Polagra Premiery 2020 - medale Grupy MTP przyznane

- Zachęcamy rolników, by inwestowali w swoje gospodarstwa i rozwijali je, ale by robili to rozważnie – mówił podczas otwarcia targów Polagra Premiery 2020 Ryszard Kamiński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa. Skupiające prawie 300 wystawców targi trwają od 17 do 19 stycznia w Poznaniu.

O trzech filarach targów Polagra Premiery mówił prezes zarządu Grupy MTP Przemysław Trawa.

- Pierwszy to premiery – na targach mamy 150 nowych produktów; drugim jest promocja polskich eksporterów, a trzecim – wiedza – zaznaczył Trawa.

W pawilonach oglądać można nowoczesne maszyny i urządzenia rolnicze, wykorzystywane m.in. do uprawy gleby, nawożenia, sadzenia, ochrony i pielęgnacji roślin czy zbierania plonów. Wystawiają się producenci nasion, nawozów, środków ochrony roślin, a także sprzętu zootechnicznego. W trakcie tragów odbywa się też wiele szkoleń i prelekcji.

- Tylko w Poznaniu, stolicy regionu, w którym rolnictwo jest tak mocne, mogą odbywać się jedne z większych w Europie targów – mówiła podczas inauguracji targów Katarzyna Kierzek-Koperska, zastępca prezydenta Poznania.

Tradycją poznańskich targów jest przyznawanie Złotego Medalu Grupy MTP nowoczesnym, innowacyjnym i wytworzonym w oparciu o najwyższej klasy technologie produktom. Po ogłoszeniu decyzji sądu konkursowego, która następuje jeszcze przed targami, rozpoczyna się otwarte głosowanie, w wyniku którego wyłania się produkt nagrodzony Złotym Medalem Wybór Konsumentów.

W tym roku pojawiły się dwie nowe kategorie – Grand Prix Grupy MTP, przyznawane najbardziej innowacyjnemu w skali światowej produktu, oraz Eco Prize dla produktu najbardziej ekologicznego. Sąd konkursowy przyznaje je produktom, które otrzymały Złoty Medal.

Sąd konkursowy stanowią zawsze eksperci w danej dziedzinie. Przewodniczącym jury oceniającego produkty zgłoszone na Polagrę-Premiery był prof. Grzegorz Skrzypczak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Złotymi Medalami Grupy MTP wyróżniono 37 produktów w dwóch kategoriach.

– Maszyny, urządzenia, aplikacje i produkty dla rolnictwa oraz rośliny uprawne. Za najbardziej innowacyjny sąd konkursowy uznał maszynę do zbierania kamieni Husarya SCS-100. Docenili ją także klienci, przyznając jej najwięcej głosów w konkursie Złoty Medal Wybór Konsumentów (kategoria Maszyny).

Konsumenci nagrodzili też kukurydzę Kurant, produkowaną przez Hodowlę Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR. Roślina ta, dzięki unikalnej kompozycji genetycznej, daje bardzo wysokie plony suchej masy i dobrze znosi zimno oraz niedobory wody. Można ją uprawiać na wszystkich glebach.

Eko Prize Grupy MTP, nagrodę za najbardziej ekologiczne rozwiązanie, odebrał producent urządzenia Matrix 430VF – firma TeeJet Poland sp. z o.o. Nagrodzony produkt to nawigacja ułatwiająca przeprowadzanie oprysków w sadach czy winnicach. Urządzenie kontroluje tor jazdy i liczy rzędy.

Złote medale Polagra Premiery 2020