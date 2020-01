Polagra Premiery: Ceny maszyn mocno w górę

Nie mamy dobrych wieści dla tych, którzy zaplanowali zakup maszyn w tym roku. Nowy rok przyniósł nowe ceny i jak łatwo się domyślić, będą to podwyżki.

O ceny maszyn rolniczych rozmawialiśmy z producentami i dystrybutorami podczas trwających w ten weekend (17-19 stycznia) targów Polagra Premiery.

Niektórzy producenci czy dystrybutorzy wprowadzili aktualizacje w cennikach wraz z 1 stycznia, inni zrobili korektę już ostatnich miesiącach 2019 r., jeszcze inni wprowadzą je w lutym – wiele zależy od okresów obrachunkowych firm, a te są różne zwłaszcza w przypadku zachodnich producentów. Jednak wszystko kumuluje się zazwyczaj wokół przełomu roku.

Jakich podwyżek należy się spodziewać? Można rzec, że „standardem” rok do roku są wzrosty rzędu 2-3 proc. I tego można się spodziewać teraz – głównie w przypadku maszyn zagranicznych. Niestety, jeśli chodzi o sprzęt krajowy, producenci mówią o co najmniej 4-6 proc., co niektórzy nawet o 8 proc., wyjątkiem są firmy, które na razie wstrzymały się ze zmianą cenników.

Wpływ na rosnące ceny mają przede wszystkim wprowadzane podwyżki dóbr dotykające zarówno producentów jak i konsumentów, a więc energii, wody, śmieci, paliw, a także wzrost płac minimalnych. Pocieszającym może być fakt, że nie powinno być większych wzrostów cen na maszyny samojezdne takie jak ciągniki czy kombajny, tak jak to było w poprzednich latach podczas wprowadzania kolejnych norm spalin, kiedy rosły one nawet o 5-10 proc.

Jedyna nadzieja w tym, że wyższe ceny maszyn i środków do produkcji rolnej będą skorelowane z cenami w skupach, co jest jednak mało prawdopodobne, bo jesteśmy na rynku globalnym, a podwyżki kosztów produkcji są głównie nasze, krajowe…

Spore nadzieje pokładane są w dotacjach unijnych za zakup sprzętu – handlowcy przyznają, że od jesieni ARiMR przyspieszyła z podpisywaniem umów w ramach „Modernizacji” i obecnie realizowanych jest więcej zakupów.

Choć targi w tym roku nie imponują wielkością i ilością wystawców, zainteresowanie sprzętem wśród zwiedzających jest duże, a rozmowy niejednokrotnie przeradzają się we wstępne umowy.