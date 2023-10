Włoskie maszyny na polskim rynku to nie tylko Maschio Gaspardo, Merlo czy Landini. Okazuje się, że nasz rynek jest atrakcyjny również dla mniejszych producentów.

Polskie maszyny mają ogromny potencjał eksportowy i są doceniane na zagranicznych rynkach. Przekonaliśmy się o tym podczas targów Agrilevante, gdzie swoje stoisko miała firma Pronar. Producent z Podlasia doskonale wspawał się istniejący deficyt przyczep, które zaczął dostarczać na włoski rynek.

We Włoszech pracują również nowoczesne maszyny sadownicze Jagoda, o których pisaliśmy w poniższym artykule:

Obrót maszynami działa w dwie strony i na nasz rynek trafiają włoskie maszyny. Zapytaliśmy firmę Maggio, dlaczego oprócz rynku lokalnego, koncentrują się na Polsce.

Trzecie pokolenie Maggio i 40 lat na rynku

Maggio jest lokalnym producentem, pochodzącym z rejonu Bari, który istnieje już drugie pokolenie i w swojej historii ma 40-letnie doświadczenie.

− Rynek polski jest dla nas bardzo ważny ze względu na rosnące zainteresowanie rozwiązaniami, które mogą wyeliminować zastosowanie herbicydów zarówno w rolnictwie ogólnym jak i specjalistycznym np. szkółkarstwie, leśnictwie czy uprawach pod osłoną.

Dystrybucją na polski rynek zajmuje się firma Sadmasz, która sprzedaje głównie maszyny do sadownictwa, warzywnictwa i szkółkarstwa, ale także produkcji roślinnej - opryskiwacze Maggio są wykorzystywane do ochrony kukurydzy w zaawansowanym stanie wegetacji.

Wysoka jakość maszyn rolniczych

Region Morza Śródziemnego stanowi obszar o ogromnym potencjale dla rolnictwa. Rynek ten rośnie na całym obszarze, również ze względu na inwestycje w nowe technologie, co wg. włoskich władz stanowi jedyną drogę do radzenia sobie z wyzwaniami radzenie sobie ze zmianami klimatycznymi i zapewnieniu wysokiej jakości żywności. To jeden z elementów, które wpływają na dobrą opinię włoskiego sprzętu.