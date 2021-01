Połączenie Yokohamy z ATG

Firma Yokohama Rubber Co., Ltd. ogłosiła niedawno, że skonsoliduje swoje przedsiębiorstwa produkcji opon do jazdy poza drogami publicznymi (w tym rolniczymi) pod jedną nazwą - Yokohama Off-Highway Tires (YOHT).

Nowa marka skupia w sobie zarówno opony do zastosowań pozadrogowych (OTR) Yokohama oraz Alliance Tire Group (ATG) z takimi znanymi markami jak chociażby Alliance, Galaxy i Primex, które Yokohama zakupiła cztery lata temu.

Idzie nowe

Wraz ze zmianami organizacyjnymi Yokohama Off-Highway Tires zaprezentowała nowy wizerunek korporacyjny oraz nowe logo, które zdaniem przedstawicieli firmy nawiązuje do ponad 100-letniego doświadczenia marki. W wyniku tych zmian obecny znak towarowy ATG przestanie istnieć od 1 stycznia 2021 roku na całym świecie.

- Połączenie OHT deklarowane już wcześniej będzie silnie wspierane przez nowy globalny wizerunek YOHT. Spowoduje to ściślejszą integrację wartości marki i wiedzy technologicznej Yokohamy z mocnymi stronami firm zgrupowanych w ATG: silna sieć sprzedaży, zróżnicowana oferta produktów i konkurencyjne koszty. Zmiana wizerunku marki odzwierciedla naszą pełną sukcesów przeszłość i gotowość przyjmowania nowych wartości. Cieszymy się, że możemy zaprezentować tę tożsamość korporacyjną naszym interesariuszom na całym świecie – wyjaśnił dyrektor Nitin Mantri.

YOHT będzie mieć zasięg globalny z zespołem kierowniczym znajdującym się w Tokio, Bostonie, Amsterdamie oraz Bombaju. Nowy ujednolicony globalny podmiot będzie obejmować pełną ofertę opon OHT (w tym Alliance, Galaxy, Primex) od małych opon do wózków widłowych po duże opony ROTR (radialne opony pozadrogowe), aby spełnić szerokie wymagania klientów w branży budowlanej i przemysłowej, a także w rolnictwie i leśnictwie.

YOHT będzie wspierane przez globalną sieć produkcyjną opon terenowych Yokohama Group obejmującą osiem zakładów produkcyjnych w czterech krajach oraz trzy centra badawczo-rozwojowe w Japonii, Indiach i Stanach Zjednoczonych.