Polski pług talerzowy z Bometu

Bardzo ciekawą maszynę w swojej ofercie ma polska firma Bomet. Jest to pług talerzowy Lepus.

Ten artykuł powstał dzięki naszym czytelnikom, którzy pod artykułem zamieszczonym poniżej zwrócili uwagę, że pług talerzowy jest produkowany przez firmę Bomet z Węgrowa.

Ten oto komentarz skłonił nas do refleksji i naprawienia wytkniętego przez czytelnika błędu, zamieszczamy go w całości i w oryginalnym brzmieniu.

"Ni tak wymyślił to co już dawno wymyślone 😄 w Polsce chyba firma Bomet takie robi ale nikt w tym rewelacji nie widział a jak by nawet to PL było by beee a z rzeszy odraz cacko 🤨😄"

Pług talerzowy Lepus

Opisywany przez nas pług jest maszyną wyposażoną w trójpunktowy układ zawieszenia kat. II. Układ zawieszenia jest połączony z ramą maszyny ruchomo, co pozwala na regulację szerokości pierwszej skiby. Do ramy głównej maszyny przykręcone są słupice, do nich z kolei korpusy robocze. Pług ma budowę modułową. Składa się z takich samych segmentów, pozwalają one na budowę pługa 2, 3 oraz 4 skibowego, czy też raczej powinniśmy powiedzieć talerzowego.

Jeden talerz to 0,3 szerokości roboczej, tak więc największy w ofercie 4 talerzowy Lepus a szerokość roboczą wynoszącą 1,2 m. Wysokość pod ramą wynosi 70 cm, a zapotrzebowanie mocy na korpus jak podaje producent maszyny 20 KM.

Pług Lepus może pracować do 25 cm głębokości. Fot. Bomet

Elementem roboczym pługa jest przykręcony do słupicy talerz o średnicy 66 cm, wykonany ze stali borowej. Kąt natarcia talerzy można zmieniać skokowo. Natomiast kąt pochylenia talerzy można zmieniać bezstopniowo poprzez śrubę regulacyjną. Wszystko po to by zachować poprawne parametry pracy w różnych warunkach glebowych.

Pługi Lepus sprawdzą się na każdym rodzaju gleb, również w przypadku, kiedy są one zakamienione. Doskonale radzą sobie z orką gleb z dużą ilością resztek pożniwnych na powierzchni oraz przy orce gleb kleistych, na których tradycyjne pługi osiągają kres swoich możliwości. Głębokość pracy pługa wynosi 25 cm.

Pług jest wyposażony w stalowe koło podporowe o średnicy 48 c i szerokości 16,5 cm. Natomiast za ostatnim korpusem jest umieszczone zamocowane sprężyście koło oporowe, które ma za zadanie zrównoważenie sił bocznych działających na pług.

Stalowe koło podporowe pozwala na ustawienie głębokości roboczej. Fot. Bomet

Jak poinformowała nas Marietta Nissen specjalista ds. marketingu w firmie Bomet większość sprzedanych przez firmę pługów trafiło do Afryki, gdzie cieszą się one dużą popularnością. Część maszyn została zakupiona przez rolników z Włoch i Hiszpanii. Katalogowa cena najmniejszej wersji pługa Lepus kosztuje w chwili publikacji tej informacji 8900 zł brutto.