zarzuca się nam, że skoro obniżyliśmy cenę 30 grudnia, to mogliśmy to zrobić wcześniej. Nie mogliśmy, bo sytuacja na rynku jest taka, że doprowadzilibyśmy do kolejek na stacjach. A teraz cena detaliczna nie spadła, ponieważ nadal nie ma miejsca na jej spadek ze względu na ograniczoną podaż - wyjaśnił w wypowiedzi dla PAP Adam B. Czyżewski.

Okazuję się, że obniżka ceny nie nastąpiła wcześniej dla dobra konsumentow:

- Gdyby ceny były za niskie, musielibyśmy reglamentować paliwa. Na całym świecie podaż jest ograniczona, paliw po prostu brakuje i dopiero jak w drugiej połowie roku ruszą nowe rafinerie, sytuacja się poprawi i paliw będzie więcej - dodał ekonomista Orlenu

Jednak tłumaczenia Orlenu i jego przedstawicieli nie przekonują ludzi, a w mediach pojawia się coraz więcej wypowiedzi krytykujących działania Orlenu.