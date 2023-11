Czasy nie są łatwe dla branży maszyn rolniczych, ale trzeba patrzeć w przyszłość. Tak uważa wielu polskich producentów maszyn, które zaprezentują się na zbliżających się targach Agritechnica w Hanowerze.

Niemal każdy producent czy dystrybutor mówi dzisiaj już otwarcie o kiepskiej sytuacji w branży i spadkach sprzedaży. A jak gorsza sprzedaż to i okrojony budżet na działania marketingowe, co wiąże się nierozerwalnie z udziałem w różnego rodzaju targach i wystawach. Jedni mówią, że jest kiepsko, inni, że szału nie ma, albo że bywało lepiej. Tymczasem Agritechnica za pasem (początek już 12 listopada) i jak się okazuje, reprezentacja firm z Polski będzie bardzo liczna.

W większości przedstawiciele firm z naszego kraju mówią jednak o oszczędnościach przede wszystkim związanych z wielkością stoisk (choć są wyjątki) i przywożonym tam asortymentem. Im większe stoisko, tym większy koszt jego wynajmu, potrzeba zaangażowania dodatkowych pracowników, większa liczba prezentowanych maszyn a tym samym wyższe koszty transportu itd.

Agritechnica jest bardzo drogą imprezą, ale Ci którzy się już raz tam pokazali, w zdecydowanej większości wracają na hanowerskie hale. Bo jak mówią: "to okno na świat" w poszukiwaniu rynków zbytu i świetne miejsce spotkań do rozmów biznesowych z dotychczasowymi kooperantami z różnych krajów świata.

SaMASZ z rekordowo dużym stoiskiem

W tym roku na targach w Hanowerze swoje reprezentacje będzie miało ponad 70 polskich wystawców. Wśród nich największe i rekordowe w swojej historii uczestnictwa w Hanowerze, będzie miał SaMASZ, który dokładnie będzie miał aż trzy stoiska, o łącznej powierzchni ok. 800 m2, na których chce pokazać aż 12 nowych produktów.

Główne stoisko będzie poświęcone maszynom zielonkowym. Tam będzie można przyjrzeć się m.in. trzyczęściowemu zestawowi kosiarek KDD 911 ze sterowaniem Isobus oraz 12-karuzelowemu przetrząsaczowi P12 -1330T. Oprócz tego będzie m.in. kosiarka dyskowa Alpina 262, Samba 240 W oraz zgrabiarki Z2-960 i taśmowa MRG 2-900. Osobną ekspozycję będzie stanowił sprzęt komunalny.

Stoisko SaMASZu w przygotowaniu na targi (09.11.2023), fot. SaMASZ

- W trudnych czasach dajemy z siebie jeszcze więcej – powiedział Karol Wdziękoński, dyrektor sprzedaży i marketingu firmy SaMASZ zapowiadając udział w Agritechnice podczas targów Agro Show 2023.

SaMASZ podkreśli też jubileusz 40-lecia powstania firmy specjalnymi logami na maszynach oraz wprowadzoną nową kolorystyką.

Mandam: Te targi były zawsze dla nas udane

Stoisko Mandamu będzie raczej skromne pod względem maszynowym. Pokazany zostanie kultywator Gal-K XL. Firma bardziej liczy na konkretne rozmowy biznesowe. Firma liczy na spotkania ze swoimi zagranicznymi dealerami i liczy na zachęcenie ich do zintensyfikowania sprzedaży swoich maszyn. Po za tym mają być też rozmowy z potencjalnymi klientami na maszyny z Gliwic.

Mandam Gal-K XL, fot. Mandam

- Jedziemy przede wszystkim aby porozmawiać z naszymi wszystkimi dystrybutorami. Mamy sygnały, że wszyscy dystrybutorzy z tych najważniejszych rynków się tam zjawią, bo jest to forma święta rolnictwa i w tych kategoriach wszyscy do tego podchodzą - mówi Józef Seidel, członek zarządu i dyrektor marketingu w firmie Mandam.

Mandam ma pozytywne doświadczenia jeśli chodzi o niemieckie targi.

- Doświadczenie mówi nam, że Agritechnica daje pracę na dwa lata do przodu. Wszystkich największych klientów jakich mamy w swoim portfolio, to klienci, których zdobyliśmy na targach Agritechnica. Także nastawienie mamy pozytywne. Te targi były dla nas zawsze udane i nie wyobrażam sobie, żeby teraz miało być inaczej - przekonuje Seidel.

Metal-Fach

Podobne założenie ma Metal-Fach. Agritechnica to przede wszystkim intensywne spotkania z kontrahentami i rozmowy biznesowe. Metal-Fach gros swojej produkcji przeznacza na eksport, a głównymi odbiorcami na Zachodzie są takie kraje jak: Francja, Niemcy i Hiszpania. Ale jak podkreślają przedstawiciele firmy - obecnie kluczowe są wszystkie rynki gdzie można sprzedawać.

Rozrzutnik obornika Metal-Fach N272 Viking może być wyposażony w system precyzyjnego nawożenia, fot.Metal-Fach

Na stoisku o powierzchni ok. 155 m2 firma z Sokółki zamierza pokazać przede wszystkim maszyny zielonkowe, takie jak prasa i nowa owijarka Z693 oraz adapter poziomy do rozrzutnika Viking, wyposażonego w system precyzyjnego rolnictwa (precyzyjne dawkowanie obornika).

Dużo precyzji z Unii

Unia chce pokazać produkty wpasowujące się w rynki eksportowe: duże, nowoczesne, wyposażone w funkcje rolnictwa precyzyjnego. Jedną z najważniejszych maszyn na naszym stoisku będzie rozsiewacz RCW z funkcją precyzyjnego nawożenia oraz rozrzutnik Tytan z wagą, który będzie tutaj miał swoją premierę.

Będzie też m.in. opryskiwacz Heros z funkcjami precyzyjnego wykonywania zabiegów oraz prasoowijarka Master. A wśród maszyn uprawowych m.in. "złoty pług". Będzie to pług Vario 5S. Firma chce pokazać się z jak najlepszej strony i zachęcić do swoich maszyn m.in. 5-letnią gwarancją.

- Ale mamy też np. kombajn Bolko, którym bardzo interesują się rynki południowoamerykańskie ale też i niemieckie - pod kątem mniejszych gospodarstw ekologicznych - mówi Stanek, dyrektor sprzedaży w Unii.

Stoisko firmy będzie duże - ok. 600 m2. Ale dla Unii targi w Hanowerze to również dobra okazaja do rozmów międzynarodowych.

- W bieżącej sytuacji bardzo mocno konscentrujemy się na rynkach eksportowych. Skupiliśmy się na spotkaniach z naszymi dealerami z całej Europy - podsumowuje Piotr Stanek.

Wielton Agro powraca z nowym rozrzutnikiem

Wielton na Agritechnice jest obecny od lat. W tym roku firma stawia nowe produkty: przyczepę skorupową z wywrotem bocznym, przyczepę do przewozu bel 2- osiową z zabezpieczeniem bocznym.

Rozrzutnik PRC-1/RO12 - główna nowość Wieltonu na Agritechnice 2023, fot.Wielton

Gwoździem programu będzie jednak najważniejsza nowość – premiera na tych targach – rozrzutnik PRC-1/RO12 o ładowności 12 t. Wygląda więc na to, że producent z Wielunia wraca z przytupem do produkcji rozrzutników, które kilka lat temu były w ofercie, a które cieszyły się uznaniem wśród użytkowników.

InterTech na czele z ładowaczami, ale innych maszyn też nie zabraknie

Tomasz Wiśniewski, dyrektor sprzedaży w firmie InterTech zapytany o plany na targi w Hanowerze odpowiada bez namysłu.

- Zdobywanie rynku europejskiego. Są to największe targi rolnicze Europie, najbardziej prestiżowe i nietanie. Liczymy, że uda nam się pozyskać nowych kontrahentów - mówi Tomasz Wiśniewski.

Ładowacz InterTech IT1800 - jedna z propozycji polskiej firmy na Agritechnice 2023, fot.InterTech

Firma chce przede wszystkim pokazać swoje ładowacze czołowe na czele z modelem IT1800. A nie mniej ważne będą też inne produkty. Firma chce pokazać po jednej maszynie z każdej linii produktowej: uprawowej, zielonkowej, komunalnej oraz "smart", czyli osprzętu do ładowaczy czołowych.

Targi Agritechnica odbędą się w dniach 12-18.11.2023 r.