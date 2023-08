Od 22 września Bednary przez 3 dni będą gościć użytkowników i pasjonatów maszyn rolniczych z całej Polski. Jak zwykle jest to doskonały moment na prezentację nowości. Z czym pojawi się jeden z największych polskich producentów, firma Mandam?

W tym roku firma z Gliwic zaprezentuje swój debiut w pielęgnacji kukurydzy, a także imponującą modyfikację brony talerzowej GAL oraz nową odsłonę Wału cambridge MCB.

Inaczej niż zwykle, w tym roku stoisko Mandamu będzie można odwiedzić na głównej alei targowej – przy pasie startowym. Będzie ono połączone z firmą Korbanek.

Pielnik do kukurydzy Mandam

W przyszłym, 2024 r., Mandam rozpocznie produkcję pielników. Pierwszym z nich będzie Cornman – przystosowany do mechanicznego usuwania chwastów na polach kukurydzy.

Producent uważa, że technologia ma ogromne zalety u uprawach - dzięki mechanicznemu usuwaniu chwastów korzenie roślin mają lepszy dostęp do powietrza i wody. To wszystko poprzez usuwanie zaskorupienia gleby i eliminowanie chwastów w uprawach międzyrzędowych.

Cornman pod względem konstrukcji to solidna rama, na której zawieszone są sekcje robocze. Zastosowanie sprężyn naciągowych poszczególnych zespołów zwiększa ich nacisk na glebę i pozwala na skuteczniejszą pracę. W celu zminimalizowania uszkodzenia roślin można zastosować regulację między rzędami od 45 do 80 cm.

Pielnik ma 65 cm prześwitu pod ramą, co zapewnia odpowiednią przepustowość na polach kukurydzy. Rozstaw między rzędami jest łatwy w regulowaniu poprzez przesuwanie elementów na ramie.

W ofercie pielnika znajdzie się kilka typów sekcji roboczych, które można wymieniać w zależności od fazy wzrostu kukurydzy. Rośliny są dodatkowo chronione poprzez talerze osłaniające.

Opcjonalnie maszyna może być wyposażona w gumowe koła stabilizujące, które dodatkowo pomagają w utrzymaniu kultywatora w rzędach oraz utrzymują prawidłową głębokość spulchniania gleby.

Prezentowana na Agro Show wersja Cornman 5-sekcyjna jest przeznaczona do wczesnowiosennego spulchniania gleby. fot. Mandam

GAL XL - brona talerzowa dla wymagających

GAL XL o dużej szerokości 7,5 m został zmodyfikowana z myślą o dużych polach, pozwalając na szybkie pokrycie dużej powierzchni ziemi w krótkim czasie. Dwa koła jezdne o średnicy 62 cm zapewniają stabilność i łatwość prowadzenia maszyny nawet na nierównym terenie.

Odległość pomiędzy belkami talerzy wynosząca 100 cm jest optymalnym rozstawem, który umożliwia równomierne obciążenie talerzy i zapewnia równomierne przetwarzanie gleby na całej szerokości maszyny.

Wbudowana hydrauliczna regulacja głębokości pracy wałów HRGP w standardzie jest umożliwia dostosowanie głębokości orki do różnych warunków glebowych. To pozwala na bardziej precyzyjne i efektywne oranie pola.

Talerze o średnicy 56 cm są głównym elementem roboczym brony talerzowej. Dzięki nim ziemia jest dokładnie rozdrobniona, co sprzyja lepszemu nawilżeniu i przyspiesza rozkładanie się resztek roślinnych. Skutkuje to lepszym przygotowaniem pola do siewu, co z kolei wpływa pozytywnie na wydajność uprawy.

Główną cechą GAL XL jest składana na trzy części rama, co ułatwia jej transport i przechowywanie. Maszyna może być łatwo rozłożona na mniejsze elementy, co ułatwia przemieszczenie jej między polami i zapewnia oszczędność miejsca w czasie przechowywania po zakończeniu sezonu uprawowego.

Również jej wały doprawiające złożone są z trzech części i obsługiwane przez osobne siłowniki nie zintegrowane z systemem hydraulicznym skrzydeł roboczych.

Maszyna ta będzie oferowana w szerokościach roboczych od 4 do 7,5 m.

MCB SWING – wał cambridge w nowej odsłonie

Dzięki zastosowanym przegubom w środkowej części skrzydeł bocznych, wał lepiej układa się na polu, dopasowując się do jego kształtu. Wały typu MCB Swing będą oferowane w szerokościach od 4,5 do 8,0 m. Standardowo wyposażone są w koła żeliwne o średnicy 525 mm. Szerokość transportowa maszyn nie przekracza 3 m.

Akcesoria Mandam warte uwagi

Wraz z nowymi maszynami, producent ulepsza akcesoria. Jednym z nich są talerze RZ z nowym krojem do bron talerzowych GAL i TAL. Charakteryzuje się długą i bardzo ostrą krawędzią tnącą, promieniowym żebrowaniem i zmienną twardością.

Talerz RZ Wykonany z gatunkowej blachy borowej o grubości 5mm jest dostępny w średnicach 560mm i 610mm. fot. Mandam

Cechy te zapewniają bardzo efektywne cięcie resztek pożniwnych, wydajna pracę zarówno na małych jak i większych głębokościach (3-15 cm), oraz większą niż standardowy, trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Na stoisku będzie również można zobaczyć segmentowe łożyskowania talerzy. Jest to nowe, opcjonalne rozwiązanie mocowania piast bezobsługowych do wszystkich bron talerzowych Mandam GAL.

Piasta segmentowa LIPKA to rozwiązanie, które ma być łatwe w wymianie i tańsze – zarówno w zakupie jak i serwisowaniu. fot. Mandam

W reakcji na liczne prośby użytkowników kultywatorów TOP i SPEC HD Mandam wprowadza do oferty hydrauliczną regulację wysuwu talerzy obrysowych. Rozwiązanie to brakujące ogniwo w pełnej regulacji zakresów pracy maszyny zarówno jeśli chodzi o jej głębokość jak i szerokość.